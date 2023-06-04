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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Рух Львов
0:0
Конец матча
Александрия
0'
22' Желтая карточка
Михайленко Николай
25' Желтая карточка
Marko Sapuha
26' Желтая карточка
Бабогло Владислав
28' Желтая карточка
Притула Остап
45' Желтая карточка
Копына Юрий
50' Желтая карточка
Denys Pidgurskyi
90' Желтая карточка
90'+7
79
Панькив
Юрий
93
Vitaliy
Roman
92
Слюбик
Богдан
4
Vitaliy
Kholod
73
Лях
Ростислав
63
Marko
Sapuha
15
Denys
Pidgurskyi
26
Альваренга
Фабрисио
10
Притула
Остап
11
Соломон-Отабор
Вив
7
Климчук
Юрий
77
Шевченко
Никита
11
Мирошниченко
Денис
4
Бабогло
Владислав
18
Логинов
Сергей
30
Копына
Юрий
14
Kyrylo
Sigeev
95
Мустафаев
Эмиль
91
Михайленко
Николай
6
Ковалец
Кирилл
20
Artem
Shulyanskyi
8
Кулаков
Андрей
Рух Львов
Александрия

История личных встреч

Рух Львов
Александрия

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Климчук Юрий 9 (2) 0.3
Де Паула Таллес 7 (1) 0.23
Довгий Алексей 4 0.13
Карабин Ярослав 3 (1) 0.1
Соломон-Отабор Вив 2 0.07
Рунич Василий 2 0.07
Слюсар Денис 1 0.03
Дидик Роман 1 0.03
Marko Sapuha 1 0.03
Мысык Марьян 0 0
Бойчук Богдан 0 0
Ilya Kvasnytsya 0 0
Александрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Третьяков Максим 7 (1) 0.23
Цуриков Андрей 5 0.16
Ковалец Кирилл 5 0.16
Рыбалка Сергей 4 (2) 0.13
Мирошниченко Денис 4 0.13
Мустафаев Эмиль 2 0.06
Калитвинцев Владислав 2 0.06
Kyrylo Sigeev 2 0.06
Михайленко Николай 2 0.06
Демченко Александр 1 0.03
Кулаков Андрей 1 0.03
Костишин Денис 1 0.03
Bogdan Kobzar 1 0.03
Artem Shulyanskyi 1 0.03
Кожушко Олег 0 0
Волошин Викентий 0 0
Бабогло Владислав 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Sapuha 8 1
Климчук Юрий 7 1
Дидик Роман 8 0
Vitaliy Roman 6 1
Довгий Алексей 6 0
Слюсар Денис 4 1
Слюбик Богдан 5 0
Соломон-Отабор Вив 3 1
Fernando Edson 3 1
Де Паула Таллес 4 0
Рунич Василий 4 0
Andriy Kitela 4 0
Альваренга Фабрисио 3 0
Лях Ростислав 3 0
Denys Pidgurskyi 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Vitaliy Kholod 1 1
Мысык Марьян 2 0
Притула Остап 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Белый Максим 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Александрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демченко Александр 4 1
Maksym Dyachuk 4 1
Мирошниченко Денис 5 0
Кожушко Олег 5 0
Рыбалка Сергей 4 0
Бабогло Владислав 4 0
Михайленко Николай 4 0
Цуриков Андрей 3 0
Ковалец Кирилл 3 0
Kyrylo Sigeev 3 0
Авагимян Артур 2 0
Копына Юрий 2 0
Бондаренко Валерий 2 0
Дришлюк Кирилл 2 0
Кулаков Андрей 2 0
Скорко Данил 2 0
Bogdan Kobzar 2 0
Шевченко Никита 1 0
Логинов Сергей 1 0
Калитвинцев Владислав 1 0
Третьяков Максим 1 0
Костишин Денис 1 0
Билык Олег 1 0
Мельник Александр 1 0
Мустафаев Эмиль 1 0
Волошин Викентий 1 0
Artem Shulyanskyi 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Александрия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

10
9
Рух Львов
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Александрия
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
63% (10)
25% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
9

Волевые поражения

9
22
Рух Львов
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (11)
50% (15)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
37% (11)
30% (9)
Александрия
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
48% (15)
35% (11)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

19
31

Голы по времени матча

Забито

19
16
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 20
1
5%
5
31%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
5
26%
0
0%
31-45
5
26%
1
6%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
26%
6
38%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
0
0%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
3
20%
1
6%
31-45
4
27%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
3
20%
5
29%
29%
76-90

Забито

12
25
7 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 8
23 Не забивали 18
0
0%
4
16%
1-15
5
42%
2
8%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
7
28%
61-75
2
17%
8
32%
76-90

Пропущено

22
23
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
5
23%
2
9%
1-15
3
14%
6
26%
16-30
5
23%
4
17%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
6
27%
4
17%
76-90

Забито

31
41
14 В 1-м тайме 18
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 14
12 Не забивали 7
1
3%
9
22%
1-15
6
19%
5
12%
16-30
7
23%
4
10%
31-45
7
23%
1
2%
46-60
3
10%
8
20%
61-75
7
23%
14
34%
76-90

Пропущено

37
40
18 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 22
5
14%
4
10%
1-15
5
14%
8
20%
16-30
8
22%
5
13%
31-45
6
16%
5
13%
46-60
4
11%
9
23%
61-75
9
24%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Черноморец Од - Рух Львов 1:3 Минай - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Львов 2:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Рух Львов - Ингулец 3:0 Металлист-1925 - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Ворскла 1:1 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Ингулец - Рух Львов 1:0 Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0
Александрия
(20 матчей)
20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 поражения
Александрия - Заря 0:2 Верес - Александрия 2:2 Александрия - Динамо Киев 1:5 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Львов - Александрия 0:1 Кривбасс - Александрия 2:1 Александрия - Ингулец 0:0 Металлист-1925 - Александрия 0:0 Александрия - Черноморец Од 1:1 Александрия - Ворскла 3:0 Металлист - Александрия 0:0 Минай - Александрия 1:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Александрия - Металлист-1925 3:3 Александрия - Алай Ош 0:1 Александрия - РФШ Рига 1:1 Александрия - Дила 4:1

Результаты матчей

Рух Львов
Александрия

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 19%
0:0
5 раз 16%
2:2
3 раза 10%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 40%
1
8 раз 27%
2
7 раз 23%
3
3 раза 10%
1
12 раз 39%
2
9 раз 29%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Александрия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
8
7
2
13
2.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
12
4
4
11
1.5
5
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
12
0.5
Больше Меньше
25
6
10
20
1.5
13
18
3
27
2.5
4
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
  • Желтая карточка
    50'
    Denys Pidgurskyi получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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