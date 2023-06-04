Тур: 30. Стадион: Mynay Arena.
0'
0:1
8' ГолРусин Назарий
0:2
25' ГолБатагов Арсений
38' Желтая карточкаКемкин Александр
Ход матча
8'
0:1
25'
0:2
38'
38'
0:2
76
Шишка
Михаил
47
Вантух
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
20 Danylo Golub
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Вантух РоманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
-
38 Смиян МаксимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Bohdan Tokar
-
-
-
Главный тренер: Ван Леувен Патрик
История личных встреч
Минай
Заря
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
72
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|5
|0.17
|Вишневский Олег
|4
|0.13
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.07
|Кравчук Юрий
|2
|0.07
|Vadym Vitenchuk
|2 (1)
|0.07
|Гечев Михаил
|1
|0.03
|Хахлев Алексей
|1
|0.03
|Паламарь Руслан
|1 (1)
|0.03
|Трубочкин Иван
|1
|0.03
|Петько Сергей
|1
|0.03
|Кулиев Эльдар
|1
|0.03
|Danylo Golub
|1
|0.03
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
|Andriy Buleza
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Русин Назарий
|12
|0.4
|Булеца Сергей
|7 (2)
|0.23
|Бражко Владимир
|7 (3)
|0.23
|Кирюханцев Игорь
|5
|0.17
|Герреро Эдуардо
|5
|0.17
|Шахов Евгений
|4
|0.13
|Имереков Максим
|4
|0.13
|Мишнёв Дмитрий
|3
|0.1
|Антюх Денис
|3
|0.1
|Бутко Богдан
|2
|0.07
|Чурко Вячеслав
|2
|0.07
|Безбородько Денис
|2
|0.07
|Вантух Роман
|1
|0.03
|Батагов Арсений
|1
|0.03
|Нагнойный Денис
|1
|0.03
|Алефиренко Даниил
|1
|0.03
|Vladyslav Pohorilyi
|1
|0.03
|Назарина Егор
|1 (1)
|0.03
|Фагундес Кристиан
|0
|0
|Снурницын Игорь
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
|Данченко Олег
|0
|0
|Дришлюк Кирилл
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|10
|0
|Немчанинов Дмитрий
|7
|0
|Гончар Игорь
|5
|0
|Бандура Александр
|3
|1
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Петько Сергей
|4
|0
|Мельник Александр
|4
|0
|Danylo Kolesnyk
|4
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Taras Dmytruk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Valeriy Rogozynsky
|2
|0
|Гечев Михаил
|2
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Кравчук Юрий
|2
|0
|Вишневский Олег
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Andriy Buleza
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Bohdan Chuiev
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Имереков Максим
|8
|0
|Бражко Владимир
|6
|0
|Снурницын Игорь
|2
|2
|Вантух Роман
|3
|1
|Шахов Евгений
|3
|0
|Бутко Богдан
|3
|0
|Назарина Егор
|3
|0
|Антюх Денис
|3
|0
|Русин Назарий
|3
|0
|Батагов Арсений
|3
|0
|Герреро Эдуардо
|3
|0
|Данченко Олег
|2
|0
|Лунёв Максим
|2
|0
|Сапутин Александр
|2
|0
|Фагундес Кристиан
|1
|0
|Мишнёв Дмитрий
|1
|0
|Булеца Сергей
|1
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Мацапура Дмитрий
|1
|0
|Алефиренко Даниил
|1
|0
|Нагнойный Денис
|1
|0
|Михайленко Николай
|1
|0
Результаты матчей
Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Заря
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
5
Волевые поражения
7
3
Минай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Заря
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
3
Волевые поражения
10
35
Минай
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Заря
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
7
7
Волевые победы
11
8
Волевые поражения
17
38
Голы по времени матча
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
2
18%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
6
24%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
31%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
12
35
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
1
8%
3
9%
1-15
1
8%
7
20%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
2
17%
7
20%
46-60
6
50%
9
26%
61-75
2
17%
6
17%
76-90
Пропущено
16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
4
25%
6
35%
76-90
Забито
23
60
8 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
4
17%
6
10%
1-15
2
9%
12
20%
16-30
2
9%
8
13%
31-45
2
9%
12
20%
46-60
8
35%
10
17%
61-75
5
22%
12
20%
76-90
Пропущено
29
32
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
17%
7
22%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
4
14%
8
25%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
8
28%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1
Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5
Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1
Результаты матчей
Минай
Заря
Точный счет
0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:1
7 раз 24%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
16 раз 55%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
10 раз 34%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Минай
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
141
113
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
113
213
77
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1910
Больше Меньше
254
326
1910
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|22
|7
|1
|68 - 19
|73
|2.
|2:0
|30
|21
|4
|5
|63 - 31
|67
|3.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|61 - 28
|66
|4.
|1:1
|30
|18
|6
|6
|51 - 25
|60
|5.
|0:0
|31
|10
|15
|6
|43 - 40
|45
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|36 - 36
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|26 - 29
|42
|8.
|1:0
|30
|10
|6
|14
|23 - 36
|36
|9.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|10.
|0:2
|30
|8
|9
|13
|22 - 32
|33
|11.
|1:1
|30
|6
|14
|10
|23 - 42
|32
|12.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|31 - 37
|32
|13.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|22 - 33
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|8
|15
|34 - 45
|29
|15.
|0:0
|30
|5
|8
|17
|27 - 55
|23
|16.
|0:1
|30
|3
|4
|23
|18 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|34 - 14
|34
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|13 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|16.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 12
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|38 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 14
|31
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|12.
|1:1
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 26
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8