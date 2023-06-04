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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Минай
0:2
Первый тайм: 44'
Заря
0'
0:1
8' Гол
Русин Назарий
0:2
25' Гол
Батагов Арсений
38' Желтая карточка
Кемкин Александр
0:2
38' Не забитый пенальти

Ход матча

8'
0:1
Русин Назарий
(Шахов Евгений)
25'
0:2
Батагов Арсений
38'
Кемкин Александр
 
38'
0:2
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Заря
8.60
8.50
1.46
Все Коэффициенты
35
Кемкин
Александр
5
Кравчук
Юрий
73
Мельник
Александр
23
Немчанинов
Дмитрий
3
Трубочкин
Иван
8
Andriy
Buleza
7
Гечев
Михаил
22
Yegor
Tverdokhlib
76
Шишка
Михаил
78
Valeriy
Rogozynsky
26
Коломоец
Юрий
1
Сапутин
Александр
2
Бутко
Богдан
44
Батагов
Арсений
32
Имереков
Максим
47
Вантух
Роман
7
Антюх
Денис
28
Шахов
Евгений
5
Бражко
Владимир
10
Булеца
Сергей
8
Хахлев
Алексей
31
Русин
Назарий
Минай
Заря

История личных встреч

Минай
Заря

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
72

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 5 0.17
Вишневский Олег 4 0.13
Nazariy Vorobchak 2 0.07
Кравчук Юрий 2 0.07
Vadym Vitenchuk 2 (1) 0.07
Гечев Михаил 1 0.03
Хахлев Алексей 1 0.03
Паламарь Руслан 1 (1) 0.03
Трубочкин Иван 1 0.03
Петько Сергей 1 0.03
Кулиев Эльдар 1 0.03
Danylo Golub 1 0.03
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Andriy Buleza 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Русин Назарий 12 0.4
Булеца Сергей 7 (2) 0.23
Бражко Владимир 7 (3) 0.23
Кирюханцев Игорь 5 0.17
Герреро Эдуардо 5 0.17
Шахов Евгений 4 0.13
Имереков Максим 4 0.13
Мишнёв Дмитрий 3 0.1
Антюх Денис 3 0.1
Бутко Богдан 2 0.07
Чурко Вячеслав 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Вантух Роман 1 0.03
Батагов Арсений 1 0.03
Нагнойный Денис 1 0.03
Алефиренко Даниил 1 0.03
Vladyslav Pohorilyi 1 0.03
Назарина Егор 1 (1) 0.03
Фагундес Кристиан 0 0
Снурницын Игорь 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Хлань Максим 0 0
Данченко Олег 0 0
Дришлюк Кирилл 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 10 0
Немчанинов Дмитрий 7 0
Гончар Игорь 5 0
Бандура Александр 3 1
Трубочкин Иван 4 0
Петько Сергей 4 0
Мельник Александр 4 0
Danylo Kolesnyk 4 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Taras Dmytruk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Valeriy Rogozynsky 2 0
Гечев Михаил 2 0
Хахлев Алексей 2 0
Кравчук Юрий 2 0
Вишневский Олег 2 0
Danylo Golub 2 0
Andriy Buleza 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Байдал Антон 1 0
Bohdan Chuiev 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Имереков Максим 8 0
Бражко Владимир 6 0
Снурницын Игорь 2 2
Вантух Роман 3 1
Шахов Евгений 3 0
Бутко Богдан 3 0
Назарина Егор 3 0
Антюх Денис 3 0
Русин Назарий 3 0
Батагов Арсений 3 0
Герреро Эдуардо 3 0
Данченко Олег 2 0
Лунёв Максим 2 0
Сапутин Александр 2 0
Фагундес Кристиан 1 0
Мишнёв Дмитрий 1 0
Булеца Сергей 1 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Мацапура Дмитрий 1 0
Алефиренко Даниил 1 0
Нагнойный Денис 1 0
Михайленко Николай 1 0

Результаты матчей

Минай
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Заря
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
5

Волевые поражения

7
3
Минай
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Заря
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
3

Волевые поражения

10
35
Минай
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
34% (10)
48% (14)
17% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (7)
41% (12)
34% (10)
Заря
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
24% (7)
41% (12)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

7
7

Волевые победы

11
8

Волевые поражения

17
38

Голы по времени матча

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
3
27%
3
12%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
2
18%
5
20%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
6
24%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 8
4
31%
4
27%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
15%
2
13%
31-45
3
23%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

12
35
2 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
5 Забивали первыми 11
19 Не забивали 15
1
8%
3
9%
1-15
1
8%
7
20%
16-30
0
0%
3
9%
31-45
2
17%
7
20%
46-60
6
50%
9
26%
61-75
2
17%
6
17%
76-90

Пропущено

16
17
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 11
1
6%
3
18%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
1
6%
31-45
1
6%
4
24%
46-60
5
31%
3
18%
61-75
4
25%
6
35%
76-90

Забито

23
60
8 В 1-м тайме 26
15 Во 2-м тайме 34
11 Забивали первыми 18
10 Не забивали 4
4
17%
6
10%
1-15
2
9%
12
20%
16-30
2
9%
8
13%
31-45
2
9%
12
20%
46-60
8
35%
10
17%
61-75
5
22%
12
20%
76-90

Пропущено

29
32
12 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 20
16 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 19
5
17%
7
22%
1-15
3
10%
2
6%
16-30
4
14%
3
9%
31-45
4
14%
8
25%
46-60
5
17%
6
19%
61-75
8
28%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Металлист - Минай 1:2 Минай - Рух Львов 0:0 Черноморец Од - Минай 0:1 Минай - Днепр-1 0:1
Минай - Ворскла 2:0 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Минай - Металлист-1925 1:1 Верес - Минай 1:1 Минай - Кривбасс 1:0 Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1 Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1
Заря
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Александрия - Заря 0:2 Заря - Шахтёр Донецк 0:3 Заря - Ингулец 2:0 Металлист - Заря 0:5
Заря - Металлист-1925 3:0 Заря - Верес 1:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Заря - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Заря 1:0 Заря - Рух Львов 3:0 Динамо Киев - Заря 0:1 Заря - Львов 3:1 Ворскла - Заря 2:3 Рига - Заря 4:2 Заря - Нордшелланн 1:4 Заря - Алашкерт 0:2 Заря - Хорсенс 0:0 Заря - Академия Пандев 2:0 Арда Карджали - Заря 2:1

Результаты матчей

Минай
Заря

Точный счет

0:1
4 раза 29%
1:1
4 раза 29%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
2 раза 13%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:1
7 раз 24%
1:1
7 раз 24%
1:0
4 раза 14%
1:2
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
16 раз 55%
0
10 раз 34%
2
3 раза 10%
3
10 раз 34%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%
0
4 раза 14%
4
2 раза 7%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Минай
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
14
1
1
13
1.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
11
3
2
13
1.5
7
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
10
0.5
Больше Меньше
25
4
3
26
1.5
19
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 30 22 7 1 68 - 19 73
2.
Заря
 2:0 30 21 4 5 63 - 31 67
3.
Днепр-1
 0:0 31 20 6 5 61 - 28 66
4.
Динамо Киев
 1:1 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 0:0 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 0:0 30 12 7 11 36 - 36 43
7.
Кривбасс
 0:0 30 12 6 12 26 - 29 42
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 0:0 30 8 9 13 32 - 40 33
10.
Минай
 0:2 30 8 9 13 22 - 32 33
11.
Металлист-1925
 1:1 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 0:0 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Ингулец
 0:0 30 8 8 14 22 - 33 32
14.
Верес
 0:0 30 7 8 15 34 - 45 29
15.
Металлист
 0:0 30 5 8 17 27 - 55 23
16.
Львов
 0:1 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 2:0 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 0:0 16 10 4 2 34 - 14 34
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 1:1 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Ворскла
 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Александрия
 0:0 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 0:0 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 1:1 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:2 15 3 5 7 10 - 16 14
13.
Металлист
 0:0 15 2 6 7 14 - 28 12
14.
Верес
 0:0 15 2 5 8 14 - 22 11
15.
Черноморец Од
 0:0 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 0:1 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:1 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 10 4 1 38 - 10 34
3.
Днепр-1
 0:0 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 2:0 15 10 1 4 28 - 14 31
5.
Черноморец Од
 0:0 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Александрия
 0:0 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 0:2 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 0:0 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Кривбасс
 0:0 15 4 4 7 12 - 16 16
11.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 4 4 7 9 - 20 16
12.
Металлист-1925
 1:1 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 0:0 15 3 6 6 12 - 18 15
14.
Рух Львов
 0:0 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:1 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Заря Русин Назарий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    42'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Заря пробил пенальти, но промахнулся
  • Желтая карточка
    38'
    Кемкин Александр получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Arseniy Batahov бьет в цель!
  • 8'
    Шахов Евгений сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Русин Назарий бьет в цель!
Лучшие коэффициенты
Минай
Ничья
Заря
8.60
8.50
1.46
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Минай 0:2 Заря онлайн

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Минай
Заря
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