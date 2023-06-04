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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Колос Ковалёвка
1:0
Первый тайм: 42'
Львов
0'
21' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
1:0
28' Гол
Vladyslav Veleten

Ход матча

21'
Чоботенко Сергей
 
28'
Vladyslav Veleten
1:0
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Львов
22.00
9.50
9.00
Все Коэффициенты
25
Волынец
Евгений
17
Кравченко
Никита
44
Чоботенко
Сергей
15
Черноморец
Александр
35
Золотов
Николай
14
Милько
Вадим
90
Богданов
Андрей
8
Vladyslav
Veleten
10
Ореховский
Павел
47
Мякушко
Сергей
7
Лысенко
Владимир
34
Ольховый
Илья
24
Maksym
Mudryi
6
Алибеков
Ахмед
45
Maksym
Sasovskyi
13
Taras
Mykhavko
27
Vitaly
Mikhailov
19
Roman
Mykhailiv
4
Вовкун
Артем
33
Мильченко
Артём
9
Ременяк
Артур
11
Бугай
Владислав
Колос Ковалёвка
Львов

История личных встреч

Колос Ковалёвка
Львов

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Среднее время на гол

90
270

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ореховский Павел 8 (4) 0.27
Милько Вадим 4 (2) 0.13
Мякушко Сергей 2 0.07
Безбородько Денис 2 0.07
Чоботенко Сергей 2 0.07
Болбат Сергей 1 0.03
Ильин Олег 1 0.03
Гончаренко Роман 1 0.03
Vladyslav Veleten 1 0.03
Лысенко Владимир 0 0
Богданов Андрей 0 0
Золотов Николай 0 0
Попов Кирилл 0 0
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.13
Богунов Ярослав 2 0.07
Ivijan Svrznjak 2 0.07
Ременяк Артур 2 0.07
Бойко Виталий 1 0.03
Беляев Александр 1 0.03
Мильченко Артём 1 0.03
Васильев Александр Андреевич 1 0.03
Крушиньский Борис 1 0.03
Нич Назарий 1 0.03
Шишка Михаил 0 0
Мышенко Богдан 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милько Вадим 8 0
Безбородько Денис 8 0
Ореховский Павел 8 0
Богданов Андрей 7 0
Чоботенко Сергей 6 0
Ильин Олег 6 0
Лысенко Владимир 5 0
Золотов Николай 5 0
Мякушко Сергей 3 1
Смирный Евгений 4 0
Кравченко Никита 4 0
Новак Евгений 3 0
Болбат Сергей 3 0
Черноморец Александр 3 0
Емец Владислав 3 0
Исаенко Евгений 1 1
Гончаренко Роман 2 0
Волынец Евгений 2 0
Vladyslav Veleten 2 0
Попов Кирилл 2 0
Зозуля Алексей 1 0
Oleg Krivoruchko 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Мышенко Богдан 6 1
Никитюк Андрей 6 0
Васильев Александр Андреевич 5 0
Вовкун Артем 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Алибеков Ахмед 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Кузык Денис 3 0
Богунов Ярослав 2 0
Дитятьев Алексей 2 0
Бугай Владислав 2 0
Беляев Александр 2 0
Габриэл Игор 2 0
Бойко Виталий 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Ivijan Svrznjak 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0
Taras Mykhavko 1 0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Львов
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (6)
53% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
13% (2)
20% (3)

Сухие победы

5
8

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
7
Колос Ковалёвка
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Львов
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

6
6
Колос Ковалёвка
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
38% (11)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (11)
45% (13)
17% (5)
Львов
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (12)
21% (6)
38% (11)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

11
13

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
19 Не забивали 23
4
29%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
21%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
5
36%
1
13%
61-75
2
14%
4
50%
76-90

Пропущено

15
25
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
4
27%
4
16%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
2
13%
6
24%
31-45
2
13%
3
12%
46-60
1
7%
5
20%
61-75
4
27%
5
20%
76-90

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 23
1
13%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
11%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
2
25%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

21
27
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
6
29%
3
11%
1-15
2
10%
4
15%
16-30
0
0%
2
7%
31-45
5
24%
6
22%
46-60
6
29%
5
19%
61-75
2
10%
7
26%
76-90

Забито

22
17
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
12 Забивали первыми 6
12 Не забивали 17
5
23%
5
29%
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
27%
2
12%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
7
32%
2
12%
61-75
2
9%
7
41%
76-90

Пропущено

36
52
16 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 31
14 Пропускали первыми 22
18 Не пропускали 26
10
28%
7
13%
1-15
4
11%
6
12%
16-30
2
6%
8
15%
31-45
7
19%
9
17%
46-60
7
19%
10
19%
61-75
6
17%
12
23%
76-90

Результаты последних матчей

Колос Ковалёвка
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ворскла - Колос Ковалёвка 2:0 Колос Ковалёвка - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Колос Ковалёвка - Александрия 0:2
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 3:0 Металлист - Колос Ковалёвка 0:0 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Колос Ковалёвка - Нива Винница 2:1 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Рига - Колос Ковалёвка 2:0 Лиепая - Колос Ковалёвка 0:2 Колос Ковалёвка - Атырау 2:1 Самгурали Цхалтубо - Колос Ковалёвка 2:1 Блау-Вайс - Колос Ковалёвка 5:0
Львов
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Львов - Ингулец 0:2 Львов - Черноморец Од 0:1 Рух Львов - Львов 2:0 Львов - Ворскла 0:2
Металлист - Львов 1:0 Львов - Александрия 0:1 Верес - Львов 3:2 Львов - Металлист-1925 0:2 Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2 Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0

Результаты матчей

Колос Ковалёвка
Львов

Точный счет

0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 27%
0:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%

Точный счет

0:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
2:0
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
9 раз 64%
2
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Точный счет

0:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
0:1
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 45%
0
12 раз 41%
2
3 раза 10%
3
1 раз 3%
0
17 раз 59%
1
6 раз 21%
2
6 раз 21%

Тоталы голов в матче

Колос Ковалёвка
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
8
3
11
1.5
3
12
1
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
5
9
1
14
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
12
0.5
Больше Меньше
12
17
4
25
1.5
6
23
1
28
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 30 22 7 1 68 - 19 73
2.
Заря
 2:0 30 21 4 5 63 - 31 67
3.
Днепр-1
 0:0 31 20 6 5 61 - 28 66
4.
Динамо Киев
 1:1 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 0:0 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 0:0 30 12 7 11 36 - 36 43
7.
Кривбасс
 0:0 30 12 6 12 26 - 29 42
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 0:0 30 8 9 13 32 - 40 33
10.
Минай
 0:2 30 8 9 13 22 - 32 33
11.
Металлист-1925
 1:1 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 0:0 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Ингулец
 0:0 30 8 8 14 22 - 33 32
14.
Верес
 0:0 30 7 8 15 34 - 45 29
15.
Металлист
 0:0 30 5 8 17 27 - 55 23
16.
Львов
 0:1 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Заря
 2:0 15 11 3 1 35 - 17 36
3.
Днепр-1
 0:0 16 10 4 2 34 - 14 34
4.
Кривбасс
 0:0 15 8 2 5 14 - 13 26
5.
Динамо Киев
 1:1 15 7 4 4 22 - 13 25
6.
Ворскла
 0:0 15 7 4 4 17 - 12 25
7.
Александрия
 0:0 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 0:0 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 1:1 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 0:0 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 0:2 15 3 5 7 10 - 16 14
13.
Металлист
 0:0 15 2 6 7 14 - 28 12
14.
Верес
 0:0 15 2 5 8 14 - 22 11
15.
Черноморец Од
 0:0 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 0:1 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 1:1 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 0:0 15 10 4 1 38 - 10 34
3.
Днепр-1
 0:0 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 2:0 15 10 1 4 28 - 14 31
5.
Черноморец Од
 0:0 15 6 5 4 20 - 18 23
6.
Александрия
 0:0 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 0:2 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 0:0 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 0:0 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Кривбасс
 0:0 15 4 4 7 12 - 16 16
11.
Колос Ковалёвка
 1:0 15 4 4 7 9 - 20 16
12.
Металлист-1925
 1:1 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 0:0 15 3 6 6 12 - 18 15
14.
Рух Львов
 0:0 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 0:0 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 0:1 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Заря Русин Назарий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 12
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
Лучшие коэффициенты
Колос Ковалёвка
Ничья
Львов
22.00
9.50
9.00
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Львов
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