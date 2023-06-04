Тур: 30. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
Ход матча
19'
47
Когут
Богдан
39
Балан
Денис
10
Клёц
Дмитрий
- Основной состав
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Балан ДенисЗащитник
- Полузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
24 Dmytro Shuh
-
-
Главный тренер: Вирт Юрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
История личных встреч
Верес
Ингулец
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.67
0
Среднее время на гол
135
0
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
180
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клёц Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|Близниченко Андрей
|5 (3)
|0.17
|Гайдучик Николай
|3
|0.1
|Кучеров Валерий
|3
|0.1
|Дахновский Виталий
|3
|0.1
|Шестаков Михаил
|3
|0.1
|Шарай Владислав
|3
|0.1
|Вовченко Семён
|2
|0.07
|Лебеденко Александр
|1
|0.03
|Пасич Геннадий
|1
|0.03
|Шарай Станислав
|1
|0.03
|Сергийчук Михаил
|1
|0.03
|Маткобожик Александр
|1
|0.03
|Danyil Khondak
|1
|0.03
|Пасич Евгений
|0
|0
|Гагун Роман
|0
|0
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.1
|Ситало Артём
|3
|0.1
|Одарюк Владимир
|3
|0.1
|Ковалёв Максим
|3 (3)
|0.1
|Artem Smolyakov
|2
|0.07
|Марусич Максим
|2
|0.07
|Клименко Владислав
|1
|0.03
|Запорожец Евгений
|1
|0.03
|Кучеренко Александр
|1
|0.03
|Головкин Иван
|1
|0.03
|Кравчук Даниил
|1
|0.03
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пасич Геннадий
|11
|1
|Дахновский Виталий
|7
|0
|Вовченко Семён
|6
|0
|Лебеденко Александр
|4
|1
|Шарай Владислав
|4
|1
|Клёц Дмитрий
|5
|0
|Гагун Роман
|4
|0
|Балан Денис
|3
|0
|Сергийчук Михаил
|3
|0
|Шарай Станислав
|3
|0
|Курко Василий
|3
|0
|Когут Богдан
|2
|0
|Мирошник Роман
|2
|0
|Маткобожик Александр
|2
|0
|Шестаков Михаил
|2
|0
|Ющишин Вадим
|0
|1
|Пасич Евгений
|1
|0
|Dmytro Shuh
|1
|0
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клименко Владислав
|7
|0
|Запорожец Евгений
|6
|0
|Козак Александр
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Кухарук Андрей
|4
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|1
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Результаты матчей
Верес
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
36% (5)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
6
Верес
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ингулец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
14
13
Волевые поражения
17
6
Верес
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
38% (11)
41% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
34% (10)
31% (9)
Ингулец
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
48% (14)
31% (9)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
16
15
Волевые поражения
27
12
Голы по времени матча
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
19 Не забивали 21
3
21%
1
9%
1-15
2
14%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
43%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
22
19
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 10
4
18%
2
11%
1-15
6
27%
3
16%
16-30
1
5%
2
11%
31-45
5
23%
2
11%
46-60
2
9%
5
26%
61-75
4
18%
5
26%
76-90
Забито
20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
2
10%
2
18%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Пропущено
23
14
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
8
35%
0
0%
76-90
Забито
34
22
15 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
10 Не забивали 11
5
15%
3
14%
1-15
7
21%
2
9%
16-30
3
9%
4
18%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
6
18%
6
27%
76-90
Пропущено
45
33
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 19
8
18%
3
9%
1-15
9
20%
5
15%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
8
18%
6
18%
46-60
4
9%
7
21%
61-75
12
27%
5
15%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1
Ингулец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Львов - Ингулец 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1
Результаты матчей
Верес
Ингулец
Точный счет
0:1
4 раза 29%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
0:1
6 раз 21%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 14%
0:2
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 38%
1
9 раз 31%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
12 раз 41%
1
12 раз 41%
2
5 раз 17%
Тоталы голов в матче
Верес
Ингулец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
96
410
114
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
86
510
410
312
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1811
Больше Меньше
1712
920
524
425
227
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|30
|22
|7
|1
|68 - 19
|73
|2.
|2:0
|30
|21
|4
|5
|63 - 31
|67
|3.
|0:0
|31
|20
|6
|5
|61 - 28
|66
|4.
|1:1
|30
|18
|6
|6
|51 - 25
|60
|5.
|0:0
|31
|10
|15
|6
|43 - 40
|45
|6.
|0:0
|30
|12
|7
|11
|36 - 36
|43
|7.
|0:0
|30
|12
|6
|12
|26 - 29
|42
|8.
|1:0
|30
|10
|6
|14
|23 - 36
|36
|9.
|0:0
|30
|8
|9
|13
|32 - 40
|33
|10.
|0:2
|30
|8
|9
|13
|22 - 32
|33
|11.
|1:1
|30
|6
|14
|10
|23 - 42
|32
|12.
|0:0
|30
|7
|11
|12
|31 - 37
|32
|13.
|0:0
|30
|8
|8
|14
|22 - 33
|32
|14.
|0:0
|30
|7
|8
|15
|34 - 45
|29
|15.
|0:0
|30
|5
|8
|17
|27 - 55
|23
|16.
|0:1
|30
|3
|4
|23
|18 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|12
|3
|0
|30 - 9
|39
|2.
|2:0
|15
|11
|3
|1
|35 - 17
|36
|3.
|0:0
|16
|10
|4
|2
|34 - 14
|34
|4.
|0:0
|15
|8
|2
|5
|14 - 13
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|4
|4
|22 - 13
|25
|6.
|0:0
|15
|7
|4
|4
|17 - 12
|25
|7.
|0:0
|15
|6
|6
|3
|26 - 22
|24
|8.
|1:0
|15
|6
|2
|7
|14 - 16
|20
|9.
|0:0
|15
|4
|7
|4
|19 - 15
|19
|10.
|1:1
|15
|4
|5
|6
|13 - 26
|17
|11.
|0:0
|15
|5
|2
|8
|10 - 15
|17
|12.
|0:2
|15
|3
|5
|7
|10 - 16
|14
|13.
|0:0
|15
|2
|6
|7
|14 - 28
|12
|14.
|0:0
|15
|2
|5
|8
|14 - 22
|11
|15.
|0:0
|15
|2
|4
|9
|12 - 22
|10
|16.
|0:1
|15
|2
|2
|11
|10 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|15
|11
|2
|2
|29 - 12
|35
|2.
|0:0
|15
|10
|4
|1
|38 - 10
|34
|3.
|0:0
|15
|10
|2
|3
|27 - 14
|32
|4.
|2:0
|15
|10
|1
|4
|28 - 14
|31
|5.
|0:0
|15
|6
|5
|4
|20 - 18
|23
|6.
|0:0
|16
|4
|9
|3
|17 - 18
|21
|7.
|0:2
|15
|5
|4
|6
|12 - 16
|19
|8.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|20 - 23
|18
|9.
|0:0
|15
|5
|3
|7
|19 - 24
|18
|10.
|0:0
|15
|4
|4
|7
|12 - 16
|16
|11.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|9 - 20
|16
|12.
|1:1
|15
|2
|9
|4
|10 - 16
|15
|13.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|12 - 18
|15
|14.
|0:0
|15
|3
|4
|8
|12 - 22
|13
|15.
|0:0
|15
|3
|2
|10
|13 - 27
|11
|16.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 26
|5
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|12
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8