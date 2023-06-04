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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Верес
1:0
Конец матча
Ингулец
0'
19' Желтая карточка
Пасич Геннадий
1:0
74' Гол
Вовченко Семён
90' Желтая карточка
Кучеров Валерий
90' Желтая карточка
Клименко Владислав
90' Красная карточка
Курко Василий
90'+6
47
Когут
Богдан
2
Гагун
Роман
3
Вовченко
Семён
95
Курко
Василий
39
Балан
Денис
29
Кучеров
Валерий
10
Клёц
Дмитрий
17
Пасич
Геннадий
25
Шарай
Станислав
7
Близниченко
Андрей
89
Гайдучик
Николай
12
Oleksiy
Palamarchuk
28
Павлов
Виталий
55
Ковалёв
Максим
23
Кучеренко
Александр
29
Artem
Smolyakov
33
Нагиев
Дмитрий
8
Клименко
Владислав
88
Кухарук
Андрей
10
Козак
Александр
5
Запорожец
Евгений
17
Ситало
Артём
Верес
Ингулец

История личных встреч

Верес
Ингулец

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПД
1:2
ПД
4:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.67
0

Среднее время на гол

135
0

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
180

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клёц Дмитрий 5 (2) 0.17
Близниченко Андрей 5 (3) 0.17
Гайдучик Николай 3 0.1
Кучеров Валерий 3 0.1
Дахновский Виталий 3 0.1
Вовченко Семён 3 0.1
Шестаков Михаил 3 0.1
Шарай Владислав 3 0.1
Лебеденко Александр 1 0.03
Пасич Геннадий 1 0.03
Шарай Станислав 1 0.03
Сергийчук Михаил 1 0.03
Маткобожик Александр 1 0.03
Danyil Khondak 1 0.03
Пасич Евгений 0 0
Гагун Роман 0 0
Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.1
Ситало Артём 3 0.1
Одарюк Владимир 3 0.1
Ковалёв Максим 3 (3) 0.1
Artem Smolyakov 2 0.07
Марусич Максим 2 0.07
Клименко Владислав 1 0.03
Запорожец Евгений 1 0.03
Кучеренко Александр 1 0.03
Головкин Иван 1 0.03
Кравчук Даниил 1 0.03
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пасич Геннадий 11 1
Дахновский Виталий 7 0
Вовченко Семён 6 0
Лебеденко Александр 4 1
Шарай Владислав 4 1
Клёц Дмитрий 5 0
Курко Василий 3 1
Гагун Роман 4 0
Балан Денис 3 0
Сергийчук Михаил 3 0
Шарай Станислав 3 0
Когут Богдан 2 0
Мирошник Роман 2 0
Маткобожик Александр 2 0
Шестаков Михаил 2 0
Ющишин Вадим 0 1
Пасич Евгений 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Dmytro Shuh 1 0
Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клименко Владислав 7 0
Запорожец Евгений 6 0
Козак Александр 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Кухарук Андрей 4 0
Oleksiy Palamarchuk 2 1
Ковалёв Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Козыренко Юрий 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0

Результаты матчей

Верес
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
40% (6)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Ингулец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
73% (11)
13% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
6
Верес
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Ингулец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

14
13

Волевые поражения

17
6
Верес
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
20% (6)
40% (12)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
33% (10)
30% (9)
Ингулец
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
27% (8)
37% (11)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
47% (14)
33% (10)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
9

Волевые победы

16
15

Волевые поражения

27
12

Голы по времени матча

Забито

15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
19 Не забивали 22
3
20%
1
9%
1-15
2
13%
1
9%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
6
40%
3
27%
46-60
1
7%
2
18%
61-75
2
13%
2
18%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
4
18%
2
10%
1-15
6
27%
3
15%
16-30
1
5%
2
10%
31-45
5
23%
2
10%
46-60
2
9%
6
30%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Забито

20
11
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
2
10%
2
18%
1-15
5
25%
1
9%
16-30
2
10%
2
18%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
4
20%
2
18%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Пропущено

23
14
10 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 9
4
17%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
3
13%
5
36%
31-45
3
13%
4
29%
46-60
2
9%
2
14%
61-75
8
35%
0
0%
76-90

Забито

35
22
15 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
5
14%
3
14%
1-15
7
20%
2
9%
16-30
3
9%
4
18%
31-45
9
26%
3
14%
46-60
5
14%
4
18%
61-75
6
17%
6
27%
76-90

Пропущено

45
34
21 В 1-м тайме 15
24 Во 2-м тайме 19
20 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 20
8
18%
3
9%
1-15
9
20%
5
15%
16-30
4
9%
7
21%
31-45
8
18%
6
18%
46-60
4
9%
8
24%
61-75
12
27%
5
15%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Киев - Верес 3:0 Верес - Александрия 2:2 Шахтёр Донецк - Верес 2:1 Верес - Металлист-1925 1:0
Верес - Колос Ковалёвка 0:1 Заря - Верес 1:0 Верес - Львов 3:2 Верес - Минай 1:1 Металлист - Верес 5:5 Рух Львов - Верес 0:0 Верес - Кривбасс 1:2 Верес - Карпаты 0:3 Верес - Днепр-1 0:1 Верес - Ворскла 2:2 Верес - Черноморец Од 1:3 Верес - ФК Валмиера 2:3 Верес - Левадия Таллин 3:1 Верес - Пюник 1:0 Ингулец - Верес 1:0 Верес - Динамо Киев 0:1
Ингулец
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Львов - Ингулец 0:2 Ингулец - Металлист-1925 0:0 Заря - Ингулец 2:0 Ингулец - Шахтёр Донецк 0:2
Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0 Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1

Результаты матчей

Верес
Ингулец

Точный счет

0:1
4 раза 27%
2:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:2
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:5
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

0:1
6 раз 20%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
1:0
6 раз 20%
1:2
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:2
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
1
10 раз 33%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
12 раз 40%
2
5 раз 17%

Тоталы голов в матче

Верес
Ингулец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
9
6
4
11
1.5
1
14
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
3
12
2.5
2
13
3.5
1
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
17
13
9
21
1.5
5
25
4
26
2.5
2
28
3.5
1
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      19'
      Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Верес 1:0 Ингулец онлайн

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