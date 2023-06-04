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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Днепр-1
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
61' Желтая карточка
Семотюк Владислав
1:0
73' Гол
Бланко Доминго
85' Желтая карточка
Когут Игорь
88' Желтая карточка
Кораблин Тимур
90' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
90'+4
93
Макс
Валеф
42
Пасич
Евгений
39
Сваток
Александр
5
Сарапий
Эдуард
26
Каплиенко
Александр
31
Танковский
Вячеслав
22
Валентин
Рубчинский
34
Танчик
Владимир
8
Пихалёнок
Александр
23
Бланко
Доминго
7
Довбик
Артём
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
13
Бескоровайный
Данил
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
17
Семотюк
Владислав
8
Капич
Рифет
14
Лунёв
Максим
10
Хомченовский
Дмитрий
9
Созах
Даниэль
27
Дебелко
Роман
Днепр-1
Кривбасс

История личных встреч

Днепр-1
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Днепр-1
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Довбик Артём 24 (8) 0.77
Гуцуляк Алексей 7 0.23
Пихалёнок Александр 6 0.19
Сарапий Эдуард 5 0.16
Когут Игорь 3 0.1
Бланко Доминго 3 0.1
Пеглоу 3 0.1
Адамюк Владимир 3 0.1
Хамаче Янис 2 0.06
Громов Артём 1 0.03
Назаренко Александр 1 0.03
Валентин Рубчинский 1 0.03
Логинов Сергей 1 0.03
Yevgen Pidlepenets 1 0.03
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Бабенко Руслан 0 0
Танчик Владимир 0 0
Горбунов Сергей Олегович 0 0
Пасич Евгений 0 0
Сваток Александр 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 6 (3) 0.2
Дебелко Роман 4 0.13
Волошин Назар 4 0.13
Стецков Тимур 2 0.07
Задерака Максим 1 0.03
Микитишин Артур 1 0.03
Вернидуб Виталий 1 0.03
Лунёв Максим 1 0.03
Понедельник Андрей 1 0.03
Созах Даниэль 1 0.03
Кораблин Тимур 1 0.03
Klim Prykhodko 1 0.03
Хобленко Алексей 1 (1) 0.03
Татарков Никита 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0
Дибанго Иван 0 0

Карточки

Днепр-1
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бланко Доминго 7 0
Бабенко Руслан 6 0
Сарапий Эдуард 6 0
Гуцуляк Алексей 3 1
Сваток Александр 4 0
Когут Игорь 4 0
Назаренко Александр 4 0
Матаррита Рональд 2 1
Танчик Владимир 3 0
Адамюк Владимир 3 0
Пеглоу 1 1
Пихалёнок Александр 2 0
Валентин Рубчинский 2 0
Федорив Виталий 0 1
Кучер Александр 1 0
Пасич Евгений 1 0
Gabriel Gomes 1 0
Довбик Артём 1 0
Хейнер 1 0
Хамаче Янис 1 0
Рыбак Владислав 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Никита Кононов 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 5 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Бескоровайный Данил 5 0
Дибанго Иван 3 1
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Задерака Максим 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Якимец Владимир 3 0
Лунёв Максим 3 0
Стецков Тимур 3 0
Klim Prykhodko 3 0
Дебелко Роман 2 0
Хомченовский Дмитрий 2 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Семотюк Владислав 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Клищук Андрей 1 0
Созах Даниэль 1 0
Кораблин Тимур 1 0
Шевченко Денис 1 0

Результаты матчей

Днепр-1
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Кривбасс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

4
7
Днепр-1
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кривбасс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
6

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

25
12
Днепр-1
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Кривбасс
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)

Сухие победы

7
7

Сухие поражения

8
11

Волевые победы

14
11

Волевые поражения

29
19

Голы по времени матча

Забито

34
13
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
7
21%
2
15%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
7
21%
2
15%
61-75
8
24%
3
23%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
1
8%
3
19%
76-90

Забито

27
14
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
2
7%
5
36%
61-75
10
37%
2
14%
76-90

Пропущено

14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
6
43%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Забито

61
27
25 В 1-м тайме 8
36 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 16
3 Не забивали 11
5
8%
3
11%
1-15
8
13%
2
7%
16-30
12
20%
3
11%
31-45
9
15%
7
26%
46-60
9
15%
7
26%
61-75
18
30%
30%
5
19%
76-90

Пропущено

27
29
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
8
30%
30%
3
10%
31-45
7
26%
7
24%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
2
7%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1

Результаты матчей

Днепр-1
Кривбасс

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

0:1
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Точный счет

2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 30%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
3
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
13 раз 43%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%

Тоталы голов в матче

Днепр-1
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
9
6
10
6
1.5
5
10
6
10
2.5
2
14
3.5
2
14
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
1
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
4
11
5
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
2
0.5
Больше Меньше
17
13
18
13
1.5
9
21
11
20
2.5
2
29
3.5
2
29
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 30 22 6 2 69 - 21 72
2.
Днепр-1
 31 21 5 5 62 - 28 68
3.
Заря
 30 21 4 5 64 - 31 67
4.
Динамо Киев
 30 18 6 6 51 - 25 60
5.
Александрия
 31 10 15 6 43 - 40 45
6.
Ворскла
 30 13 6 11 38 - 37 45
7.
Кривбасс
 30 12 5 13 26 - 30 41
8.
Колос Ковалёвка
 30 10 6 14 23 - 36 36
9.
Черноморец Од
 30 9 8 13 35 - 40 35
10.
Минай
 30 8 9 13 22 - 33 33
11.
Металлист-1925
 30 6 14 10 23 - 42 32
12.
Рух Львов
 30 7 11 12 31 - 37 32
13.
Верес
 30 8 7 15 35 - 45 31
14.
Ингулец
 30 8 7 15 22 - 34 31
15.
Металлист
 30 5 7 18 27 - 58 22
16.
Львов
 30 3 4 23 18 - 52 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 15 12 3 0 30 - 9 39
2.
Днепр-1
 16 11 3 2 35 - 14 36
3.
Заря
 15 11 3 1 35 - 17 36
4.
Ворскла
 15 8 3 4 19 - 13 27
5.
Кривбасс
 15 8 2 5 14 - 13 26
6.
Динамо Киев
 15 7 4 4 22 - 13 25
7.
Александрия
 15 6 6 3 26 - 22 24
8.
Колос Ковалёвка
 15 6 2 7 14 - 16 20
9.
Рух Львов
 15 4 7 4 19 - 15 19
10.
Металлист-1925
 15 4 5 6 13 - 26 17
11.
Ингулец
 15 5 2 8 10 - 15 17
12.
Минай
 15 3 5 7 10 - 17 14
13.
Верес
 15 3 4 8 15 - 22 13
14.
Металлист
 15 2 5 8 14 - 31 11
15.
Черноморец Од
 15 2 4 9 12 - 22 10
16.
Львов
 15 2 2 11 10 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 15 11 2 2 29 - 12 35
2.
Шахтёр Донецк
 15 10 3 2 39 - 12 33
3.
Днепр-1
 15 10 2 3 27 - 14 32
4.
Заря
 15 10 1 4 29 - 14 31
5.
Черноморец Од
 15 7 4 4 23 - 18 25
6.
Александрия
 16 4 9 3 17 - 18 21
7.
Минай
 15 5 4 6 12 - 16 19
8.
Верес
 15 5 3 7 20 - 23 18
9.
Ворскла
 15 5 3 7 19 - 24 18
10.
Колос Ковалёвка
 15 4 4 7 9 - 20 16
11.
Кривбасс
 15 4 3 8 12 - 17 15
12.
Металлист-1925
 15 2 9 4 10 - 16 15
13.
Ингулец
 15 3 5 7 12 - 19 14
14.
Рух Львов
 15 3 4 8 12 - 22 13
15.
Металлист
 15 3 2 10 13 - 27 11
16.
Львов
 15 1 2 12 8 - 26 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 24 (5)
Заря Русин Назарий 13 (5)
Ворскла Сулейманов Таулан 13
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (5)
Динамо Киев Ванат Владислав 12 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 11
Александрия Maksym Dyachuk 2 7
Минай Горин Олег 10
Металлист Ралюченко Андрей 1 8
Металлист-1925 Курило Игорь 1 8
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Днепр-1 1:0 Кривбасс онлайн

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