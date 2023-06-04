Тур: 30. Стадион: Авангард (Ужгород).
0'
61' Желтая карточкаСемотюк Владислав
1:0
73' ГолБланко Доминго
85' Желтая карточкаКогут Игорь
88' Желтая карточкаКораблин Тимур
90' Желтая карточкаБескоровайный Данил
90'+4
Ход матча
60'
73'
1:0
85'
88'
93
Макс
Валеф
- Основной состав
-
93 Макс ВалефВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 ХейнерПолузащитник
-
25 Когут ИгорьПолузащитник
-
-
Главный тренер: Кучер Александр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Днепр-1
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Днепр-1
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Довбик Артём
|24 (8)
|0.77
|Гуцуляк Алексей
|7
|0.23
|Пихалёнок Александр
|6
|0.19
|Сарапий Эдуард
|5
|0.16
|Когут Игорь
|3
|0.1
|Бланко Доминго
|3
|0.1
|Пеглоу
|3
|0.1
|Адамюк Владимир
|3
|0.1
|Хамаче Янис
|2
|0.06
|Громов Артём
|1
|0.03
|Назаренко Александр
|1
|0.03
|Валентин Рубчинский
|1
|0.03
|Логинов Сергей
|1
|0.03
|Yevgen Pidlepenets
|1
|0.03
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Бабенко Руслан
|0
|0
|Танчик Владимир
|0
|0
|Горбунов Сергей Олегович
|0
|0
|Пасич Евгений
|0
|0
|Сваток Александр
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|6 (3)
|0.2
|Дебелко Роман
|4
|0.13
|Волошин Назар
|4
|0.13
|Стецков Тимур
|2
|0.07
|Задерака Максим
|1
|0.03
|Микитишин Артур
|1
|0.03
|Вернидуб Виталий
|1
|0.03
|Лунёв Максим
|1
|0.03
|Понедельник Андрей
|1
|0.03
|Созах Даниэль
|1
|0.03
|Кораблин Тимур
|1
|0.03
|Klim Prykhodko
|1
|0.03
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.03
|Татарков Никита
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
|Дибанго Иван
|0
|0
Карточки
Днепр-1
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бланко Доминго
|7
|0
|Бабенко Руслан
|6
|0
|Сарапий Эдуард
|6
|0
|Гуцуляк Алексей
|3
|1
|Сваток Александр
|4
|0
|Когут Игорь
|4
|0
|Назаренко Александр
|4
|0
|Матаррита Рональд
|2
|1
|Танчик Владимир
|3
|0
|Адамюк Владимир
|3
|0
|Пеглоу
|1
|1
|Пихалёнок Александр
|2
|0
|Валентин Рубчинский
|2
|0
|Федорив Виталий
|0
|1
|Кучер Александр
|1
|0
|Пасич Евгений
|1
|0
|Gabriel Gomes
|1
|0
|Довбик Артём
|1
|0
|Хейнер
|1
|0
|Хамаче Янис
|1
|0
|Рыбак Владислав
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Никита Кононов
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|5
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Бескоровайный Данил
|5
|0
|Дибанго Иван
|3
|1
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Задерака Максим
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Якимец Владимир
|3
|0
|Лунёв Максим
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Klim Prykhodko
|3
|0
|Дебелко Роман
|2
|0
|Хомченовский Дмитрий
|2
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Семотюк Владислав
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Клищук Андрей
|1
|0
|Созах Даниэль
|1
|0
|Кораблин Тимур
|1
|0
|Шевченко Денис
|1
|0
Результаты матчей
Днепр-1
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
38% (6)
6% (1)
Кривбасс
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
73% (11)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
4
7
Днепр-1
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
13% (2)
60% (9)
Кривбасс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
7
6
Волевые победы
7
10
Волевые поражения
25
12
Днепр-1
53.8%
46.2%
14 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (7)
52% (16)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (13)
26% (8)
32% (10)
Кривбасс
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
17% (5)
63% (19)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
30% (9)
50% (15)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
8
11
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
29
19
Голы по времени матча
Забито
34
13
15 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 21
3
9%
2
15%
1-15
5
15%
1
8%
16-30
7
21%
2
15%
31-45
4
12%
3
23%
46-60
7
21%
2
15%
61-75
8
24%
3
23%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
1
8%
1
6%
1-15
2
15%
4
25%
16-30
5
38%
1
6%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
3
23%
3
19%
61-75
1
8%
3
19%
76-90
Забито
27
14
10 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 8
17 Не забивали 20
2
7%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
19%
1
7%
31-45
5
19%
4
29%
46-60
2
7%
5
36%
61-75
10
37%
2
14%
76-90
Пропущено
14
13
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
3
21%
2
15%
31-45
6
43%
3
23%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
5
38%
76-90
Забито
61
27
25 В 1-м тайме 8
36 Во 2-м тайме 19
22 Забивали первыми 16
3 Не забивали 11
5
8%
3
11%
1-15
8
13%
2
7%
16-30
12
20%
3
11%
31-45
9
15%
7
26%
46-60
9
15%
7
26%
61-75
18
30%
30%
5
19%
76-90
Пропущено
27
29
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 19
8 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 19
2
7%
1
3%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
8
30%
30%
3
10%
31-45
7
26%
7
24%
46-60
5
19%
4
14%
61-75
2
7%
8
28%
76-90
Результаты последних матчей
Днепр-1
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Днепр-1 3:0 Днепр-1 - Ворскла 1:2 Днепр-1 - Колос Ковалёвка 2:1 Минай - Днепр-1 0:1
Днепр-1 - Александрия 1:1 Днепр-1 - Александрия 1:1 Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Днепр-1 - Металлист 5:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Днепр-1 - Рух Львов 3:2 Заря - Днепр-1 2:1 Днепр-1 - Львов 5:2 Металлист-1925 - Днепр-1 0:3 Металлист - Днепр-1 1:0 Верес - Днепр-1 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Александрия - Днепр-1 2:2 Днепр-1 - АЕК Ларнака 0:0 АЕК Ларнака - Днепр-1 1:0 Ауда - Днепр-1 1:5
Кривбасс
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Металлист-1925 - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Металлист 2:0 Ворскла - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Рух Львов 1:0
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ингулец - Кривбасс 0:0 Кривбасс - Александрия 2:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3 Минай - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1
Результаты матчей
Днепр-1
Кривбасс
Точный счет
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
5
2 раза 13%
0
1 раз 6%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:1
3 раза 20%
0:3
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
3
5 раз 33%
2
3 раза 20%
0
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
2:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
0:3
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
1:0
9 раз 30%
0:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 35%
3
9 раз 29%
2
7 раз 23%
0
2 раза 6%
5
2 раза 6%
0
13 раз 43%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
Тоталы голов в матче
Днепр-1
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
96
106
510
610
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
141
Больше Меньше
87
87
411
510
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
292
Больше Меньше
1713
1813
921
1120
229
229
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|24 (5)
|Заря
|Русин Назарий
|13 (5)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|13
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (5)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|12 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 11
|Александрия
|Maksym Dyachuk
|2 7
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист
|Ралюченко Андрей
|1 8
|Металлист-1925
|Курило Игорь
|1 8