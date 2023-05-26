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  3. Словакия: Super Liga ECL: Плей-офф: Финал
Стадион: .
Жилина
3:1
Конец матча
Ружомберок
0'
1:0
39' Гол
Галчик Роланд
1:1
53' Гол
Мадленяк Матей
2:1
62' Гол
Капралик Адриан
3:1
70' Гол
Дурис Давид
87' Желтая карточка
Samuel Gidi
90'+4
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
6
Xavier
Adang
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
29
Дурис
Давид
88
Галчик
Роланд
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
28
Селески
Александер
10
Шефчик
Самуэль
24
Жигмунд
Марек
30
Хриен
Мартин
8
Домонкос
Кристоф
13
Мадленяк
Матей
15
Герец
Штефан
Жилина
3-4-3
Ружомберок
4-5-1

История личных встреч

Жилина
Ружомберок

31 матч

90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.1%
38.7%
3.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед

50 матчей

56%
18%
26%
28 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

36%
48%
16%
18 побед 24 ничьи 8 побед

Второй тайм

42%
32%
26%
21 победа 16 ничьих 13 побед

История матчей

С
2:0
С
0:2
С
3:0
С
0:2
С
5:1
С
0:2
С
3:2
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
2:3
С
4:2
С
1:1
С
3:0
С
3:1
С
3:0
К
0:0
С
1:2
К
2:1
С
2:0
С
1:0
С
3:1
С
0:2
С
3:2
С
0:2
С
2:0
С
2:2
С
1:1
С
5:1
С
0:1
С
3:2
С
2:3
С
2:2
С
3:0
С
1:0
С
0:0
С
0:1
CL
2:1
CL
1:2
CL
0:0
CL
3:1
CL
1:1
CL
1:0
CL
0:3
CL
1:0
CL
2:0
CL
0:1
CL
1:1
CL
4:1
CL
1:2

Голы

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2.08
1.35

Среднее время на гол

43
66

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

1.31
0.88

Среднее время на гол

68
102

Всего голов

84
56

Голов в среднем за матч

1.68
1.12

Тотал матчей

2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47

Среднее время на гол

53
80

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Галчик Роланд бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Жилина 3:1 Ружомберок онлайн

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