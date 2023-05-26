Стадион: Стадион под Дубном.
3:1
Конец матча
0'
1:0
39' ГолГалчик Роланд
1:1
53' ГолМадленяк Матей
2:1
62' ГолКапралик Адриан
3:1
70' ГолДурис Давид
87' Желтая карточкаSamuel Gidi
90'+4
Ход матча
39'
1:0
53'
1:1
62'
2:1
70'
3:1
87'
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
19
Фабиш
Лукаш
32
Малы
Матуш
30
Хриен
Мартин
15
Герец
Штефан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Копас АдамЗащитник
- Полузащитник
-
28 Ананг БенсонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Henry Addo
-
14 Eric Bille
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Хриен МартинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
17 Тучны АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Жилина
Ружомберок
31 матч
90.3%
9.7%
3.5527136788005E-15%
28 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.1%
38.7%
3.2%
18 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
67.7%
22.6%
9.7%
21 победа 7 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 13 побед
50 матчей
56%
18%
26%
28 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
36%
48%
16%
18 побед 24 ничьи 8 побед
Второй тайм
42%
32%
26%
21 победа 16 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2.08
1.35
Среднее время на гол
43
66
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
1.31
0.88
Среднее время на гол
68
102
Всего голов
84
56
Голов в среднем за матч
1.68
1.12
Тотал матчей
2.5
47
Больше 94%
Меньше 6%
3
40
Больше 80%
Меньше 20%
10
27
Больше 54%
Меньше 46%
23
14
Больше 28%
Меньше 72%
36
9
Больше 18%
Меньше 82%
41
3
Больше 6%
Меньше 94%
47
Среднее время на гол
53
80
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1
Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0 Жилина - Карвина 3:0 Жилина - Тршинец 2:3 Жилина - Подбрезова 2:3 Дьёр - Жилина 1:2 Жилина - Прешов 3:1
Ружомберок
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Железярне Подбрезова - Ружомберок 0:3 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Земплин 2:0 Ружомберок - Скалица 1:2
Злате Моравце - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тренчин 4:1 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 3:0 Скалица - Ружомберок 1:1 Земплин - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Тренчин - Ружомберок 0:3 Ружомберок - ДАК 0:1 Жилина - Ружомберок 2:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Земплин 1:0 Заглембе Сосновец - Ружомберок 3:3 Халадаш - Ружомберок 2:2 Залаэгерсег - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Поважска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Злате Моравце 2:2