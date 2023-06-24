Тур: 13. Стадион: EXTRA Arena.
0'
1:0
9' ГолБюэ Бендик
1:1
17' ГолKristian Lien
34' Желтая карточкаРегиниуссен Мадс
2:1
45' ГолТунекти Себастьян
2:2
56' ГолСкистад Эрик Ставас
Ход матча
9'
17'
34'
45'
56'
15
Erik
Toenne
20
Arne
Gunnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Янсен КвинтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Ранхейм
Мьёндален
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.44
1.33
Среднее время на гол
62
67
Всего голов
20
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.11
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.24
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6 (3)
|0.46
|Солли Сиверт
|3
|0.23
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0.15
|Arne Gunnes
|2
|0.15
|Региниуссен Мадс
|1
|0.08
|Педерсен Мортен-Гамст
|1
|0.08
|Эгген-Рисмарк Кристиан
|1
|0.08
|Тунекти Себастьян
|1
|0.08
|Erik Toenne
|0
|0
|Daniel Kvande
|0
|0
|Henrik Kristiansen
|0
|0
|Jacob Tromsdal
|0
|0
|Квигстад Лассе
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kristian Lien
|9
|0.69
|Скистад Эрик Ставас
|2
|0.15
|Сольберг Йоаким
|1
|0.08
|Янсен Квинт
|1
|0.08
|Брингакер Матиас
|1
|0.08
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.08
|Sander Bratvold
|1
|0.08
|Овенстад Мартин
|0
|0
|Свеен Оле
|0
|0
|Токстад Кристоффер
|0
|0
|Love Reuterswaerd
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
|Эверби Сиверт
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Френдеруп Никлас
|4
|0
|Sondre Klingen Langaas
|2
|1
|Квигстад Лассе
|2
|1
|Педерсен Мортен-Гамст
|2
|0
|Региниуссен Мадс
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Ruben Kristensen Alte
|2
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Мейнхард
|3
|0
|Овенстад Мартин
|2
|0
|Янсен Квинт
|2
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Свеен Оле
|1
|0
|Love Reuterswaerd
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Brinder Singh
|1
|0
|Sondre Granaas
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
0
1
Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мьёндален
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
3
5
Ранхейм
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
33% (4)
8% (1)
Мьёндален
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
5
56%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
15
16
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
5
33%
3
19%
31-45
4
27%
4
25%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
13%
6
38%
76-90
Пропущено
17
15
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
0
0%
3
20%
1-15
4
24%
3
20%
16-30
3
18%
4
27%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
5
33%
61-75
4
24%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3
ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3
Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2
Результаты матчей
Ранхейм
Мьёндален
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
0
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
43
41
25
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
25
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
66
57
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|0
|4
|20 - 13
|24
|2.
|12
|5
|7
|0
|12 - 6
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|15 - 13
|21
|5.
|2:2
|13
|6
|3
|4
|17 - 19
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|28 - 22
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|19 - 19
|18
|9.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|10.
|2:2
|13
|4
|4
|5
|17 - 18
|16
|11.
|0:0
|13
|3
|6
|4
|15 - 14
|15
|12.
|12
|3
|4
|5
|17 - 16
|13
|13.
|0:0
|13
|2
|5
|6
|11 - 18
|11
|14.
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 27
|10
|16.
|12
|1
|5
|6
|13 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|2:2
|6
|4
|1
|1
|11 - 10
|13
|7.
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|2:2
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|5 - 3
|10
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|2:2
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|15.
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|16.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4