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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 1104
Ранхейм
2:3
Конец матча
Мьёндален
0'
1:0
9' Гол
Бюэ Бендик
1:1
17' Гол
Kristian Lien
34' Желтая карточка
Региниуссен Мадс
2:1
45' Гол
Тунекти Себастьян
2:2
56' Гол
Овенстад Мартин
65' Желтая карточка
Янсен Квинт
68' Желтая карточка
Брингакер Матиас
75' Желтая карточка
Kristian Lien
90' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
2:3
90' Гол
Скистад Эрик Ставас
90'+6
1
Magnus
Lenes
16
Квигстад
Лассе
3
Daniel
Kvande
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
24
Тунекти
Себастьян
20
Arne
Gunnes
9
Бюэ
Бендик
1
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
23
Янсен
Квинт
3
Скоген
Сондре
5
Эверби
Сиверт
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
9
Брингакер
Матиас
10
Скистад
Эрик
Ставас
7
Овенстад
Мартин
20
Kristian
Lien
Ранхейм
4-3-3
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Ранхейм
Мьёндален

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

19%
52.4%
28.6%
4 победы 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
Т
3:1
Т
1:1
ТПМ
1:2
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
6:2
ПД
2:2
ПД
1:1
ПД
0:1
Т
1:4
ПД
0:0
ПД
0:1
ПД
2:1
ПД
1:2
А
1:2
А
3:0
ТМС
1:1
А
1:0
А
2:1

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.44
1.33

Среднее время на гол

62
67

Всего голов

20
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.11

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.24

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 (3) 0.46
Солли Сиверт 3 0.23
Arne Gunnes 2 0.15
Ruben Kristensen Alte 2 0.15
Региниуссен Мадс 1 0.08
Педерсен Мортен-Гамст 1 0.08
Эгген-Рисмарк Кристиан 1 0.08
Тунекти Себастьян 1 0.08
Erik Toenne 0 0
Квигстад Лассе 0 0
Henrik Kristiansen 0 0
Jacob Tromsdal 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristian Lien 9 0.69
Скистад Эрик Ставас 3 0.23
Овенстад Мартин 1 0.08
Сольберг Йоаким 1 0.08
Янсен Квинт 1 0.08
Брингакер Матиас 1 0.08
Хансен Адриан Александер 1 0.08
Sander Bratvold 1 0.08
Свеен Оле 0 0
Эверби Сиверт 0 0
Токстад Кристоффер 0 0
Love Reuterswaerd 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0
Brinder Singh 0 0
Sondre Granaas 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Френдеруп Никлас 4 0
Sondre Klingen Langaas 2 1
Квигстад Лассе 2 1
Педерсен Мортен-Гамст 2 0
Региниуссен Мадс 2 0
Erik Toenne 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Henrik Kristiansen 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янсен Квинт 3 0
Ольсен Мейнхард 3 0
Овенстад Мартин 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Свеен Оле 1 0
Love Reuterswaerd 1 0
Брингакер Матиас 1 0
Kristian Lien 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Эриксен Сивер Скаар 1 0
Brinder Singh 1 0
Sondre Granaas 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Мьёндален
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

2
1
Ранхейм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Мьёндален
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

3
5
Ранхейм
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Мьёндален
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

5
6

Голы по времени матча

Забито

11
12
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
3
27%
4
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
6
50%
76-90

Пропущено

11
8
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
1
13%
16-30
2
18%
3
38%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
2
25%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

6
7
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
50%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
3
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

17
19
11 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
4
24%
0
0%
1-15
1
6%
3
16%
16-30
6
35%
3
16%
31-45
4
24%
5
26%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
2
12%
7
37%
76-90

Пропущено

20
17
8 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
0
0%
4
24%
1-15
5
25%
3
18%
16-30
3
15%
5
29%
29%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
3
15%
5
29%
29%
61-75
5
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Конгсвингер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Будё-Глимт 0:2 Ранхейм - Мосс 2:1 Стриндхейм - Ранхейм 1:3
ИК Старт - Ранхейм 2:1 Вердал - Ранхейм 1:4 Ранхейм - Согндаль 2:0 ФК Кристиансунн - Ранхейм 3:2 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Осане 3:2 Хёдд - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Скейд 0:4 КФУМ - Ранхейм 0:1 Ранхейм - Брюне 2:1 Дьерв - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Хёдд 3:1 Ранхейм - Эстерсунд 1:0 Русенборг - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Стриндхейм 0:2 Ранхейм - Будё-Глимт 0:4
Мьёндален
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Хёдд - Мьёндален 1:2 Стрёммен - Мьёндален 1:3
Мьёндален - Санднес 1:3 Драммен ФК - Мьёндален 1:5 Скейд - Мьёндален 0:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Брюне - Мьёндален 2:1 Мьёндален - КФУМ 2:2 Дьерв - Мьёндален 2:3 Мьёндален - ФК Кристиансунн 1:3 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Конгсвингер - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Осане 0:0 ИК Старт - Мьёндален 3:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Мосс 2:3 Стабек - Мьёндален 1:0 Конгсвингер - Мьёндален 1:2

Результаты матчей

Ранхейм
Мьёндален

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
0
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
5
1
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
7
6
1.5
6
7
1
12
2.5
3
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 12 8 0 4 20 - 13 24
2.
Фредрикстад
 0:0 13 5 8 0 12 - 6 23
3.
Согндаль
 0:0 13 6 4 3 15 - 13 22
4.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
5.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
6.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
7.
КФУМ
 12 5 4 3 19 - 14 19
8.
Мьёндален
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
10.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
11.
Хёдд
 13 3 5 5 15 - 15 14
12.
Санднес
 12 3 4 5 17 - 16 13
13.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
14.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
15.
Скейд
 12 2 4 6 15 - 27 10
16.
Осане
 12 1 5 6 13 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
Согндаль
 0:0 6 4 2 0 8 - 4 14
4.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
6.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
7.
Фредрикстад
 0:0 6 3 3 0 7 - 3 12
8.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
2.
Фредрикстад
 0:0 7 2 5 0 5 - 3 11
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
11.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
16.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
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Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 9
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
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Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
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    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Бюэ Бендик бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ранхейм 2:3 Мьёндален онлайн

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