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  4. Типпелиген 2023

Норвегия: Типпелиген
2023

Тур: 11. Стадион: .
Викинг
3:1
Конец матча
Бранн
0'
0:1
32' Гол
Финне Бор
1:1
41' Пенальти
Трипич Златко
50' Желтая карточка
Язбек Патрик
60' Желтая карточка
Кнудсен Фредрик
65' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
2:1
69' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
3:1
75' Гол
Трипич Златко
86' Желтая карточка
Диоп Джибрил
90' Желтая карточка
Jonas Torsvik
90'+5
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
5
Диоп
Джибрил
4
Брекало
Давид
20
Паттинама
Шейн
14
Язбек
Патрик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
21
Танген
Харальд
29
Свеннсен
Сандер
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
3
Кнудсен
Фредрик
6
Сери
Яфет
23
Педерсен
Торе
7
Расмуссен
Матиас
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Викинг
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Викинг
Бранн

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед

29 матчей

41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед

История матчей

Т
0:2
Т
3:1
Т
2:0
Т
3:0
Т
1:5
Т
2:1
ТМК
3:2
Т
2:4
Т
1:1
ТМК
1:2
Т
0:0
Т
0:1
Т
0:1
Т
0:2
Т
3:2
Т
2:0
Т
2:1
КН
2:2
Т
0:0
Т
3:2
Т
3:0
ТМС
1:2
Т
3:3
Т
4:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
1:2
Т
5:2

Голы

Всего голов

23
26

Голов в среднем за матч

1.92
1.53

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

27
15

Голов в среднем за матч

1.59
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

50
41

Голов в среднем за матч

1.72
1.41

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 6 (4) 0.55
Свеннсен Сандер 4 0.36
Сальвесен Ларс-Йорген 3 0.27
Бьёрсхоль Сондре 3 0.27
Д'Агостино Николас 2 0.18
Танген Харальд 2 0.18
Язбек Патрик 1 0.09
Паттинама Шейн 1 0.09
Бьярнасон Биркир 1 0.09
Лёкберг Кристоффер 1 0.09
Брекало Давид 1 0.09
Стенснесс Джанни 1 0.09
Де Ланлай Янн-Эрик 0 0
Edvin Austboe 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 10 0.83
Нильсен Сиверт 6 (4) 0.5
Кастро Никлас 2 0.17
Frederik Boersting 1 0.08
Хорн Майер 1 0.08
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.08
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0.08
Матисен Ульрик 1 0.08
Йенсен Вассберг Никлас 1 0.08
Расмуссен Матиас 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паттинама Шейн 2 1
Стенснесс Джанни 3 0
Трипич Златко 2 0
Сольбаккен Маркус 2 0
Язбек Патрик 2 0
Диоп Джибрил 2 0
Бьёрсхоль Сондре 0 1
Сандберг Никлас 1 0
Де Ланлай Янн-Эрик 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Д'Агостино Николас 1 0
Брекало Давид 1 0
Танген Харальд 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Bjarte Lunde Aarsheim 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 4 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кнудсен Фредрик 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Frederik Boersting 1 0
Хорн Майер 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
4
Викинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Бранн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
16
Викинг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бранн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
20

Голы по времени матча

Забито

19
9
2 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
7
37%
4
44%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Забито

7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
29%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

26
25
4 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
12%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
5
19%
5
20%
46-60
7
27%
2
8%
61-75
10
38%
7
28%
76-90

Пропущено

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
2
14%
16-30
2
10%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
5
36%
61-75
7
35%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2
Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8
Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1

Результаты матчей

Викинг
Бранн

Точный счет

1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
7
1 раз 9%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Викинг
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
4
2
2.5
4
2
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
2
7
4
1.5
8
4
5
6
2.5
5
7
1
10
3.5
1
11
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 11 10 1 0 32 - 9 31
2.
Бранн
 12 6 3 3 24 - 15 21
3.
Тромсё
 10 6 2 2 14 - 10 20
4.
Викинг
 11 6 2 3 26 - 20 20
5.
Лиллестрём
 10 5 2 3 18 - 16 17
6.
Молде
 11 5 1 5 24 - 16 16
7.
Сарпсборг-08
 10 4 3 3 12 - 11 15
8.
Стабек
 10 4 3 3 14 - 17 15
9.
Русенборг
 11 3 4 4 14 - 15 13
10.
Одд
 11 3 4 4 8 - 11 13
11.
Хёугесунн
 10 3 3 4 10 - 15 12
12.
Стрёмсгодсет
 10 3 2 5 11 - 14 11
13.
Волеренга
 10 3 1 6 14 - 17 10
14.
Саннефьёрд
 10 2 3 5 12 - 15 9
15.
Хам-Кам
 10 2 1 7 10 - 26 7
16.
Олесунн
 11 1 1 9 7 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 6 5 1 0 19 - 5 16
2.
Бранн
 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Викинг
 6 4 1 1 19 - 11 13
4.
Стабек
 6 3 3 0 9 - 4 12
5.
Молде
 5 3 1 1 14 - 6 10
6.
Русенборг
 6 3 1 2 8 - 6 10
7.
Лиллестрём
 5 3 0 2 11 - 9 9
8.
Одд
 5 2 2 1 4 - 2 8
9.
Хёугесунн
 5 2 2 1 8 - 7 8
10.
Саннефьёрд
 4 2 1 1 9 - 3 7
11.
Тромсё
 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Хам-Кам
 5 2 1 2 5 - 6 7
13.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Стрёмсгодсет
 4 2 0 2 3 - 3 6
15.
Олесунн
 6 1 1 4 6 - 11 4
16.
Волеренга
 5 1 0 4 7 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Тромсё
 5 4 1 0 8 - 4 13
3.
Сарпсборг-08
 5 2 2 1 6 - 4 8
4.
Лиллестрём
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Волеренга
 5 2 1 2 7 - 7 7
6.
Викинг
 5 2 1 2 7 - 9 7
7.
Бранн
 6 2 1 3 9 - 10 7
8.
Молде
 6 2 0 4 10 - 10 6
9.
Стрёмсгодсет
 6 1 2 3 8 - 11 5
10.
Одд
 6 1 2 3 4 - 9 5
11.
Хёугесунн
 5 1 1 3 2 - 8 4
12.
Стабек
 4 1 0 3 5 - 13 3
13.
Русенборг
 5 0 3 2 6 - 9 3
14.
Саннефьёрд
 6 0 2 4 3 - 12 2
15.
Олесунн
 5 0 0 5 1 - 12 0
16.
Хам-Кам
 5 0 0 5 5 - 20 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 12 (5)
Бранн Финне Бор 10 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 10 (1)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 8 (1)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 6 (2)
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Топ нарушителей
Олесунн Мунксгор Александер 5
Бранн Нильсен Сиверт 4
Сарпсборг-08 Сколевик Стеффен 4
Одд Томас Диого 4
Одд Валлем Конрад 4
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    Где смотреть матч Викинг 3:1 Бранн онлайн

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