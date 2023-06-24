Тур: 11. Стадион: SR-Bank Arena.
0'
0:1
32' ГолФинне Бор
1:1
41' ПенальтиТрипич Златко
50' Желтая карточкаЯзбек Патрик
60' Желтая карточкаКнудсен Фредрик
65' Желтая карточкаНильсен Сиверт
2:1
69' ГолСальвесен Ларс-Йорген
3:1
75' ГолТрипич Златко
86' Желтая карточкаДиоп Джибрил
90' Желтая карточкаJonas Torsvik
90'+5
Ход матча
32'
0:1
41'
1:1
50'
60'
65'
69'
75'
3:1
86'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
9 Удары в створ 2
-
8 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
318 Количество передач 529
-
38 Владение мячом, % 62
14
Язбек
Патрик
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Jone Berg
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
41 Elias Myrlid
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
История личных встреч
Викинг
Бранн
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 6 побед
29 матчей
41.4%
27.6%
31%
12 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
34.5%
37.9%
27.6%
10 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.9%
41.4%
20.7%
11 побед 12 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
26
Голов в среднем за матч
1.92
1.53
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.59
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
50
41
Голов в среднем за матч
1.72
1.41
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 59%
Меньше 41%
12
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|6 (4)
|0.55
|Свеннсен Сандер
|4
|0.36
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0.27
|Бьёрсхоль Сондре
|3
|0.27
|Д'Агостино Николас
|2
|0.18
|Танген Харальд
|2
|0.18
|Язбек Патрик
|1
|0.09
|Паттинама Шейн
|1
|0.09
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.09
|Лёкберг Кристоффер
|1
|0.09
|Брекало Давид
|1
|0.09
|Стенснесс Джанни
|1
|0.09
|Де Ланлай Янн-Эрик
|0
|0
|Edvin Austboe
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|10
|0.83
|Нильсен Сиверт
|6 (4)
|0.5
|Кастро Никлас
|2
|0.17
|Frederik Boersting
|1
|0.08
|Хорн Майер
|1
|0.08
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.08
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0.08
|Матисен Ульрик
|1
|0.08
|Йенсен Вассберг Никлас
|1
|0.08
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паттинама Шейн
|2
|1
|Стенснесс Джанни
|3
|0
|Трипич Златко
|2
|0
|Сольбаккен Маркус
|2
|0
|Язбек Патрик
|2
|0
|Диоп Джибрил
|2
|0
|Бьёрсхоль Сондре
|0
|1
|Сандберг Никлас
|1
|0
|Де Ланлай Янн-Эрик
|1
|0
|Сальвесен Ларс-Йорген
|1
|0
|Д'Агостино Николас
|1
|0
|Брекало Давид
|1
|0
|Танген Харальд
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Bjarte Lunde Aarsheim
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|4
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кнудсен Фредрик
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Frederik Boersting
|1
|0
|Хорн Майер
|1
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Викинг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бранн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
4
Викинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Бранн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
16
Викинг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Бранн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
8% (1)
67% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
10
20
Голы по времени матча
Забито
19
9
2 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
5%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
5%
2
22%
31-45
4
21%
1
11%
46-60
6
32%
0
0%
61-75
7
37%
4
44%
76-90
Пропущено
11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
0
0%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
2
18%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
3
30%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Забито
7
16
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
2
29%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
1
14%
2
13%
61-75
3
43%
3
19%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
26
25
4 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
3
12%
4
16%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
1
4%
5
20%
31-45
5
19%
5
20%
46-60
7
27%
2
8%
61-75
10
38%
7
28%
76-90
Пропущено
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
2
14%
16-30
2
10%
5
36%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
2
10%
5
36%
61-75
7
35%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Викинг
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Викинг 1:3 Фредрикстад - Викинг 1:2 Викинг - Молде 3:4 Видар - Викинг 0:2
Будё-Глимт - Викинг 5:1 Forus/Gausel - Викинг 0:5 Викинг - Одд 3:2 Саннефьёрд - Викинг 1:2 Викинг - Стрёмсгодсет 1:1 Викинг - Хам-Кам 7:3 Тромсё - Викинг 1:1 Викинг - Лиллестрём 2:0 Русенборг - Викинг 1:0 Хёугесунн - Викинг 1:1 ФК Кристиансунн - Викинг 4:1 Будё-Глимт - Викинг 5:3 Викинг - Русенборг 2:0 Викинг - Дьерв 0:1 Викинг - Лиллестрём 2:2 Викинг - Стрёмсгодсет 2:3
Бранн
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Лиллестрём 2:2 Олесунн - Бранн 3:3 Олесунн - Бранн 1:3 Фьора - Бранн 1:8
Бранн - Русенборг 3:1 Фрейа - Бранн 0:5 Бранн - Лиллестрём 2:0 Бранн - Стабек 4:1 Сарпсборг-08 - Бранн 2:1 Бранн - Саннефьёрд 0:0 Русенборг - Бранн 0:2 Будё-Глимт - Бранн 2:2 Стабек - Бранн 0:2 Бранн - Волеренга 3:1 Одд - Бранн 2:0 Бранн - Хёугесунн 3:0 Бранн - Согндаль 6:0 Копенгаген - Бранн 1:1 Бранн - Саннефьёрд 3:0 Бранн - Хёугесунн 3:1
Результаты матчей
Викинг
Бранн
Точный счет
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
7:3
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
7
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
7:3
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
7
1 раз 9%
3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Викинг
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
102
74
84
56
57
110
111
110
110
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
- — Вылет в Первый дивизион
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|12 (5)
|Бранн
|Финне Бор
|10 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|10 (1)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|8 (1)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|6 (2)
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|5
|Бранн
|Нильсен Сиверт
|4
|Сарпсборг-08
|Сколевик Стеффен
|4
|Одд
|Томас Диого
|4
|Одд
|Валлем Конрад
|4