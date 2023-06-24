Тур: 13. Стадион: Фоссхауган Кампус.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
32 Mathias Oren
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
-
10 Лима ЛукасЗащитник
- Защитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Mikail Maden
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
История личных встреч
Согндаль
Фредрикстад
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед
13 матчей
15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1
1.14
Среднее время на гол
90
78
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
2.43
0.83
Среднее время на гол
37
108
Всего голов
23
13
Голов в среднем за матч
1.77
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Flataker
|3
|0.23
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.23
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.23
|Йоунссон Йоунатан
|2
|0.15
|Сконес Каспер
|1
|0.08
|Тум Исаак
|1
|0.08
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.08
|Daniel Arrocha
|1 (1)
|0.08
|Ховен Андреас
|0
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Riki Alba
|2
|0.15
|Stian Stray Molde
|2
|0.15
|Haavard Aasheim
|1
|0.08
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.08
|Ludvig Begby
|1
|0.08
|Лима Лукас
|1
|0.08
|Mads Nielsen II
|1
|0.08
|Philip Sandvik Aukland
|1
|0.08
|Simen Rafn
|0
|0
|Уильямс Ноа
|0
|0
|Бьярталид Йоаннес
|0
|0
|Tage Johansen
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тум Исаак
|3
|0
|Daniel Arrocha
|2
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Сконес Каспер
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
|Ховен Андреас
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магнуссон Юлиус
|2
|0
|Tage Johansen
|2
|0
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0
|Бьоркстрем Тим
|1
|0
|Riki Alba
|1
|0
|Haavard Aasheim
|1
|0
|Haavar Jenssen
|1
|0
|Ludvig Begby
|1
|0
|Mads Nielsen II
|1
|0
|Stian Stray Molde
|1
|0
|Бьярталид Йоаннес
|1
|0
|Конте Абубакар
|1
|0
|Скарет Браге
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
1
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Фредрикстад
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
7
Согндаль
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Фредрикстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
8
8
Голы по времени матча
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
25%
1
33%
76-90
Пропущено
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90
Забито
15
10
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
2
13%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
3
20%
3
30%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 6
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
4
50%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2
Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0
Результаты матчей
Согндаль
Фредрикстад
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
57
210
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|0
|4
|20 - 13
|24
|2.
|0:0
|13
|5
|8
|0
|12 - 6
|23
|3.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|15 - 13
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|21 - 17
|21
|5.
|13
|6
|2
|5
|17 - 20
|20
|6.
|13
|5
|5
|3
|28 - 22
|20
|7.
|12
|5
|4
|3
|19 - 14
|19
|8.
|13
|5
|3
|5
|18 - 18
|18
|9.
|13
|5
|3
|5
|19 - 19
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|11.
|13
|3
|5
|5
|15 - 15
|14
|12.
|12
|3
|4
|5
|17 - 16
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|12 - 18
|13
|14.
|12
|2
|4
|6
|10 - 12
|10
|15.
|12
|2
|4
|6
|15 - 27
|10
|16.
|12
|1
|5
|6
|13 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|16 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 4
|15
|3.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|8 - 4
|14
|4.
|6
|4
|1
|1
|16 - 10
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|6.
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|7.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|7 - 3
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|11
|10.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 10
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|5 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|16.
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|2.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|5 - 3
|11
|3.
|6
|3
|0
|3
|7 - 9
|9
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|6.
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|9.
|7
|1
|4
|2
|12 - 12
|7
|10.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|13.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|15.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|16.
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
- — Выход в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
- — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
- — Вылет во Второй дивизион
|Конгсвингер
|Joacim Holtan
|9 (1)
|Мьёндален
|Kristian Lien
|9
|ФК Кристиансунн
|Стокке Беньямин
|7
|Дьерв
|Педру Самуэл
|6 (2)
|ИК Старт
|Скогволд Хенрик
|6 (2)
|Осане
|Martin Ueland
|6
|ФК Кристиансунн
|Нилсен Снорре
|1 3
|ИК Старт
|Вормгор Вито
|4
|Конгсвингер
|Harald Holter
|4
|Мосс
|Странде Кристиан
|4