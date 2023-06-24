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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4089
Согндаль
0:1
Конец матча
Фредрикстад
0'
56' Желтая карточка
Stian Stray Molde
67' Желтая карточка
Daniel Arrocha
0:1
69' Гол
Riki Alba
85' Желтая карточка
Конте Абубакар
90' Желтая карточка
Haavar Jenssen
90'+8
1
Фей
Рензе
11
Ховен
Андреас
26
Andreas
van
der
Spa
4
Daniel
Arrocha
17
Martin
Andre
Sjoelstad
15
Kristoffer
Nessoe
10
Сконес
Каспер
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
7
Йоунссон
Йоунатан
30
Erik
Flataker
27
Sondre
Oerjasaeter
1
Haavar
Jenssen
6
Philip
Sandvik
Aukland
26
Mads
Nielsen
II
3
Скарет
Браге
5
Simen
Rafn
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
19
Магнуссон
Юлиус
16
Конте
Абубакар
14
Бьярталид
Йоаннес
11
Riki
Alba
Согндаль
4-3-3
Фредрикстад
5-3-2

История личных встреч

Согндаль
Фредрикстад

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 7 побед

13 матчей

15.4%
23.1%
61.5%
2 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

23.1%
53.8%
23.1%
3 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

7.7%
38.5%
53.8%
1 победа 5 ничьих 7 побед

История матчей

ПД
5:2
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
2:0
Т
2:1
Т
3:1
Т
2:2
Т
0:1
А
2:0
А
2:0
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1
1.14

Среднее время на гол

90
78

Всего голов

17
5

Голов в среднем за матч

2.43
0.83

Среднее время на гол

37
108

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.77
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Flataker 3 0.23
Sondre Oerjasaeter 3 0.23
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.23
Йоунссон Йоунатан 2 0.15
Сконес Каспер 1 0.08
Тум Исаак 1 0.08
Kristoffer Nessoe 1 0.08
Daniel Arrocha 1 (1) 0.08
Ховен Андреас 0 0
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Riki Alba 3 0.23
Stian Stray Molde 2 0.15
Haavard Aasheim 1 0.08
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.08
Ludvig Begby 1 0.08
Лима Лукас 1 0.08
Mads Nielsen II 1 0.08
Philip Sandvik Aukland 1 0.08
Simen Rafn 0 0
Уильямс Ноа 0 0
Бьярталид Йоаннес 0 0
Tage Johansen 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Arrocha 3 0
Тум Исаак 3 0
Фей Рензе 1 0
Сконес Каспер 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Ховен Андреас 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haavar Jenssen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Магнуссон Юлиус 2 0
Конте Абубакар 2 0
Tage Johansen 2 0
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0
Бьоркстрем Тим 1 0
Riki Alba 1 0
Haavard Aasheim 1 0
Ludvig Begby 1 0
Mads Nielsen II 1 0
Бьярталид Йоаннес 1 0
Скарет Браге 1 0

Результаты матчей

Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Фредрикстад
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
1
Согндаль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Волевые поражения

6
7
Согндаль
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Фредрикстад
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

8
8

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
40%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
2
29%
76-90

Пропущено

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
67%
76-90

Забито

15
11
7 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
2
13%
1
9%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
4
27%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
3
20%
2
18%
61-75
3
20%
3
27%
76-90

Пропущено

14
8
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
1
7%
1
13%
1-15
3
21%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
25%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
4
50%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мьёндален - Согндаль 0:0 Согндаль - Мосс 2:0 Согндаль - ИК Старт 2:1 Лисеклостер - Согндаль 1:2
Конгсвингер - Согндаль 1:0 Фёрде - Согндаль 1:3 Ранхейм - Согндаль 2:0 Согндаль - Хёдд 1:0 Осане - Согндаль 2:3 Согндаль - Рёуфосс 2:1 ФК Кристиансунн - Согндаль 2:1 Согндаль - Брюне 2:2 Мосс - Согндаль 1:2 Согндаль - Санднес 1:0 КФУМ - Согндаль 1:1 Бранн - Согндаль 6:0 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Согндаль - Хёдд 0:2 Согндаль - Лиллестрём 1:2 Осане - Согндаль 1:1
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Фредрикстад - ИК Старт 3:1 Фредрикстад - Викинг 1:2 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Эрн-Хортен - Фредрикстад 0:1
Фредрикстад - Осане 2:1 Спринт Елоэй - Фредрикстад 0:3 Хёдд - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ 1:0 Дьерв - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Скейд 0:0 Брюне - Фредрикстад 0:0 Фредрикстад - Санднес 0:0 Мьёндален - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Мосс 1:1 ФК Кристиансунн - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - КФУМ 2:0 Фредрикстад - Скейд 1:0 Фредрикстад - Сарпсборг-08 0:1 Волеренга - Фредрикстад 1:0 Конгсвингер - Фредрикстад 0:0

Результаты матчей

Согндаль
Фредрикстад

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 43%
0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
3 раза 23%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
1
8 раз 62%
0
3 раза 23%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
5
8
1.5
2
11
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
2.
Конгсвингер
 12 8 0 4 20 - 13 24
3.
ФК Кристиансунн
 12 6 3 3 21 - 17 21
4.
Согндаль
 13 6 3 4 15 - 14 21
5.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
6.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
7.
КФУМ
 12 5 4 3 19 - 14 19
8.
Мьёндален
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
10.
Мосс
 12 4 4 4 14 - 17 16
11.
Хёдд
 13 3 5 5 15 - 15 14
12.
Санднес
 12 3 4 5 17 - 16 13
13.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
14.
Рёуфосс
 12 2 4 6 10 - 12 10
15.
Скейд
 12 2 4 6 15 - 27 10
16.
Осане
 12 1 5 6 13 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
4.
Мосс
 6 4 1 1 6 - 3 13
5.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
7.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
8.
КФУМ
 6 3 2 1 11 - 6 11
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
11.
Санднес
 7 2 2 3 11 - 10 8
12.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
13.
Рёуфосс
 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 5 0 2 3 7 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 6 3 0 3 7 - 9 9
4.
КФУМ
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
6.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
9.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
10.
Осане
 7 1 3 3 6 - 8 6
11.
Санднес
 5 1 2 2 6 - 6 5
12.
ФК Кристиансунн
 5 1 2 2 5 - 9 5
13.
Скейд
 6 1 2 3 9 - 14 5
14.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Рёуфосс
 7 1 1 5 4 - 9 4
16.
Мосс
 6 0 3 3 8 - 14 3
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 9
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 7
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Мосс Странде Кристиан 4
Весь список
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    Где смотреть матч Согндаль 0:1 Фредрикстад онлайн

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