Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 16'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
2
Tinga
I
4
Тити
22
Picachu
35
Эркулес
22
Эверсон
20
Hyoran
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Tinga IЗащитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
- Защитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
35 ЭркулесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 СашаПолузащитник
- Нападающий
-
20 Dudu V1
-
-
27 Calebe
-
-
31 Аморим
-
-
11 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
44 RubensЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Кардек АланНападающий
-
17 Igor Gomes
-
49 Patrick I
-
-
Главный тренер: Сколари Луис Фелипе
История личных встреч
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Среднее время на гол
90
75
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.4
Среднее время на гол
37
64
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Форталеза Сеара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Moises Vieira
|3
|0.25
|Ромеро Сильвио
|2
|0.17
|Тьяго Гальярдо
|2
|0.17
|Picachu
|2
|0.17
|Александр Кайо
|1
|0.08
|Эркулес
|1
|0.08
|Juan Martin Lucero
|1
|0.08
|Почеттино Томас
|1
|0.08
|Bruno Pacheco III
|0
|0
|Emanuel Britez
|0
|0
|Guilherme dos Santos IX
|0
|0
|Calebe
|0
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|0.42
|Паулиньо Жозе
|3
|0.25
|Павон Кристиан
|2
|0.17
|Hyoran
|2
|0.17
|Варгас Эдуардо
|1
|0.08
|Лемос Маурисио
|1
|0.08
|Батталья Родриго
|0
|0
|Эденилсон дос Сантос
|0
|0
|Жемерсон де Жесус
|0
|0
|Igor Gomes
|0
|0
Карточки
Форталеза Сеара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emanuel Britez
|4
|1
|Тити
|2
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Picachu
|2
|0
|Guilherme dos Santos IX
|2
|0
|Александр Кайо
|2
|0
|Calebe
|2
|0
|Brayan Ceballos
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Саша Лукас
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Тьяго Гальярдо
|1
|0
|Joao Ricardo II
|1
|0
|Bruno Pacheco III
|1
|0
|Vinicius3
|1
|0
|Moises Vieira
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лемос Маурисио
|5
|1
|Халк Живанилдо
|4
|0
|Hyoran
|4
|0
|Саравия Ренсо
|3
|0
|Павон Кристиан
|3
|0
|Отавио II
|3
|0
|Сарачо Федерико
|3
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|2
|0
|Эверсон
|2
|0
|Батталья Родриго
|2
|0
|Феррейра Мариано
|2
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Жемерсон де Жесус
|1
|0
|Арана Гильерме
|1
|0
|Rubens
|1
|0
|Patrick I
|1
|0
|Nathan VI
|1
|0
|Igor Gomes
|1
|0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
1
0
Форталеза Сеара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Минейро
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
6
Форталеза Сеара
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Атлетико Минейро
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
6
6
Голы по времени матча
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
13
14
3 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
54%
4
29%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
13%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
38%
3
30%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0
Результаты матчей
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Форталеза Сеара
Атлетико Минейро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
47
29
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|13 - 8
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|17.
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|11
|0
|4
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|9.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|10.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4