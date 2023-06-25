  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Форталеза Сеара
2:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
50' Желтая карточка
Тити
1:0
54' Гол
Почеттино Томас
61' Желтая карточка
Де Лара Фукс Бруно
2:0
62' Гол
Tinga I
2:1
87' Гол
Кардек Алан
89' Красная карточка
Саравия Ренсо
90'+9
1
Joao
Ricardo
II
2
Tinga
I
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
22
Picachu
35
Эркулес
8
Александр
Кайо
7
Почеттино
Томас
91
Тьяго
Гальярдо
9
Juan
Martin
Lucero
22
Эверсон
26
Саравия
Ренсо
3
Де
Лара
Фукс
Бруно
34
Жемерсон
де
Жесус
13
Арана
Гильерме
15
Сарачо
Федерико
21
Батталья
Родриго
20
Hyoran
9
Павон
Кристиан
7
Халк
Живанилдо
10
Паулиньо
Жозе
Форталеза Сеара
4-4-2
Атлетико Минейро
4-3-3

История личных встреч

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
50%
30%
2 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

СA
0:0
СA
3:2
К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Среднее время на гол

90
75

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.4

Среднее время на гол

37
64

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Moises Vieira 3 0.25
Ромеро Сильвио 2 0.17
Тьяго Гальярдо 2 0.17
Picachu 2 0.17
Почеттино Томас 2 0.17
Александр Кайо 1 0.08
Эркулес 1 0.08
Juan Martin Lucero 1 0.08
Tinga I 1 0.08
Bruno Pacheco III 0 0
Тити 0 0
Emanuel Britez 0 0
Guilherme dos Santos IX 0 0
Calebe 0 0
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 5 (2) 0.42
Паулиньо Жозе 3 0.25
Павон Кристиан 2 0.17
Hyoran 2 0.17
Варгас Эдуардо 1 0.08
Кардек Алан 1 0.08
Лемос Маурисио 1 0.08
Эденилсон дос Сантос 0 0
Батталья Родриго 0 0
Жемерсон де Жесус 0 0
Igor Gomes 0 0

Карточки

Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Britez 4 1
Тити 3 0
Jose Welison 2 0
Picachu 2 0
Guilherme dos Santos IX 2 0
Александр Кайо 2 0
Calebe 2 0
Brayan Ceballos 2 0
Эркулес 1 0
Саша Лукас 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Тьяго Гальярдо 1 0
Joao Ricardo II 1 0
Bruno Pacheco III 1 0
Vinicius3 1 0
Moises Vieira 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лемос Маурисио 5 1
Саравия Ренсо 3 1
Халк Живанилдо 4 0
Hyoran 4 0
Павон Кристиан 3 0
Отавио II 3 0
Сарачо Федерико 3 0
Эдуардо Коудет 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Эверсон 2 0
Батталья Родриго 2 0
Феррейра Мариано 2 0
Ревер Умберто 1 0
Жемерсон де Жесус 1 0
Арана Гильерме 1 0
Rubens 1 0
Patrick I 1 0
Nathan VI 1 0
Igor Gomes 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Атлетико Минейро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

1
1
Форталеза Сеара
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Атлетико Минейро
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
6
Форталеза Сеара
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Атлетико Минейро
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
1
11%
1
13%
31-45
3
33%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
3
38%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
2
29%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

15
15
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
0
0%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
4
27%
1
7%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
7
47%
5
33%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
11%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
3
25%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейро - Форталеза Сеара 0:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Форталеза Сеара 2:0 Эстудиантес Мерида - Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Сеара - Байя 0:0
Форталеза Сеара - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Форталеза Сеара - Васко да Гама 2:0 Форталеза Сеара - Сан-Лоренсо 3:2 Америка Минейро - Форталеза Сеара 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Форталеза Сеара 3:0 Гремио - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Сан-Паулу 0:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Эстудиантес Мерида 6:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Агуя де Мараба - Форталеза Сеара 0:2 Коритиба Парана - Форталеза Сеара 0:3 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2
Атлетико Минейро
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Ред Булл Брагантино 1:1 Альянса Лима - Атлетико Минейро 0:1 Крузейро - Атлетико Минейро 0:1
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Коритиба Парана - Атлетико Минейро 1:2 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Минейро 2:0 Атлетико Минейро - Альянса Лима 2:0 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио Бразил - Атлетико Минейро 1:1 Сантос - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Минейро - Васко да Гама 1:2 Атлетико Минейро - Гремио Бразил 2:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 2:0

Результаты матчей

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Форталеза Сеара
Атлетико Минейро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
4
8
1.5
4
8
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
4.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
5.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
6.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
8.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
9.
Сан-Паулу
 0:1 12 5 3 4 17 - 13 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
11.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
12.
Крузейро
 1:0 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 0:1 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
4.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
5.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
7.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 1:0 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 1:0 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 0:1 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Почеттино Томас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      50'
      Тити получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Йоран уходит с поля. Эденилсон дос Сантос выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Форталеза Сеара 2:1 Атлетико Минейро онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     