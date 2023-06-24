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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Атлетико Паранаэнсе
1:0
Конец матча
Коринтианс
0'
32' Желтая карточка
Фернандиньо Фернандо
34' Желтая карточка
Жил Карлос
1:0
36' Гол
Роке Витор
50' Желтая карточка
Bento Krepski
52' Желтая карточка
Leonardo Linck
75' Желтая карточка
Роке Витор
89' Желтая карточка
Madson II
90' Желтая карточка
Fabio Santos IV
90'+9
1
Bento
Krepski
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
5
Фернандиньо
Фернандо
88
Christian
Cardoso
8
Витор
Буэно
9
Роке
Витор
14
Каноббио
Агустин
12
Кассио
Рамос
25
Мендес
Бруно
II
4
Жил
Карлос
14
Joao
Caetano
21
Bidu
29
Рони
26
Биро
33
Ruan
Oliveira
7
Майкон
Барберан
10
Roger
I
9
Алберто
Юри
Атлетико Паранаэнсе
3-4-3
Коринтианс
4-1-4-1

История личных встреч

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

29 матчей

20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
3:3
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:2
СA
1:0
СA
0:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
БСА
1:0
БСА
1:1
БСА
0:0
БСА
1:1
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:0
КБ
2:0
КБ
3:2
СA
2:2

Голы

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

0.93
1.07

Среднее время на гол

96
84

Всего голов

22
15

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.21
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

74
84

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роке Витор 6 0.5
Christian Cardoso 3 0.25
Виллиан Сикейра 2 0.17
Pablo I 1 0.08
Каноббио Агустин 1 0.08
Erick2 1 0.08
Энрике Педру II 1 0.08
Сантана Алекс 1 0.08
Витор Буэно 0 0
Фернандо Менегаццо 0 0
Фернандиньо Фернандо 0 0
Khellven 0 0
Bento Krepski 0 0
Коринтианс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Roger I 5 (1) 0.42
Алберто Юри 2 0.17
Ruan Oliveira 2 0.17
Matheus Araujo 1 0.08
Вера Фаусто 0 0
Фагнер Лемос 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантана Алекс 3 1
Фернандиньо Фернандо 3 0
Энрике Педру II 3 0
Витор Буэно 3 0
Каноббио Агустин 3 0
Erick2 3 0
Bento Krepski 3 0
Thiago Heleno 2 0
Pablo I 2 0
Madson II 2 0
Leonardo Linck 2 0
Роке Витор 2 0
Фернандо Менегаццо 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
David Terans 1 0
Педринью Роша 1 0
Hugo Moura 1 0
Коринтианс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жил Карлос 4 0
Вера Фаусто 4 0
Fabio Santos IV 3 0
Фагнер Лемос 3 0
Кассио Рамос 2 0
Roger I 2 0
Bidu 2 0
Рони 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Биро 1 0
Жулиано де Паула 1 0
Майкон Барберан 1 0
Алберто Юри 1 0
Мендес Бруно II 1 0
Ruan Oliveira 1 0
Eduardo Queiroz 1 0

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

1
1
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

4
7
Атлетико Паранаэнсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
4
57%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Забито

16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3

Результаты матчей

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
2
4
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 5 5 2 15 - 9 20
5.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
7.
Флуминенсе
 0:0 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
9.
Форталеза Сеара
 0:0 12 4 6 2 13 - 8 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
11.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Байя
 0:0 12 3 4 5 12 - 16 13
15.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
16.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
4.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
6.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
7.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
9.
Флуминенсе
 0:0 6 3 3 0 8 - 3 12
10.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Байя
 0:0 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
17.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
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Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      47'
      Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
    • 36'
      Хеллвен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Vitor Roque бьет в цель!
    • Желтая карточка
      34'
      Жил Карлос получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Фернандиньо Фернандо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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