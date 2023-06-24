Тур: 12.
1:0
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаФернандиньо Фернандо
34' Желтая карточкаЖил Карлос
1:0
36' ГолРоке Витор
50' Желтая карточкаBento Krepski
52' Желтая карточкаLeonardo Linck
75' Желтая карточкаРоке Витор
89' Желтая карточкаMadson II
90' Желтая карточкаFabio Santos IV
90'+9
Ход матча
34'
36'
1:0
46'
46'
50'
52'
75'
81'
89'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
3
Ivaldo
2
Khellven
26
Erick2
12
Кассио
Рамос
14
Joao
Caetano
21
Bidu
29
Рони
26
Биро
10
Roger
I
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Энрике ПедруЗащитник
- Защитник
-
3 IvaldoЗащитник
-
2 KhellvenПолузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 David TeransПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
22 Madson II
-
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Wesley Carvalho
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
25 Мендес БруноЗащитник
- Защитник
-
14 Joao CaetanoЗащитник
-
21 BiduЗащитник
-
29 РониПолузащитник
-
26 БироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Roger IПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
36 Уэсли ЛопесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 AdsonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 ЖованеНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
История личных встреч
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
60%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
40%
8 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
63.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
29 матчей
20.7%
41.4%
37.9%
6 побед 12 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.2%
55.2%
27.6%
5 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.6%
37.9%
34.5%
8 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
0.93
1.07
Среднее время на гол
96
84
Всего голов
22
15
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.21
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
74
84
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роке Витор
|6
|0.5
|Christian Cardoso
|3
|0.25
|Виллиан Сикейра
|2
|0.17
|Pablo I
|1
|0.08
|Каноббио Агустин
|1
|0.08
|Erick2
|1
|0.08
|Энрике Педру II
|1
|0.08
|Сантана Алекс
|1
|0.08
|Витор Буэно
|0
|0
|Фернандо Менегаццо
|0
|0
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|Khellven
|0
|0
|Bento Krepski
|0
|0
Коринтианс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Roger I
|5 (1)
|0.42
|Алберто Юри
|2
|0.17
|Ruan Oliveira
|2
|0.17
|Matheus Araujo
|1
|0.08
|Вера Фаусто
|0
|0
|Фагнер Лемос
|0
|0
Карточки
Атлетико Паранаэнсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантана Алекс
|3
|1
|Фернандиньо Фернандо
|3
|0
|Энрике Педру II
|3
|0
|Витор Буэно
|3
|0
|Каноббио Агустин
|3
|0
|Erick2
|3
|0
|Bento Krepski
|3
|0
|Thiago Heleno
|2
|0
|Pablo I
|2
|0
|Madson II
|2
|0
|Leonardo Linck
|2
|0
|Роке Витор
|2
|0
|Фернандо Менегаццо
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|David Terans
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Hugo Moura
|1
|0
Коринтианс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жил Карлос
|4
|0
|Вера Фаусто
|4
|0
|Fabio Santos IV
|3
|0
|Фагнер Лемос
|3
|0
|Кассио Рамос
|2
|0
|Roger I
|2
|0
|Bidu
|2
|0
|Рони
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Биро
|1
|0
|Жулиано де Паула
|1
|0
|Майкон Барберан
|1
|0
|Алберто Юри
|1
|0
|Мендес Бруно II
|1
|0
|Ruan Oliveira
|1
|0
|Eduardo Queiroz
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Коринтианс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
1
1
Атлетико Паранаэнсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Коринтианс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
4
7
Атлетико Паранаэнсе
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Коринтианс
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
100%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
4
57%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Забито
16
10
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
30%
16-30
4
25%
1
10%
31-45
3
19%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
6
38%
4
40%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 10
3
20%
1
6%
1-15
3
20%
2
12%
16-30
1
7%
3
18%
31-45
2
13%
1
6%
46-60
2
13%
2
12%
61-75
4
27%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Паранаэнсе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Сан-Паулу - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:2 Атлетико Паранаэнсе - Либертад 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:0
Ботафого Рио-де-Жанейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Гремио 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ред Булл Брагантино - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба Парана 3:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Паранаэнсе 0:2 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Либертад - Атлетико Паранаэнсе 1:2 Атлетико Минейро - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе - КРБ Масейо 2:1 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Гойяс 2:0 КРБ Масейо - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Атлетико Паранаэнсе - Каскавел 0:0
Коринтианс
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сантос - Коринтианс 0:2 Коринтианс - Куяба 1:1 Индепендьенте дель Валле - Коринтианс 3:0 Америка Минейро - Коринтианс 2:0
Коринтианс - Атлетико Минейро 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Архентинос Хуниорс - Коринтианс 0:0 Фламенго - Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро - Коринтианс 2:0 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Коринтианс 3:0 Коринтианс - Форталеза Сеара 1:1 Коринтианс - Индепендьенте дель Валле 1:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Ремо Белем 2:0 Гойяс - Коринтианс 3:1 Коринтианс - Архентинос Хуниорс 0:1 Коринтианс - Крузейро 2:1 Ремо Белем - Коринтианс 2:0 Ливерпуль Монтевидео - Коринтианс 0:3
Результаты матчей
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Атлетико Паранаэнсе
Коринтианс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
84
57
39
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|4.
|0:0
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|5.
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|6.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|7.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|17 - 12
|19
|8.
|11
|5
|3
|3
|17 - 12
|18
|9.
|0:0
|12
|4
|6
|2
|13 - 8
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|12.
|11
|4
|2
|5
|14 - 11
|14
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|12 - 16
|13
|15.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|17.
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|11
|0
|4
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|5.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|9.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|8 - 3
|12
|10.
|0:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 3
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|14.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|15.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|16.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|17.
|6
|2
|0
|4
|3 - 6
|6
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|12.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|14.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|17.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4