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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 17'
Байя
0'
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Байя
4.15
4.50
6.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
21
Ариас
Джон
20
Gabriel
Pirani
11
Keno
99
Lele
1
Danilo
XVI
40
Сисиньо
Неусиано
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
6
Jhoanner
Chavez
37
Да
Силва
Кайки
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
21
Alessandro
Vinicius2
Флуминенсе
4-2-3-1
Байя
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Байя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
154

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.25
Vinicius Lima 3 0.25
Кано Херман 3 0.25
Джон Кеннеди 2 0.17
Huan Nino2 2 0.17
Lele 1 0.08
Samuel VII 1 0.08
Мело Фелипе 1 0.08
Алан VI 1 0.08
Ариас Джон 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.17
Стум Эвералдо 2 0.17
Gabriel Teixeira 2 0.17
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Vitor Jacare 1 0.08
Да Силва Кайки 1 0.08
Arthur Sales 1 0.08
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Diniz 2 2
Андре 3 1
Джон Кеннеди 4 0
Мело Фелипе 3 0
Samuel VII 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Фабио Лопес 2 0
Huan Nino2 2 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vinicius Lima 1 0
Ариас Джон 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 1
Rezende2 2 1
Стум Эвералдо 3 0
Ademir Santos 3 0
Асеведо Николас 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
1
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Байя
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
6
Флуминенсе
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Байя
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

10
7

Голы по времени матча

Забито

9
2
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
2
100%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

18
11
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
2
18%
16-30
5
28%
4
36%
31-45
6
33%
1
9%
46-60
3
17%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

11
17
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
9%
2
12%
1-15
1
9%
4
24%
16-30
2
18%
4
24%
31-45
3
27%
3
18%
46-60
1
9%
2
12%
61-75
3
27%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Байя
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Байя

Точный счет

1:1
2 раза 40%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
7
4
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
4.
Атлетико Минейро
 0:0 12 5 5 2 15 - 9 20
5.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
6.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
7.
Флуминенсе
 0:0 12 5 4 3 17 - 12 19
8.
Сан-Паулу
 11 5 3 3 17 - 12 18
9.
Форталеза Сеара
 0:0 12 4 6 2 13 - 8 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
11.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
12.
Крузейро
 11 4 2 5 14 - 11 14
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Байя
 0:0 12 3 4 5 12 - 16 13
15.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
16.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
4.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
6.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
7.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
9.
Флуминенсе
 0:0 6 3 3 0 8 - 3 12
10.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 4 0 7 - 3 10
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Атлетико Минейро
 0:0 5 2 2 1 7 - 5 8
14.
Байя
 0:0 6 2 2 2 10 - 9 8
15.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
16.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
17.
Крузейро
 6 2 0 4 3 - 6 6
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 0:0 7 3 3 1 8 - 4 12
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 0:0 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Байя
 0:0 6 1 2 3 2 - 7 5
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
13.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
14.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
15.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
16.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
17.
Сан-Паулу
 5 0 3 2 4 - 6 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
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Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Байя
4.15
4.50
6.50
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Флуминенсе
Байя
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