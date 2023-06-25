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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 12.
Флуминенсе
2:1
Конец матча
Байя
0'
0:1
28' Гол
Alessandro Vinicius2
37' Красная карточка
Huan Nino2
45' Желтая карточка
Samuel VII
1:1
49' Гол
Lele
2:1
51' Гол
Gabriel Pirani
90'+8
1
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
12
Марсело
Виера
8
Мартинелли
Габриэл
45
Vinicius
Lima
21
Ариас
Джон
20
Gabriel
Pirani
11
Keno
99
Lele
1
Danilo
XVI
40
Сисиньо
Неусиано
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
6
Jhoanner
Chavez
37
Да
Силва
Кайки
26
Асеведо
Николас
5
Rezende2
16
Thaciano
8
Соуза
Коули
21
Alessandro
Vinicius2
Флуминенсе
4-2-3-1
Байя
4-4-2

История личных встреч

Флуминенсе
Байя

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
3:2
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
0:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.17
0.67

Среднее время на гол

77
135

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.83
0.5

Среднее время на гол

49
180

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.5
0.58

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

60
154

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 3 0.25
Vinicius Lima 3 0.25
Кано Херман 3 0.25
Lele 2 0.17
Джон Кеннеди 2 0.17
Huan Nino2 2 0.17
Samuel VII 1 0.08
Мело Фелипе 1 0.08
Алан VI 1 0.08
Gabriel Pirani 1 0.08
Ариас Джон 0 0
Keno 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Thaciano 2 0.17
Стум Эвералдо 2 0.17
Gabriel Teixeira 2 0.17
Да Силва Кайки 1 0.08
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.08
Ademir Santos 1 0.08
Alessandro Vinicius2 1 0.08
Vitor Jacare 1 0.08
Arthur Sales 1 0.08
Соуза Коули 0 0
Ryan Santos 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fernando Diniz 2 2
Андре 3 1
Джон Кеннеди 4 0
Samuel VII 4 0
Huan Nino2 2 1
Мело Фелипе 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Фабио Лопес 2 0
Кано Херман 1 0
Марсело Виера 1 0
Джованни 1 0
Гансо Пауло 1 0
Браз Давид 1 0
Lele 1 0
Маноэл 1 0
Vinicius Lima 1 0
Ариас Джон 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 3 1
Rezende2 2 1
Стум Эвералдо 3 0
Ademir Santos 3 0
Асеведо Николас 3 0
Vitor Jacare 3 0
Ryan Santos 3 0
Сисиньо Неусиано 2 0
Да Силва Кайки 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Danilo XVI 1 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Alessandro Vinicius2 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
2
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

7
6
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Байя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
5

Волевые поражения

10
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
8
40%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Байя
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Байя

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Байя

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
4
2
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
4
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 11 9 0 2 19 - 7 27
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 6 4 1 22 - 9 22
3.
Флуминенсе
 12 6 3 3 19 - 13 21
4.
Гремио
 11 6 2 3 17 - 16 20
5.
Форталеза Сеара
 12 5 5 2 15 - 9 20
6.
Фламенго
 11 6 1 4 21 - 15 19
7.
Атлетико Паранаэнсе
 12 6 1 5 16 - 15 19
8.
Атлетико Минейро
 12 5 4 3 16 - 11 19
9.
Сан-Паулу
 0:1 12 5 3 4 17 - 13 18
10.
Интернасьонал Порту Алегре
 11 5 2 4 11 - 13 17
11.
Ред Булл Брагантино
 11 4 5 2 19 - 14 17
12.
Крузейро
 1:0 12 5 2 5 15 - 11 17
13.
Сантос
 11 3 4 4 9 - 10 13
14.
Куяба
 11 3 3 5 9 - 15 12
15.
Коринтианс
 12 3 3 6 11 - 16 12
16.
Байя
 12 3 3 6 13 - 18 12
17.
Гойяс
 11 3 2 6 10 - 18 11
18.
Америка Минейро
 11 2 2 7 12 - 25 8
19.
Васко да Гама
 11 1 3 7 10 - 20 6
20.
Коритиба Парана
 11 0 4 7 8 - 21 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 6 6 0 0 12 - 1 18
2.
Сан-Паулу
 0:1 6 5 0 1 13 - 6 15
3.
Атлетико Паранаэнсе
 6 5 0 1 10 - 5 15
4.
Флуминенсе
 6 4 2 0 10 - 4 14
5.
Гремио
 6 4 2 0 12 - 6 14
6.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 12 - 5 13
7.
Фламенго
 6 4 1 1 12 - 4 13
8.
Ред Булл Брагантино
 6 4 1 1 12 - 6 13
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 4 0 1 7 - 4 12
10.
Форталеза Сеара
 6 3 3 0 9 - 4 12
11.
Коринтианс
 5 2 3 0 7 - 4 9
12.
Сантос
 6 2 3 1 7 - 5 9
13.
Крузейро
 1:0 7 3 0 4 4 - 6 9
14.
Атлетико Минейро
 5 2 2 1 7 - 5 8
15.
Байя
 6 2 2 2 10 - 9 8
16.
Гойяс
 5 2 1 2 7 - 10 7
17.
Америка Минейро
 6 2 1 3 7 - 12 7
18.
Коритиба Парана
 6 0 3 3 3 - 8 3
19.
Куяба
 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Васко да Гама
 5 0 1 4 3 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико Минейро
 7 3 2 2 9 - 6 11
2.
Куяба
 6 3 1 2 6 - 6 10
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 3 0 2 7 - 6 9
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 6 2 3 1 10 - 4 9
5.
Крузейро
 1:0 5 2 2 1 11 - 5 8
6.
Форталеза Сеара
 6 2 2 2 6 - 5 8
7.
Флуминенсе
 6 2 1 3 9 - 9 7
8.
Фламенго
 5 2 0 3 9 - 11 6
9.
Гремио
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Васко да Гама
 6 1 2 3 7 - 11 5
11.
Интернасьонал Порту Алегре
 6 1 2 3 4 - 9 5
12.
Сантос
 5 1 1 3 2 - 5 4
13.
Ред Булл Брагантино
 5 0 4 1 7 - 8 4
14.
Атлетико Паранаэнсе
 6 1 1 4 6 - 10 4
15.
Гойяс
 6 1 1 4 3 - 8 4
16.
Байя
 6 1 1 4 3 - 9 4
17.
Сан-Паулу
 0:1 6 0 3 3 4 - 7 3
18.
Коринтианс
 7 1 0 6 4 - 12 3
19.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
20.
Коритиба Парана
 5 0 1 4 5 - 13 1
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Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 9 (3)
Атлетико Паранаэнсе Роке Витор 6 (2)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 5 (2)
Коринтианс Roger I 5
Ред Булл Брагантино Саша Эдуардо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гремио Каннеманн Вальтер 1 7
Атлетико Минейро Лемос Маурисио 1 5
Америка Минейро Eder 2 1 5
Флуминенсе Андре 1 4
Палмейрас Сан-Паулу Абел Феррейра 1 4
Весь список
  • 62'
    Кайки уходит с поля. Arthur Sales выходит вместо него
  • 51'
    Кено сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Габриэль Пирани бьет в цель!
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Lele бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 37'
      УДАЛЕНИЕ! - Нино увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      34'
      Нино получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Кайки сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Винисиус Алессандро бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Флуминенсе 2:1 Байя онлайн

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