Тур: 12.
2:1
Конец матча
0'
0:1
28' ГолAlessandro Vinicius2
37' Красная карточкаHuan Nino2
45' Желтая карточкаSamuel VII
1:1
49' ГолLele
2:1
51' ГолGabriel Pirani
90'+8
Ход матча
28'
37'
45'
49'
1:1
51'
2:1
81'
81'
86'
86'
90'
33
Huan
Nino2
44
Браз
Давид
21
Ариас
Джон
11
Keno
99
Lele
31
Уго
Витор
5
Rezende2
16
Thaciano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ариас ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
99 LeleНападающий
- Запасные игроки
-
18 АланПолузащитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
-
32 IsaacПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
14 Кано ХерманНападающий
-
23 Guga3
-
-
-
22 Pedro Rangel
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Rezende2Полузащитник
-
16 ThacianoПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
12 Гомеш ТьягуНападающий
-
10 Daniel XII
-
-
-
77 Mateus Claus
-
14 Arthur Sales
-
66 Ryan Santos
-
Главный тренер: Renato Paiva
История личных встреч
Флуминенсе
Байя
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
41.7%
41.6%
2 победы 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.17
0.67
Среднее время на гол
77
135
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.83
0.5
Среднее время на гол
49
180
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.5
0.58
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
60
154
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|3
|0.25
|Vinicius Lima
|3
|0.25
|Кано Херман
|3
|0.25
|Lele
|2
|0.17
|Джон Кеннеди
|2
|0.17
|Huan Nino2
|2
|0.17
|Samuel VII
|1
|0.08
|Мело Фелипе
|1
|0.08
|Алан VI
|1
|0.08
|Gabriel Pirani
|1
|0.08
|Ариас Джон
|0
|0
|Keno
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Thaciano
|2
|0.17
|Стум Эвералдо
|2
|0.17
|Gabriel Teixeira
|2
|0.17
|Да Силва Кайки
|1
|0.08
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.08
|Ademir Santos
|1
|0.08
|Alessandro Vinicius2
|1
|0.08
|Vitor Jacare
|1
|0.08
|Arthur Sales
|1
|0.08
|Соуза Коули
|0
|0
|Ryan Santos
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fernando Diniz
|2
|2
|Андре
|3
|1
|Джон Кеннеди
|4
|0
|Samuel VII
|4
|0
|Huan Nino2
|2
|1
|Мело Фелипе
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Фабио Лопес
|2
|0
|Кано Херман
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Джованни
|1
|0
|Гансо Пауло
|1
|0
|Браз Давид
|1
|0
|Lele
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Vinicius Lima
|1
|0
|Ариас Джон
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|3
|1
|Rezende2
|2
|1
|Стум Эвералдо
|3
|0
|Ademir Santos
|3
|0
|Асеведо Николас
|3
|0
|Vitor Jacare
|3
|0
|Ryan Santos
|3
|0
|Сисиньо Неусиано
|2
|0
|Да Силва Кайки
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Alessandro Vinicius2
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Байя
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
2
Флуминенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Байя
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
5
Волевые поражения
7
6
Флуминенсе
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Байя
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
5
Волевые поражения
10
8
Голы по времени матча
Забито
11
3
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
33%
16-30
3
27%
2
67%
31-45
4
36%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
5
56%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
4
44%
1
11%
46-60
2
22%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
4
40%
16-30
2
22%
4
40%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
20
12
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
3
25%
16-30
5
25%
4
33%
31-45
8
40%
1
8%
46-60
3
15%
3
25%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
12
19
5 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
8%
2
11%
1-15
2
17%
4
21%
16-30
2
17%
4
21%
31-45
3
25%
5
26%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Атлетико Минейро 1:1 Гойяс - Флуминенсе 2:2 Ривер Плейт - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Ред Булл Брагантино 2:1
Фламенго - Флуминенсе 2:0 Коринтианс - Флуминенсе 2:0 Стронгест - Флуминенсе 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 0:0 Флуминенсе - Куяба 2:0 Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2 Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1
Байя
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Байя - Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Байя - Крузейро 2:2 Форталеза Сеара - Байя 0:0 Байя - Сантос 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Байя 2:0 Байя - Гойяс 1:1 Сантос - Байя 0:0 Байя - Фламенго 2:3 Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0 Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе Пиауи - Байя 1:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Байя
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
2:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
0
2 раза 17%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Байя
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
84
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|19 - 7
|27
|2.
|11
|6
|4
|1
|22 - 9
|22
|3.
|12
|6
|3
|3
|19 - 13
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|17 - 16
|20
|5.
|12
|5
|5
|2
|15 - 9
|20
|6.
|11
|6
|1
|4
|21 - 15
|19
|7.
|12
|6
|1
|5
|16 - 15
|19
|8.
|12
|5
|4
|3
|16 - 11
|19
|9.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|10.
|11
|5
|2
|4
|11 - 13
|17
|11.
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|12.
|1:0
|12
|5
|2
|5
|15 - 11
|17
|13.
|11
|3
|4
|4
|9 - 10
|13
|14.
|11
|3
|3
|5
|9 - 15
|12
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 16
|12
|16.
|12
|3
|3
|6
|13 - 18
|12
|17.
|11
|3
|2
|6
|10 - 18
|11
|18.
|11
|2
|2
|7
|12 - 25
|8
|19.
|11
|1
|3
|7
|10 - 20
|6
|20.
|11
|0
|4
|7
|8 - 21
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|12 - 1
|18
|2.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|13 - 6
|15
|3.
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|4.
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|5.
|6
|4
|2
|0
|12 - 6
|14
|6.
|5
|4
|1
|0
|12 - 5
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|12 - 4
|13
|8.
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|9.
|5
|4
|0
|1
|7 - 4
|12
|10.
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|11.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|13.
|1:0
|7
|3
|0
|4
|4 - 6
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|16.
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|17.
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|18.
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|3 - 9
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|3.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 4
|9
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|11 - 5
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|9 - 9
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|9 - 11
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|12.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|13.
|5
|0
|4
|1
|7 - 8
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|16.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|17.
|0:1
|6
|0
|3
|3
|4 - 7
|3
|18.
|7
|1
|0
|6
|4 - 12
|3
|19.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|9 (3)
|Атлетико Паранаэнсе
|Роке Витор
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|5 (2)
|Коринтианс
|Roger I
|5
|Ред Булл Брагантино
|Саша Эдуардо
|4 (2)
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|1 7
|Атлетико Минейро
|Лемос Маурисио
|1 5
|Америка Минейро
|Eder 2
|1 5
|Флуминенсе
|Андре
|1 4
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 4