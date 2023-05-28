Тур: 10. Стадион: Кингдао Тиантай.
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
14
Ван
Да-Лэй
27
Кэ
Ши
37
Цзи
Сян
20
Ляо
Лишэн
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
9
Кризан
- Основной состав
-
28 Pengfei MouВратарь
-
33 Jiashen LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Чен ЧуньсиньПолузащитник
-
32 Wei LongПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Dong XuПолузащитник
-
10 Кангва ЭвансНападающий
-
13 Табеку СержНападающий
- Запасные игроки
-
22 Zhenli LiuВратарь
-
21 Нин ЦзянПолузащитник
- Нападающий
-
19 Wenjie SongНападающий
-
27 Лун ЧжэнНападающий
-
-
-
5 Yibo Sha
-
11 Xipeng Sun
-
18 Ming Hu
-
23 Xu Sun
-
17 Yuncheng Fu
-
Главный тренер: Antonio Gomez
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
-
27 Кэ ШиЗащитник
- Защитник
-
37 Цзи СянЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Yuanyi LiПолузащитник
-
21 Лю БиньбиньНападающий
- Нападающий
-
9 КризанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Rongze HanВратарь
-
2 Lei TongЗащитник
-
39 Long SongЗащитник
-
16 Hailong LiЗащитник
-
13 Chi ZhangПолузащитник
-
24 Jinghang HuПолузащитник
-
11 Лю ЯнНападающий
-
26 Shibo Liu
-
29 Chen Pu
-
19 Guowen Sun
-
-
36 Liuyu Duan
-
Главный тренер: Kang-Hee Choi
История личных встреч
Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Wei Zhang I
|3
|0.3
|Кангва Эванс
|3
|0.3
|Aleksandar Andrejevic
|2
|0.2
|Чен Чуньсинь
|1
|0.1
|Сарич Элвис
|1 (1)
|0.1
|Табеку Серж
|0
|0
|Нин Цзян
|0
|0
|Jinbao Zhong
|0
|0
|Dong Xu
|0
|0
|Chien-Ming Wang
|0
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феллайни Маруан
|3
|0.3
|Кризан
|3
|0.3
|Мойсес Лима
|2
|0.2
|Chen Pu
|2
|0.2
|Ляо Лишэн
|1
|0.1
|Guowen Sun
|1
|0.1
|Чжэн Чжэн
|0
|0
|Лю Ян
|0
|0
|Yuanyi Li
|0
|0
|Лю Биньбинь
|0
|0
|Fernandinho V
|0
|0
Карточки
Циндао Чжуннэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарич Элвис
|2
|0
|Jinbao Zhong
|2
|0
|Dong Xu
|2
|0
|Чен Чуньсинь
|2
|0
|Yibo Sha
|2
|0
|Chaoyang Liu
|0
|1
|Jiashen Liu
|1
|0
|Wei Long
|1
|0
|Junshuai Liu
|1
|0
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феллайни Маруан
|3
|0
|Мойсес Лима
|2
|0
|Жадсон II
|0
|1
|Чжэн Чжэн
|1
|0
|Лю Ян
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|Yuanyi Li
|1
|0
|Кризан
|1
|0
|Long Song
|1
|0
|Hailong Li
|1
|0
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
8
Циндао Чжуннэн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
5
Циндао Чжуннэн
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
1
13
Голы по времени матча
Забито
6
8
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
4
57%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
23%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
1
10%
3
23%
46-60
5
50%
2
15%
61-75
1
10%
3
23%
76-90
Пропущено
15
11
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
4
36%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
3
20%
2
18%
31-45
6
40%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4
Результаты матчей
Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань
Точный счет
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
45
45
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|9
|3
|6
|0
|12 - 8
|15
|6.
|0:0
|10
|3
|6
|1
|13 - 9
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|8.
|0:0
|10
|2
|6
|2
|13 - 11
|12
|9.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 13
|9
|11.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|11 - 14
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|13.
|9
|2
|2
|5
|9 - 16
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|6 - 9
|7
|15.
|9
|1
|3
|5
|8 - 12
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|16.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|7.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|0:0
|7
|0
|5
|2
|7 - 9
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Тянцзинь Тэда
|Ба Дунь
|4 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2