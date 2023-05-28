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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Haixin Li
Циндао Чжуннэн
0:1
Конец матча
Шаньдун Тайшань
0'
31' Желтая карточка
Кэ Ши
37' Желтая карточка
Чен Чуньсинь
0:1
45' Гол
Лю Биньбинь
61' Желтая карточка
Jiashen Liu
84' Желтая карточка
Dong Xu
87' Желтая карточка
Junshuai Liu
88' Желтая карточка
Кризан
90'+6

Ход матча

18'
Wenjie Song
Кангва Эванс
 
31'
 
Кэ Ши
37'
Чен Чуньсинь
 
45'
0:1
Лю Биньбинь
(Zhengyu Huang)
46'
Лун Чжэн
Wenjie Song
 
61'
Jiashen Liu
 
68'
 
Fernandinho V
Лю Биньбинь
68'
Нин Цзян
Wei Long
 
68'
Форбс Браун
Чен Чуньсинь
 
84'
Dong Xu
 
85'
Xipeng Sun
Jiashen Liu
 
87'
Junshuai Liu
 
88'
 
Кризан
90'
 
Лю Ян
Fernandinho V
90'
 
Chen Pu
Yuanyi Li

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 14
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 411 Количество передач 420
  • 49 Владение мячом, % 51
28
Pengfei
Mou
33
Jiashen
Liu
31
Aleksandar
Andrejevic
4
Junshuai
Liu
2
Wei
Zhang
I
12
Чен
Чуньсинь
32
Wei
Long
7
Сарич
Элвис
24
Dong
Xu
10
Кангва
Эванс
13
Табеку
Серж
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
27
Кэ
Ши
5
Чжэн
Чжэн
37
Цзи
Сян
20
Ляо
Лишэн
35
Zhengyu
Huang
22
Yuanyi
Li
21
Лю
Биньбинь
25
Феллайни
Маруан
9
Кризан
Циндао Чжуннэн
3-5-2
Шаньдун Тайшань
4-3-3

История личных встреч

Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
0:2
С
0:1

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Циндао Чжуннэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Wei Zhang I 3 0.3
Кангва Эванс 3 0.3
Aleksandar Andrejevic 2 0.2
Чен Чуньсинь 1 0.1
Сарич Элвис 1 (1) 0.1
Табеку Серж 0 0
Нин Цзян 0 0
Jinbao Zhong 0 0
Dong Xu 0 0
Chien-Ming Wang 0 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феллайни Маруан 3 0.3
Кризан 3 0.3
Мойсес Лима 2 0.2
Chen Pu 2 0.2
Лю Биньбинь 1 0.1
Ляо Лишэн 1 0.1
Guowen Sun 1 0.1
Чжэн Чжэн 0 0
Лю Ян 0 0
Yuanyi Li 0 0
Fernandinho V 0 0
Zhengyu Huang 0 0

Карточки

Циндао Чжуннэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dong Xu 3 0
Чен Чуньсинь 3 0
Сарич Элвис 2 0
Jiashen Liu 2 0
Jinbao Zhong 2 0
Junshuai Liu 2 0
Yibo Sha 2 0
Chaoyang Liu 0 1
Wei Long 1 0
Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феллайни Маруан 3 0
Кризан 2 0
Мойсес Лима 2 0
Жадсон II 0 1
Чжэн Чжэн 1 0
Лю Ян 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
Yuanyi Li 1 0
Кэ Ши 1 0
Long Song 1 0
Hailong Li 1 0

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
8
Циндао Чжуннэн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
5
Циндао Чжуннэн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шаньдун Тайшань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

1
13

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
22%
16-30
1
17%
3
33%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
22%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
4
50%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
4
100%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
1
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
3
21%
16-30
1
10%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
5
50%
2
14%
61-75
1
10%
3
21%
76-90

Пропущено

16
11
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
6%
4
36%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
6
38%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Циндао Чжуннэн
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1
Ченду Беттер Сити - Циндао Чжуннэн 3:2 Циндао Чжуннэн - Ухань Три Таунс 0:3 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Циндао Чжуннэн 2:2 Циндао Чжуннэн - Ляонин Шэньян Урбань 2:0 Синцзянь Тяншань - Циндао Чжуннэн 1:7 Циндао Чжуннэн - Циндао Яс Айленд 1:1 Бэйцзин Текнолоджи Инститьют - Циндао Чжуннэн 0:2 Циндао Чжуннэн - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Чжуннэн - Гуанси Пинггуо Халиао 3:0 Ляонин Шэньян Урбань - Циндао Чжуннэн 0:3 Циндао Чжуннэн - Синцзянь Тяншань 5:1 Циндао Яс Айленд - Циндао Чжуннэн 1:5 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Текнолоджи Инститьют 2:0
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Шицзячжуан - Шаньдун Тайшань 1:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 2:2
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 0:3 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Шаньдун Тайшань - Цзыбо Цуцзюй 3:0 Гуанчжоу Эвергранд - Шаньдун Тайшань 2:4

Результаты матчей

Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Циндао Чжуннэн
Шаньдун Тайшань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
1
1
4
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 12 - 8 16
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 10 2 4 4 10 - 13 10
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Шэньчжэнь
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 10 1 5 4 6 - 9 8
15.
Далянь Ифан
 0:0 10 1 4 5 8 - 12 7
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шэньчжэнь
 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Шэньчжэнь
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:0 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Yuanyi Li уходит с поля. Chen Pu выходит вместо него
  • 94'
    Fernando Conceicao уходит с поля. Лю Ян выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Кризан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Junshuai Liu получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Jiashen Liu уходит с поля. Xipeng Sun выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Dong Xu получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Zhengyu Huang сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Лю Биньбинь бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Чен Чуньсинь получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Кэ Ши получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Эванс Кангва уходит с поля. Wenjie Song выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Qingdao Tiantai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Циндао Чжуннэн 0:1 Шаньдун Тайшань онлайн

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