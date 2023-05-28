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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Чжэцзян Профессионал
0:0
Первый тайм: 8'
Бэйцзин Гоань
0'
5' Желтая карточка
Ли Лэй

Ход матча

5'
 
Ли Лэй

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Бэйцзин Гоань
2.62
3.48
2.85
Все Коэффициенты
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
6
Чи
Чжунго
5
Соуза
Жосеф
7
Кан
Сан-У
17
Liyn
Yang
20
Ziming
Wang
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 4 0.44
Di Gao 3 0.33
Андрияшевич Франко 2 0.22
Xin Yue 0 0
Куасси Жан 0 0
Tixiang Li 0 0
Bin Gu 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.33
Ziming Wang 3 0.33
Чжанг Сичже 2 (1) 0.22
Кан Сан-У 1 0.11
Адеми Ариян 1 0.11
Tianyi Gao 1 0.11
Соуза Жосеф 1 0.11
Адегбенро Самуэль 1 0.11
Gang Wang 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Цзяци Чжан 1 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Bo Zhao 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiaqi Han 3 0
Ли Лэй 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
3
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бэйцзин Гоань
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
9
Чжэцзян Профессионал
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Бэйцзин Гоань
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

8
12

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
20%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
2
15%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
5
38%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
4
31%
4
44%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
5
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
7 раз 78%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 9 5 3 1 11 - 6 18
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 9 3 6 0 12 - 8 15
6.
Бэйцзин Гоань
 0:0 10 3 6 1 13 - 9 15
7.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
8.
Шаньдун Тайшань
 0:0 10 2 6 2 13 - 11 12
9.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
10.
Мэйчжоу Хакка
 9 2 3 4 10 - 13 9
11.
Циндао Чжуннэн
 0:0 10 2 3 5 11 - 14 9
12.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 10 2 3 5 9 - 14 9
13.
Шэньчжэнь
 9 2 2 5 9 - 16 8
14.
Хэнань Цзянье
 9 1 4 4 6 - 9 7
15.
Далянь Ифан
 9 1 3 5 8 - 12 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 5 3 2 0 5 - 2 11
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 0:0 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Циндао Чжуннэн
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Шаньдун Тайшань
 0:0 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Шэньчжэнь
 6 2 1 3 6 - 9 7
10.
Далянь Ифан
 5 1 3 1 5 - 5 6
11.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
16.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 4 0 1 3 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 4 1 3 0 5 - 3 6
7.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
8.
Бэйцзин Гоань
 0:0 5 1 3 1 4 - 5 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
Шаньдун Тайшань
 0:0 7 0 5 2 7 - 9 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
14.
Хэнань Цзянье
 4 0 1 3 3 - 6 1
15.
Циндао Чжуннэн
 0:0 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Тянцзинь Тэда Ба Дунь 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    5'
    Ли Лэй получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Чжэцзян Профессионал
Ничья
Бэйцзин Гоань
2.62
3.48
2.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 0:0 Бэйцзин Гоань онлайн

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