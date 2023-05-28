Тур: 10. Стадион: Huzhou Olympic Sports Center. Главный судья: Jingyuan Jin
3:2
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаЛи Лэй
0:1
11' ГолКан Сан-У
1:1
19' ГолUlrich Ewolo
34' Желтая карточкаСоуза Жосеф
1:2
51' ГолYang Bai
2:2
54' ГолМушекви Няша
61' Желтая карточкаYang Bai
3:2
66' ГолZheng'ao Sun
77' Желтая карточкаHao Fang
85' Желтая карточкаBo Zhao
90' Желтая карточкаЦзяци Чжан
90'+10
Ход матча
5'
11'
0:1
19'
1:1
34'
51'
1:2
54'
2:2
61'
66'
3:2
69'
69'
77'
85'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
3 Офсайды 4
-
13 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
282 Количество передач 540
-
34 Владение мячом, % 66
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
30
Мушекви
Няша
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
17
Liyn
Yang
20
Ziming
Wang
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
9 Di GaoНападающий
-
17 Куасси ЖанНападающий
-
31 Bin Gu
-
21 Shengpan Ji
-
-
15 Haoxiang Jin
-
12 Jinfeng Lai
-
24 Daoxin Ye
-
25 Junchi Xu
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Boxuan FengЗащитник
-
32 Нгадеу МайклЗащитник
-
26 Yang BaiЗащитник
-
4 Ли ЛэйЗащитник
-
45 Адеми АриянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Liyn YangНападающий
-
20 Ziming WangНападающий
- Запасные игроки
-
34 Сень ХоуВратарь
-
14 Dehai ZouВратарь
-
28 Чендун ЧжанЗащитник
-
27 Gang WangЗащитник
-
22 Дабао ЮйЗащитник
-
8 Пяо ЧэнПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Hao Fang
-
15 Tianyi Gao
-
43 Wenhao Jiang
-
-
Главный тренер: Stanley Menzo
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мушекви Няша
|5
|0.5
|Di Gao
|3
|0.3
|Андрияшевич Франко
|2
|0.2
|Zheng'ao Sun
|1
|0.1
|Ulrich Ewolo
|1
|0.1
|Tixiang Li
|0
|0
|Xin Yue
|0
|0
|Куасси Жан
|0
|0
|Bin Gu
|0
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Liyn Yang
|3
|0.3
|Ziming Wang
|3
|0.3
|Кан Сан-У
|2
|0.2
|Чжанг Сичже
|2 (1)
|0.2
|Адеми Ариян
|1
|0.1
|Соуза Жосеф
|1
|0.1
|Tianyi Gao
|1
|0.1
|Адегбенро Самуэль
|1
|0.1
|Yang Bai
|1
|0.1
|Gang Wang
|0
|0
|Нгадеу Майкл
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лён Нок-Хан
|2
|1
|Андрияшевич Франко
|3
|0
|Yu Dong
|3
|0
|Xin Yue
|1
|1
|Н'Думбу Александр
|2
|0
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|2
|0
|Bo Zhao
|2
|0
|Zheng'ao Sun
|1
|0
|Junsheng Yao
|1
|0
|Ulrich Ewolo
|1
|0
|Shengpan Ji
|1
|0
|Dongsheng Wang
|1
|0
|Jordi Vinyals
|1
|0
Бэйцзин Гоань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Лэй
|3
|0
|Jiaqi Han
|3
|0
|Соуза Жосеф
|2
|0
|Чи Чжунго
|2
|0
|Gang Wang
|2
|0
|Чендун Чжан
|1
|0
|Нгадеу Майкл
|1
|0
|Кан Сан-У
|1
|0
|Tianyi Gao
|1
|0
|Hao Fang
|1
|0
|Yang Bai
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
7
9
Чжэцзян Профессионал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Бэйцзин Гоань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
8
14
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
1
7%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
31%
6
40%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
4
27%
5
42%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
46
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|12 - 8
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 9
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2