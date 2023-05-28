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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jingyuan Jin
Чжэцзян Профессионал
3:2
Конец матча
Бэйцзин Гоань
0'
5' Желтая карточка
Ли Лэй
0:1
11' Гол
Кан Сан-У
1:1
19' Гол
Ulrich Ewolo
34' Желтая карточка
Соуза Жосеф
1:2
51' Гол
Yang Bai
2:2
54' Гол
Мушекви Няша
61' Желтая карточка
Yang Bai
3:2
66' Гол
Zheng'ao Sun
77' Желтая карточка
Hao Fang
85' Желтая карточка
Bo Zhao
90' Желтая карточка
Цзяци Чжан
90'+10

Ход матча

5'
 
Ли Лэй
11'
0:1
Кан Сан-У
(Соуза Жосеф)
19'
Ulrich Ewolo
(Мушекви Няша)
1:1
31'
Zheng'ao Sun
Поссиньоло Лукас
 
34'
 
Соуза Жосеф
51'
1:2
Yang Bai
(Нгадеу Майкл)
54'
Мушекви Няша
(Tixiang Li)
2:2
58'
Куасси Жан
Junsheng Yao
 
58'
Dongsheng Wang
Yu Dong
 
61'
 
Yang Bai
66'
Zheng'ao Sun
(Tixiang Li)
3:2
69'
 
Дабао Юй
Адеми Ариян
69'
 
Hao Fang
Ziming Wang
71'
Н'Думбу Александр
Андрияшевич Франко
 
71'
Bin Gu
Xin Yue
 
77'
 
Hao Fang
81'
 
Tianyi Gao
Boxuan Feng
81'
 
Йеннарис Никлас
Чи Чжунго
85'
Bo Zhao
 
90'
Цзяци Чжан
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 3 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 282 Количество передач 540
  • 34 Владение мячом, % 66
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
6
Junsheng
Yao
11
Андрияшевич
Франко
7
Ulrich
Ewolo
30
Мушекви
Няша
1
Jiaqi
Han
16
Boxuan
Feng
32
Нгадеу
Майкл
26
Yang
Bai
4
Ли
Лэй
45
Адеми
Ариян
6
Чи
Чжунго
5
Соуза
Жосеф
7
Кан
Сан-У
17
Liyn
Yang
20
Ziming
Wang
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Бэйцзин Гоань
4-4-2

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

С
2:0
С
2:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мушекви Няша 5 0.5
Di Gao 3 0.3
Андрияшевич Франко 2 0.2
Zheng'ao Sun 1 0.1
Ulrich Ewolo 1 0.1
Tixiang Li 0 0
Xin Yue 0 0
Куасси Жан 0 0
Bin Gu 0 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Liyn Yang 3 0.3
Ziming Wang 3 0.3
Кан Сан-У 2 0.2
Чжанг Сичже 2 (1) 0.2
Адеми Ариян 1 0.1
Соуза Жосеф 1 0.1
Tianyi Gao 1 0.1
Адегбенро Самуэль 1 0.1
Yang Bai 1 0.1
Gang Wang 0 0
Нгадеу Майкл 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лён Нок-Хан 2 1
Андрияшевич Франко 3 0
Yu Dong 3 0
Xin Yue 1 1
Н'Думбу Александр 2 0
Цзяци Чжан 2 0
Поссиньоло Лукас 2 0
Bo Zhao 2 0
Zheng'ao Sun 1 0
Junsheng Yao 1 0
Ulrich Ewolo 1 0
Shengpan Ji 1 0
Dongsheng Wang 1 0
Jordi Vinyals 1 0
Бэйцзин Гоань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Лэй 3 0
Jiaqi Han 3 0
Соуза Жосеф 2 0
Чи Чжунго 2 0
Gang Wang 2 0
Чендун Чжан 1 0
Нгадеу Майкл 1 0
Кан Сан-У 1 0
Tianyi Gao 1 0
Hao Fang 1 0
Yang Bai 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Бэйцзин Гоань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
5
Чжэцзян Профессионал
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Бэйцзин Гоань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

7
9
Чжэцзян Профессионал
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Бэйцзин Гоань
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

8
14

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
50%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
4
50%
1
13%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
4
44%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
3
43%
2
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

13
15
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
8%
1
7%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
31%
6
40%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
4
27%
5
42%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
2
13%
2
17%
46-60
2
13%
2
17%
61-75
5
33%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Циндао Чжуннэн - Чжэцзян Профессионал 2:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Наньтун Чжиюнь - Чжэцзян Профессионал 1:2
Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 0:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 2:1 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Чжинань Синьчжоу - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Чжинань Синьчжоу 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ухань Цзалл 4:0 Ухань Три Таунс - Чжэцзян Профессионал 2:0 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Чжэцзян Профессионал - Гуанчжоу Фули 3:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2
Бэйцзин Гоань
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Бэйцзин Гоань - Шицзячжуан 6:2 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Наньтун Чжиюнь 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 0:0 Циндао Чжуннэн - Бэйцзин Гоань 3:1 Ухань Три Таунс - Бэйцзин Гоань 1:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Шаньдун Тайшань - Бэйцзин Гоань 3:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Гуанчжоу Эвергранд - Бэйцзин Гоань 1:3 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Хэбей Форчун - Бэйцзин Гоань 0:4 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Чжэцзян Профессионал - Бэйцзин Гоань 2:0 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:2 Гуанчжоу Фули - Бэйцзин Гоань 1:2 Бэйцзин Гоань - Цзиньчуань Вэньхуэй 2:2 Бэйцзин Гоань - Ухань Цзалл 3:1

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Бэйцзин Гоань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
4
6
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 12 - 8 16
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 10 2 4 4 10 - 13 10
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Шэньчжэнь
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 10 1 5 4 6 - 9 8
15.
Далянь Ифан
 0:0 10 1 4 5 8 - 12 7
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шэньчжэнь
 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Шэньчжэнь
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:0 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    99'
    Цзяци Чжан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Bo Zhao получил желтую карточку от судьи
  • 81'
    Чи Чжунго уходит с поля. Йеннарис Никлас выходит вместо него
  • 81'
    Boxuan Feng уходит с поля. Tianyi Gao выходит вместо него
  • Желтая карточка
    77'
    Hao Fang получил желтую карточку от судьи
  • 71'
    Xin Yue уходит с поля. Bin Gu выходит вместо него
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    • 54'
      Tixiang Li сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      54'
      Г О О О О Л - Мушекви Няша бьет в цель!
    • Описание гола
      53'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Игрок из команды Чжэцзян Профессионал пробил пенальти, но промахнулся
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Yang Bai бьет в цель!
    • 51'
      Нгадеу Майкл сделал результативную передачу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ulrich Ewolo бьет в цель!
    • 11'
      Соуза Жосеф сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Кан Сан-У бьет в цель!
    • Желтая карточка
      5'
      Ли Лэй получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Huzhou Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Чжэцзян Профессионал 3:2 Бэйцзин Гоань онлайн

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