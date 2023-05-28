Тур: 10. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
0:1
Первый тайм: 10'
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
27
Boyu
Yang
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
37
Guokang
Chen
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Xin Zhou2
-
21 Yuan Zhang2
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
-
20 Yue Liu
-
-
-
11 Yuan Zhang1
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Daogang Yao
-
-
-
38 Yongjia Li
-
36 Sijie Zhang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|3
|0.3
|Чжипэн Цзян
|1
|0.1
|Shuai Pei
|1
|0.1
|Boyu Yang
|1
|0.1
|Юань Миньчэн
|1
|0.1
|Zigui Shen
|1
|0.1
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.1
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дугалич Раде
|2
|0.2
|Chugui Ye
|2
|0.2
|Чао-Шэн Ян
|2
|0.2
|Liang Shi
|1
|0.1
|Хунбо Инь
|1
|0.1
|Zhechao Chen
|1
|0.1
|Rodrigo Henrique
|1
|0.1
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
|Weihui Rao
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|2
|1
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Yuan Zhang2
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Ximing Pan
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
2
2
Шэньчжэнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
1
3
Шэньчжэнь
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мэйчжоу Хакка
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
3
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
2
22%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
10%
1
10%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
20%
2
20%
61-75
4
40%
1
10%
76-90
Пропущено
15
13
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
3
23%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
4
27%
1
8%
46-60
2
13%
2
15%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|12 - 8
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 9
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2