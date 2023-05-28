Тур: 10. Стадион: Спортивный центр Универсиады Шэньчжэня.
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолЧао-Шэн Ян
0:2
32' ГолXiming Pan
37' Желтая карточкаHaofeng Xu
47' Желтая карточкаЮань Миньчэн
54' Желтая карточкаКосович Небойша
1:2
74' ГолАчеампонг Франк
2:2
76' ГолYuan Zhang2
77' Желтая карточкаYuan Zhang2
3:2
86' ГолYue Liu
90' Желтая карточкаXiming Pan
90'+6
Ход матча
8'
0:1
32'
0:2
37'
39'
46'
47'
54'
68'
74'
1:2
76'
2:2
77'
86'
3:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 347
-
53 Владение мячом, % 47
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
27
Boyu
Yang
16
Dalun
Zheng
19
Yue
Xu
33
Yuezheng
Du
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
16
Чао-Шэн
Ян
37
Guokang
Chen
12
Инь
Цуняо
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Haofeng XuЗащитник
-
26 Юань МиньчэнЗащитник
-
27 Boyu YangЗащитник
- Защитник
-
16 Dalun ZhengПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Yue XuПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yuezheng DuНападающий
- Запасные игроки
-
22 Дун ХэнъиВратарь
-
25 Haolun MiЗащитник
- Полузащитник
-
28 Xin Zhou2
-
21 Yuan Zhang2
-
12 Lei Liao
-
14 Li Ning
-
-
20 Yue Liu
-
-
-
11 Yuan Zhang1
-
Главный тренер: Jun Xiang
- Основной состав
-
18 Yuelei ChengВратарь
-
29 Tze-Nam YueЗащитник
- Защитник
-
20 Дугалич РадеЗащитник
-
31 Weihui RaoЗащитник
-
30 Jie ChenПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Чао-Шэн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Guokang ChenПолузащитник
-
12 Инь ЦуняоНападающий
- Запасные игроки
-
26 Го ЦюаньбоВратарь
-
17 Yihu YangЗащитник
-
23 Wei Cui IIIПолузащитник
-
13 Liang ShiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Daogang Yao
-
-
-
38 Yongjia Li
-
36 Sijie Zhang
-
Главный тренер: Milan Ristic
История личных встреч
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Шэньчжэнь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ачеампонг Франк
|4
|0.4
|Чжипэн Цзян
|1
|0.1
|Yuan Zhang2
|1
|0.1
|Shuai Pei
|1
|0.1
|Boyu Yang
|1
|0.1
|Юань Миньчэн
|1
|0.1
|Yue Liu
|1
|0.1
|Zigui Shen
|1
|0.1
|Hujahmat Shahsat
|1 (1)
|0.1
|Алессандрини Ромен
|0
|0
|Yuan Zhang1
|0
|0
|Chengkuai Wang
|0
|0
|Li Ning
|0
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чао-Шэн Ян
|3
|0.3
|Дугалич Раде
|2
|0.2
|Chugui Ye
|2
|0.2
|Liang Shi
|1
|0.1
|Хунбо Инь
|1
|0.1
|Ximing Pan
|1
|0.1
|Zhechao Chen
|1
|0.1
|Rodrigo Henrique
|1
|0.1
|Weihui Rao
|0
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|0
|0
Карточки
Шэньчжэнь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Haofeng Xu
|3
|1
|Yuan Zhang2
|3
|0
|Алессандрини Ромен
|2
|0
|Shuai Pei
|2
|0
|Чжипэн Цзян
|2
|0
|Ruifeng Huang
|2
|0
|Boyu Yang
|1
|0
|Ачеампонг Франк
|1
|0
|Юань Миньчэн
|1
|0
|Yuan Zhang1
|1
|0
|Yue Xu
|1
|0
|Yuezheng Du
|1
|0
|Li Ning
|1
|0
Мэйчжоу Хакка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дугалич Раде
|2
|0
|Liang Shi
|2
|0
|Ximing Pan
|2
|0
|Junjian Liao
|2
|0
|Tze-Nam Yue
|2
|0
|Rodrigo Henrique
|0
|1
|Jie Chen
|1
|0
|Лобжанидзе Элгуя
|1
|0
|Косович Небойша
|1
|0
|Yuelei Cheng
|1
|0
|Хунбо Инь
|1
|0
|Инь Цуняо
|1
|0
|Zhechao Chen
|1
|0
|Эгбучунам Чисом
|1
|0
|Wei Cui III
|1
|0
|Junjie Wen
|1
|0
Результаты матчей
Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
2
4
Шэньчжэнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
1
3
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
7
Волевые поражения
3
7
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Пропущено
11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90
Забито
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
6
46%
1
8%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
2
12%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6
Результаты матчей
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
32
34
14
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
19
19
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шэньчжэнь
|Ачеампонг Франк
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2