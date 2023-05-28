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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Шэньчжэнь
3:2
Конец матча
Мэйчжоу Хакка
0'
0:1
8' Гол
Чао-Шэн Ян
0:2
32' Гол
Ximing Pan
37' Желтая карточка
Haofeng Xu
47' Желтая карточка
Юань Миньчэн
54' Желтая карточка
Косович Небойша
1:2
74' Гол
Ачеампонг Франк
2:2
76' Гол
Yuan Zhang2
77' Желтая карточка
Yuan Zhang2
3:2
86' Гол
Yue Liu
90' Желтая карточка
Ximing Pan
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Чао-Шэн Ян
(Weihui Rao)
32'
0:2
Ximing Pan
(Weihui Rao)
37'
Haofeng Xu
 
39'
Li Ning
Yuezheng Du
 
46'
Yuan Zhang2
Yue Xu
 
47'
Юань Миньчэн
 
54'
 
Косович Небойша
68'
Yue Liu
Haofeng Xu
 
73'
 
Yihu Yang
Инь Цуняо
74'
 
Yongjia Li
Косович Небойша
74'
 
Эгбучунам Чисом
Guokang Chen
74'
Ачеампонг Франк
(Yuan Zhang2)
1:2
76'
Yuan Zhang2
(Ачеампонг Франк)
2:2
77'
Yuan Zhang2
 
86'
Yue Liu
(Ачеампонг Франк)
3:2
90'
 
Ximing Pan

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 396 Количество передач 347
  • 53 Владение мячом, % 47
1
Minzhe
Wei
13
Haofeng
Xu
26
Юань
Миньчэн
27
Boyu
Yang
4
Чжипэн
Цзян
16
Dalun
Zheng
30
Ruifeng
Huang
19
Yue
Xu
9
Zigui
Shen
7
Ачеампонг
Франк
33
Yuezheng
Du
18
Yuelei
Cheng
29
Tze-Nam
Yue
4
Ximing
Pan
20
Дугалич
Раде
31
Weihui
Rao
30
Jie
Chen
27
Косович
Небойша
16
Чао-Шэн
Ян
7
Chugui
Ye
37
Guokang
Chen
12
Инь
Цуняо
Шэньчжэнь
4-4-2
Мэйчжоу Хакка
4-2-3-1

История личных встреч

Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
1:0
С
1:2
ПЛК
1:3
ПЛК
4:1
ПЛК
3:1
ПЛК
0:1
ПЛК
2:0
ПЛК
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Шэньчжэнь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ачеампонг Франк 4 0.4
Чжипэн Цзян 1 0.1
Yuan Zhang2 1 0.1
Shuai Pei 1 0.1
Boyu Yang 1 0.1
Юань Миньчэн 1 0.1
Yue Liu 1 0.1
Zigui Shen 1 0.1
Hujahmat Shahsat 1 (1) 0.1
Алессандрини Ромен 0 0
Yuan Zhang1 0 0
Chengkuai Wang 0 0
Li Ning 0 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чао-Шэн Ян 3 0.3
Дугалич Раде 2 0.2
Chugui Ye 2 0.2
Liang Shi 1 0.1
Хунбо Инь 1 0.1
Ximing Pan 1 0.1
Zhechao Chen 1 0.1
Rodrigo Henrique 1 0.1
Weihui Rao 0 0
Лобжанидзе Элгуя 0 0

Карточки

Шэньчжэнь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Haofeng Xu 3 1
Yuan Zhang2 3 0
Алессандрини Ромен 2 0
Shuai Pei 2 0
Чжипэн Цзян 2 0
Ruifeng Huang 2 0
Boyu Yang 1 0
Ачеампонг Франк 1 0
Юань Миньчэн 1 0
Yuan Zhang1 1 0
Yue Xu 1 0
Yuezheng Du 1 0
Li Ning 1 0
Мэйчжоу Хакка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дугалич Раде 2 0
Liang Shi 2 0
Ximing Pan 2 0
Junjian Liao 2 0
Tze-Nam Yue 2 0
Rodrigo Henrique 0 1
Jie Chen 1 0
Лобжанидзе Элгуя 1 0
Косович Небойша 1 0
Yuelei Cheng 1 0
Хунбо Инь 1 0
Инь Цуняо 1 0
Zhechao Chen 1 0
Эгбучунам Чисом 1 0
Wei Cui III 1 0
Junjie Wen 1 0

Результаты матчей

Шэньчжэнь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мэйчжоу Хакка
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

2
4
Шэньчжэнь
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Мэйчжоу Хакка
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

1
3
Шэньчжэнь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мэйчжоу Хакка
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Волевые поражения

3
7

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
2
22%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

11
9
7 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
3
27%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
3
43%
76-90

Забито

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
1
8%
2
17%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
2
15%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
6
46%
1
8%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
3
19%
16-30
2
12%
3
19%
31-45
4
24%
1
6%
46-60
2
12%
3
19%
61-75
2
12%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Шэньчжэнь
(20 матчей)
15%
10%
75%
3 победы 2 ничьи 15 поражений
Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 3:0 Наньтун Чжиюнь - Шэньчжэнь 1:1 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шэньчжэнь - Шицзячжуан 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Шэньчжэнь - Циндао Чжуннэн 2:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Фули 0:3 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Шаньдун Тайшань - Шэньчжэнь 8:0 Хэбей Форчун - Шэньчжэнь 2:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Шэньчжэнь - Ухань Цзалл 1:2 Шэньчжэнь - Ухань Три Таунс 0:4 Шэньчжэнь - Гуанчжоу Эвергранд 2:1 Цзыбо Цуцзюй - Шэньчжэнь 1:0 Шэньчжэнь - Шанхай СИПГ 0:3
Мэйчжоу Хакка
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Циндао Чжуннэн - Мэйчжоу Хакка 2:0 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 2:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Ухань Три Таунс 1:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Бэйцзин Гоань - Мэйчжоу Хакка 1:1 Мэйчжоу Хакка - Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Шаньдун Тайшань - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Ченду Беттер Сити - Мэйчжоу Хакка 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Чжэцзян Профессионал - Мэйчжоу Хакка 2:0 Хэбей Форчун - Мэйчжоу Хакка 0:4 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 3:0 Хэбэй Кунг Фу - Мэйчжоу Хакка 2:6

Результаты матчей

Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шэньчжэнь
Мэйчжоу Хакка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
4
1.5
1
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Шэньчжэнь
 10 3 2 5 12 - 18 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
5.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Шэньчжэнь Ачеампонг Франк 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Ximing Pan получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Ачеампонг Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Yue Liu бьет в цель!
  • Желтая карточка
    77'
    Yuan Zhang получил желтую карточку от судьи
  • 76'
    Ачеампонг Франк сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    76'
    Г О О О О Л - Yuan Zhang бьет в цель!
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    • 46'
      Yue Xu уходит с поля. Yuan Zhang выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Yuezheng Du уходит с поля. Ning Li выходит вместо него
    • Желтая карточка
      37'
      Haofeng Xu получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Ximing Pan бьет в цель!
    • 8'
      Яо Вейхуи сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Чао-Шэн Ян бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shenzhen Universiade Sports Centre. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Шэньчжэнь 3:2 Мэйчжоу Хакка онлайн

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