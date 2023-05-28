Тур: 10. Стадион: Dalian Sports Center Stadium.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
19
Zhenao
Wang
31
Пен
Лю
11
Мамба
Стрели
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
- Основной состав
-
30 Yan WuВратарь
-
18 Yupeng HeЗащитник
-
14 Jiahui HuangЗащитник
- Защитник
-
19 Zhenao WangЗащитник
- Полузащитник
-
31 Пен ЛюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мамба СтрелиНападающий
- Запасные игроки
-
8 Zhu TingПолузащитник
-
28 Yu Fei
-
23 Yin Shang
-
33 Zhiwei Song
-
-
16 Le Liu
-
-
20 Tengda Wang
-
-
35 Yu Wang
-
38 Zhuoyi Lu
-
-
Главный тренер: Hui Xie
- Основной состав
-
26 Jiamin XuВратарь
-
15 Мин ТяньЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Yuanjie SuЗащитник
-
31 Yinong TianПолузащитник
-
38 Мерида ФранПолузащитник
-
29 Ба ДуньПолузащитник
-
30 Qiuming WangПолузащитник
-
10 Фарлей РосаПолузащитник
-
11 Weijun XieНападающий
- Запасные игроки
-
22 Jingqi FangВратарь
-
20 Jianan WangЗащитник
- Полузащитник
-
36 Hao GuoПолузащитник
- Нападающий
-
23 Yumiao Qian
-
5 Yang Yu1
-
-
-
24 Taoyu Piao
-
18 Huaze Gao
-
40 Yan Shi
-
Главный тренер: Ю Генвей
История личных встреч
Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
1
1.75
Среднее время на гол
90
51
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.29
Среднее время на гол
55
70
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.33
1.53
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
67
58
Бомбардиры внутри турнира
Далянь Ифан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ян Ксиангчуанг
|3
|0.3
|Cesar Manzoki
|2
|0.2
|Цонев Борислав
|1
|0.1
|Линь Лянмин
|1
|0.1
|Мамба Стрели
|1
|0.1
|Босанчич Неманья
|0
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ба Дунь
|4
|0.4
|Фарлей Роса
|2
|0.2
|Qiuming Wang
|2
|0.2
|Берич Роберт
|2
|0.2
|Weijun Xie
|1
|0.1
|Мин Тянь
|0
|0
|Pengfei Han
|0
|0
Карточки
Далянь Ифан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цонев Борислав
|2
|0
|Линь Лянмин
|2
|0
|Zhenao Wang
|2
|0
|Yupeng He
|2
|0
|Босанчич Неманья
|2
|0
|Yu Wang
|2
|0
|Zhu Ting
|1
|0
|Пен Лю
|1
|0
|Yan Wu
|1
|0
|Мамба Стрели
|1
|0
|Jiahui Huang
|1
|0
|Vas Nunez
|1
|0
Тянцзинь Тэда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мин Тянь
|2
|1
|Yuanjie Su
|3
|0
|Мерида Фран
|2
|0
|Hao Guo
|2
|0
|Fan Yang1
|0
|1
|Jiamin Xu
|1
|0
|Ба Дунь
|1
|0
|Давид Андухар
|1
|0
|Yang Yu1
|1
|0
Результаты матчей
Далянь Ифан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
3
3
Далянь Ифан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
0
6
Далянь Ифан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
38%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4
Результаты матчей
Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
27
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|12 - 8
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 9
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2