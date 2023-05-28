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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Далянь Ифан
0:0
Первый тайм: 11'
Тянцзинь Тэда
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Тянцзинь Тэда
3.19
3.50
3.20
Все Коэффициенты
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
40
Босанчич
Неманья
31
Пен
Лю
17
Cesar
Manzoki
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
11
Мамба
Стрели
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
2
Давид
Андухар
6
Pengfei
Han
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
Далянь Ифан
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:3
С
0:2
К
2:0
С
1:3
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
58

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.3
Cesar Manzoki 2 0.2
Цонев Борислав 1 0.1
Линь Лянмин 1 0.1
Мамба Стрели 1 0.1
Босанчич Неманья 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.4
Фарлей Роса 2 0.2
Qiuming Wang 2 0.2
Берич Роберт 2 0.2
Weijun Xie 1 0.1
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 2 0
Линь Лянмин 2 0
Zhenao Wang 2 0
Yupeng He 2 0
Босанчич Неманья 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Fan Yang1 0 1
Jiamin Xu 1 0
Ба Дунь 1 0
Давид Андухар 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

3
3
Далянь Ифан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
6
Далянь Ифан
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
38%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
8%
1
11%
1-15
3
25%
1
11%
16-30
2
17%
4
44%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4

Результаты матчей

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 75%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 12 - 8 16
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 10 2 4 4 10 - 13 10
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Шэньчжэнь
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 10 1 5 4 6 - 9 8
15.
Далянь Ифан
 0:0 10 1 4 5 8 - 12 7
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шэньчжэнь
 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Шэньчжэнь
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:0 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Далянь Ифан
Ничья
Тянцзинь Тэда
3.19
3.50
3.20
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