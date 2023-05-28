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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Li Ma
Далянь Ифан
0:1
Конец матча
Тянцзинь Тэда
0'
12' Желтая карточка
Pengfei Han
25' Желтая карточка
Цонев Борислав
43' Желтая карточка
Давид Андухар
56' Желтая карточка
Longchang Lin
85' Желтая карточка
Берич Роберт
88' Желтая карточка
Yinong Tian
0:1
90' Гол в свои ворота
Zhiwei Song
90'+11

Ход матча

12'
 
Pengfei Han
25'
Цонев Борислав
 
43'
 
Давид Андухар
46'
 
Берич Роберт
Фарлей Роса
56'
Longchang Lin
 
66'
Yu Wang
Босанчич Неманья
 
74'
Yu Fei
Пен Лю
 
79'
 
Hao Guo
Qiuming Wang
80'
 
Yan Shi
Мерида Фран
85'
 
Берич Роберт
88'
 
Yinong Tian
89'
 
Huaze Gao
Ба Дунь
90'
Ян Ксиангчуанг
Cesar Manzoki
 
90'
Zhiwei Song
Цонев Борислав
 
90'
0:1
Zhiwei Song

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 260 Количество передач 435
  • 38 Владение мячом, % 62
30
Yan
Wu
18
Yupeng
He
14
Jiahui
Huang
2
Longchang
Lin
19
Zhenao
Wang
40
Босанчич
Неманья
31
Пен
Лю
17
Cesar
Manzoki
10
Цонев
Борислав
7
Линь
Лянмин
11
Мамба
Стрели
26
Jiamin
Xu
15
Мин
Тянь
2
Давид
Андухар
6
Pengfei
Han
32
Yuanjie
Su
31
Yinong
Tian
38
Мерида
Фран
29
Ба
Дунь
30
Qiuming
Wang
10
Фарлей
Роса
11
Weijun
Xie
Далянь Ифан
4-2-3-1
Тянцзинь Тэда
4-2-3-1

История личных встреч

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
13.3%
46.7%
6 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
6 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
0:3
С
0:2
К
2:0
С
1:3
С
1:0
С
1:2
С
0:2
С
3:3
С
1:2
С
3:1
С
2:3
С
2:1
С
2:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

1
1.75

Среднее время на гол

90
51

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.29

Среднее время на гол

55
70

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.33
1.53

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

67
58

Бомбардиры внутри турнира

Далянь Ифан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ян Ксиангчуанг 3 0.3
Cesar Manzoki 2 0.2
Цонев Борислав 1 0.1
Линь Лянмин 1 0.1
Мамба Стрели 1 0.1
Босанчич Неманья 0 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ба Дунь 4 0.4
Фарлей Роса 2 0.2
Qiuming Wang 2 0.2
Берич Роберт 2 0.2
Weijun Xie 1 0.1
Мин Тянь 0 0
Pengfei Han 0 0

Карточки

Далянь Ифан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цонев Борислав 3 0
Линь Лянмин 2 0
Zhenao Wang 2 0
Yupeng He 2 0
Босанчич Неманья 2 0
Yu Wang 2 0
Zhu Ting 1 0
Пен Лю 1 0
Yan Wu 1 0
Мамба Стрели 1 0
Longchang Lin 1 0
Jiahui Huang 1 0
Vas Nunez 1 0
Тянцзинь Тэда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мин Тянь 2 1
Yuanjie Su 3 0
Мерида Фран 2 0
Hao Guo 2 0
Давид Андухар 2 0
Fan Yang1 0 1
Берич Роберт 1 0
Jiamin Xu 1 0
Pengfei Han 1 0
Yinong Tian 1 0
Ба Дунь 1 0
Yang Yu1 1 0

Результаты матчей

Далянь Ифан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тянцзинь Тэда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

4
3
Далянь Ифан
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Тянцзинь Тэда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

0
6
Далянь Ифан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Тянцзинь Тэда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
1

Волевые поражения

4
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
33%
2
33%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
14%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
33%
4
36%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
2
18%
76-90

Пропущено

12
10
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
1
10%
1-15
3
25%
1
10%
16-30
2
17%
4
40%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
42%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Далянь Ифан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 1:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Шэньчжэнь - Далянь Ифан 2:1 Далянь Ифан - Шицзячжуан 1:1
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 1:1 Далянь Ифан - Ченду Беттер Сити 0:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Далянь Ифан - Наньтун Чжиюнь 2:1 Ченду Беттер Сити - Далянь Ифан 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Ухань Цзалл - Далянь Ифан 3:0 Далянь Ифан - Ухань Три Таунс 1:2 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Бэйцзин Гоань - Далянь Ифан 1:3 Хэбей Форчун - Далянь Ифан 1:4 Далянь Ифан - Мэйчжоу Хакка 2:1 Шицзячжуан - Далянь Ифан 1:1 Далянь Ифан - Чжэцзян Профессионал 0:1 Далянь Ифан - Гуанчжоу Эвергранд 1:1
Тянцзинь Тэда
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мэйчжоу Хакка - Тянцзинь Тэда 1:1 Тянцзинь Тэда - Шаньдун Тайшань 3:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Бэйцзин Гоань - Тянцзинь Тэда 1:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шэньчжэнь - Тянцзинь Тэда 0:2 Тянцзинь Тэда - Чжэцзян Профессионал 2:1 Тянцзинь Тэда - Шицзячжуан 1:1 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Тянцзинь Тэда - Далянь Ифан 0:3 Чжэцзян Профессионал - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Три Таунс - Тянцзинь Тэда 3:0 Ухань Цзалл - Тянцзинь Тэда 0:3 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Эвергранд 0:0 Тянцзинь Тэда - Гуанчжоу Фули 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 1:0 Тянцзинь Тэда - Шанхай Шеньхуа 2:1 Куньшань - Тянцзинь Тэда 0:4

Результаты матчей

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Далянь Ифан
Тянцзинь Тэда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Шэньчжэнь
 10 3 2 5 12 - 18 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
5.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Шэньчжэнь Ачеампонг Франк 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Yinong Tian сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    95'
    Г О О О О Л - Zhiwei Song уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 93'
    Цонев Борислав уходит с поля. Zhiwei Song выходит вместо него
  • 93'
    Cesar Manzoki уходит с поля. Ян Ксиангчуанг выходит вместо него
  • 89'
    Ба Дунь уходит с поля. Huaze Gao выходит вместо него
  • Желтая карточка
    88'
    Yinong Tian получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    85'
    Берич Роберт получил желтую карточку от судьи
  • 80'
    Мерида Фран уходит с поля. Yan Shi выходит вместо него
  • 79'
    Qiuming Wang уходит с поля. Hao Guo выходит вместо него
  • 74'
    Пен Лю уходит с поля. Yu Fei выходит вместо него
  • 66'
    Nemanja Bosancic уходит с поля. Yu Wang выходит вместо него
  • Желтая карточка
    56'
    Longchang Lin получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Фарлей Роса уходит с поля. Берич Роберт выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Давид Андухар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Цонев Борислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Pengfei Han получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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