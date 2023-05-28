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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: .
Шанхай Шеньхуа
0:0
Первый тайм: 11'
Хэнань Цзянье
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Хэнань Цзянье
1.62
6.80
6.80
Все Коэффициенты
30
Yaxiong
Bao
32
Aidi
Fulang
Xisi
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
38
Jiabao
Wen
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
7
Haoyang
Xu
10
Тейшейра
Жоау
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
26
Jiahui
Liu
11
Zhao
Ke
24
Songyi
Li
20
Чович
Неманья
16
Dilemet
Tudi
29
Yihao
Zhong
9
Boyuan
Feng
8
Zichang
Huang
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
62.1%
6.9%
9 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.44
Ханчао Ю 3 0.33
Цао Юньдин 1 0.11
Haoyang Xu 1 0.11
У Си 1 0.11
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.11
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 2 0.22
Boyuan Feng 2 0.22
Zichang Huang 1 0.11
Межеевски Адриан 1 0.11
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 3 0
Малеле Сефас 2 0
Haijian Wang 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Haoyang Xu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Yihao Zhong 0 1
Songyi Li 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
3
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
8 раз 89%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
8
1.5
Больше Меньше
1
8
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 10 5 4 1 11 - 6 19
4.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 10 3 7 0 12 - 8 16
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 10 2 4 4 10 - 13 10
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Шэньчжэнь
 0:0 10 2 3 5 9 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 0:0 10 1 5 4 6 - 9 8
15.
Далянь Ифан
 0:0 10 1 4 5 8 - 12 7
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 6 3 3 0 5 - 2 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
5.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 2 3 0 7 - 5 9
6.
Шэньчжэнь
 0:0 7 2 2 3 6 - 9 8
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Далянь Ифан
 0:0 6 1 4 1 5 - 5 7
11.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
Шанхай Шеньхуа
 0:0 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Тянцзинь Тэда
 0:0 5 1 4 0 5 - 3 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 0:0 5 1 3 1 6 - 6 6
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 0:0 5 0 2 3 3 - 6 2
14.
Шэньчжэнь
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 0:0 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Ченду Беттер Сити Фелипе 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 2
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Shanghai Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Шанхай Шеньхуа
Ничья
Хэнань Цзянье
1.62
6.80
6.80
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