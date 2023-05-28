Тур: 10. Стадион: Шанхай Интернешнл.
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
30
Yaxiong
Bao
38
Jiabao
Wen
33
Haijian
Wang
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
26
Jiahui
Liu
11
Zhao
Ke
24
Songyi
Li
16
Dilemet
Tudi
29
Yihao
Zhong
- Основной состав
-
30 Yaxiong BaoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Jiabao WenЗащитник
- Полузащитник
-
33 Haijian WangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханчао ЮПолузащитник
-
11 Малеле СефасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
24 Yougang XuЗащитник
-
23 Jiajun BaiЗащитник
-
22 Yangyang JinЗащитник
- Полузащитник
-
28 Цао ЮньдинНападающий
-
16 Zexiang Yang
-
36 Ernanduo Fei
-
21 Lin Cui
-
31 Qinghao Xue
-
34 Long Qi
-
39 Yujie Liu
-
Главный тренер: Jingui Wu
- Основной состав
-
19 Guoming WangВратарь
-
4 Xin LuoЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
26 Jiahui LiuЗащитник
-
11 Zhao KeЗащитник
-
24 Songyi LiПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Dilemet TudiПолузащитник
-
29 Yihao ZhongПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
32 Dong Han
-
-
13 Пень Пень
-
14 Tianyu Gao
-
15 Zhixuan Du
-
-
12 Minjie Yang
-
25 Xu Tang
-
Главный тренер: Sergio Diaz
История личных встреч
Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
31%
62.1%
6.9%
9 побед 18 ничьих 2 победы
Второй тайм
27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.64
1.13
Среднее время на гол
54
79
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.13
1
Среднее время на гол
79
90
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
1.38
1.07
Тотал матчей
2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
65
84
Бомбардиры внутри турнира
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Малеле Сефас
|4
|0.44
|Ханчао Ю
|3
|0.33
|Цао Юньдин
|1
|0.11
|Haoyang Xu
|1
|0.11
|У Си
|1
|0.11
|Тейшейра Жоау
|1 (1)
|0.11
|Хинг-Гловер Макарио
|0
|0
|Haijian Wang
|0
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чович Неманья
|2
|0.22
|Boyuan Feng
|2
|0.22
|Zichang Huang
|1
|0.11
|Межеевски Адриан
|1
|0.11
|Пина Томас
|0
|0
|Zhao Ke
|0
|0
|Tianyu Gao
|0
|0
Карточки
Шанхай Шеньхуа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Shenglong Jiang
|5
|0
|Ханчао Ю
|3
|0
|Малеле Сефас
|2
|0
|Haijian Wang
|2
|0
|Тейшейра Жоау
|0
|1
|Zhen Ma
|0
|1
|Синьли Пэн
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Aidi Fulang Xisi
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Haoyang Xu
|1
|0
Хэнань Цзянье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пина Томас
|3
|1
|Чович Неманья
|3
|0
|Шунич Тони
|3
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Xin Luo
|2
|0
|Yihao Zhong
|0
|1
|Songyi Li
|1
|0
|Boyuan Feng
|1
|0
|Zhao Ke
|1
|0
|Zichang Huang
|1
|0
|Shuai Yang2
|1
|0
|Tianyu Gao
|1
|0
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
3
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
5
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хэнань Цзянье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 3
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
1
17%
16-30
3
27%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
1
17%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
22%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
17%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4
Результаты матчей
Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
8 раз 89%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
18
Больше Меньше
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|16 - 7
|23
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|11 - 6
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 12
|17
|5.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|12 - 8
|16
|6.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|0:0
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 9
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|8 - 12
|7
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|5 - 2
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|5.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|0:0
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Ченду Беттер Сити
|Фелипе
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 2