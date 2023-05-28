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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Zhe Wang
Шанхай Шеньхуа
1:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
27' Гол
Чович Неманья
43' Желтая карточка
Haijian Wang
49' Желтая карточка
Shuai Yang1
1:1
82' Гол
Shenglong Jiang
84' Желтая карточка
Yihao Zhong
90'+6

Ход матча

23'
 
Tianyu Gao
Zichang Huang
27'
0:1
Чович Неманья
(Yihao Zhong)
43'
Haijian Wang
 
46'
 
Shuai Yang1
Boyuan Feng
46'
Цао Юньдин
Haoyang Xu
 
49'
 
Shuai Yang1
57'
Jiajun Bai
Jiabao Wen
 
69'
Бассогог Кристиан
Тейшейра Жоау
 
73'
 
Minjie Yang
Dilemet Tudi
80'
 
Yixin Liu
Songyi Li
80'
 
Zhixuan Du
Zhao Ke
82'
Shenglong Jiang
(Цао Юньдин)
1:1
84'
 
Yihao Zhong

Статистика матча

  • 14 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 445 Количество передач 255
  • 63 Владение мячом, % 37
30
Yaxiong
Bao
32
Aidi
Fulang
Xisi
4
Shenglong
Jiang
5
Чжу
Чэньцзе
38
Jiabao
Wen
6
Амаду
Ибраим
33
Haijian
Wang
7
Haoyang
Xu
10
Тейшейра
Жоау
20
Ханчао
Ю
11
Малеле
Сефас
19
Guoming
Wang
4
Xin
Luo
5
Цао
Гу
26
Jiahui
Liu
11
Zhao
Ke
24
Songyi
Li
20
Чович
Неманья
16
Dilemet
Tudi
29
Yihao
Zhong
9
Boyuan
Feng
8
Zichang
Huang
Шанхай Шеньхуа
4-2-3-1
Хэнань Цзянье
4-4-2

История личных встреч

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.3%
26.7%
20%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 12 ничьих 2 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

31%
62.1%
6.9%
9 побед 18 ничьих 2 победы

Второй тайм

27.6%
41.4%
31%
8 побед 12 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:1
К
0:3
С
1:0
С
3:0
С
2:0
С
2:0
С
0:0
С
3:2
С
1:2
С
0:2
С
2:2
С
1:2
С
0:0
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:2
С
0:0
С
2:1
С
1:0
С
1:2
С
1:2
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
2:0
С
0:2
С
2:0

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.64
1.13

Среднее время на гол

54
79

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.13
1

Среднее время на гол

79
90

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

1.38
1.07

Тотал матчей

2.5
26
Больше 90%
Меньше 10%
3
23
Больше 79%
Меньше 21%
6
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

65
84

Бомбардиры внутри турнира

Шанхай Шеньхуа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Малеле Сефас 4 0.4
Ханчао Ю 3 0.3
Цао Юньдин 1 0.1
Haoyang Xu 1 0.1
У Си 1 0.1
Shenglong Jiang 1 0.1
Тейшейра Жоау 1 (1) 0.1
Хинг-Гловер Макарио 0 0
Haijian Wang 0 0
Хэнань Цзянье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чович Неманья 3 0.3
Boyuan Feng 2 0.2
Zichang Huang 1 0.1
Межеевски Адриан 1 0.1
Пина Томас 0 0
Zhao Ke 0 0
Yihao Zhong 0 0
Tianyu Gao 0 0

Карточки

Шанхай Шеньхуа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Shenglong Jiang 5 0
Ханчао Ю 3 0
Haijian Wang 3 0
Малеле Сефас 2 0
Тейшейра Жоау 0 1
Zhen Ma 0 1
Синьли Пэн 1 0
У Си 1 0
Aidi Fulang Xisi 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Haoyang Xu 1 0
Хэнань Цзянье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пина Томас 3 1
Чович Неманья 3 0
Шунич Тони 3 0
Yihao Zhong 1 1
Шангуань Ван 2 0
Xin Luo 2 0
Songyi Li 1 0
Boyuan Feng 1 0
Zhao Ke 1 0
Zichang Huang 1 0
Shuai Yang1 1 0
Shuai Yang2 1 0
Tianyu Gao 1 0

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хэнань Цзянье
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
4
Шанхай Шеньхуа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Хэнань Цзянье
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
3
Шанхай Шеньхуа
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хэнань Цзянье
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
1
33%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
0 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
2
29%
16-30
3
25%
2
29%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
2
20%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
14%
1
10%
61-75
2
29%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Шанхай Шеньхуа
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ченду Беттер Сити - Шанхай Шеньхуа 2:1 Шанхай Шеньхуа - Бэйцзин Гоань 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ухань Три Таунс 1:1 Шэньчжэнь - Шанхай Шеньхуа 1:3
Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 1:0 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 0:2 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:2 Шанхай Шеньхуа - Шицзячжуан 5:1 Шанхай Шеньхуа - Шэньчжэнь 2:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай Шеньхуа 0:3 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Гуанчжоу Фули - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шанхай Шеньхуа - Далянь Ифан 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 0:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай Шеньхуа 0:1
Хэнань Цзянье
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Хэнань Цзянье - Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Ухань Три Таунс 1:1
Хэнань Цзянье - Бэйцзин Гоань 0:1 Шэньчжэнь - Хэнань Цзянье 1:1 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Цзянье 1:0 Хэнань Цзянье - Циндао Чжуннэн 0:0 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 1:1 Хэбей Форчун - Хэнань Цзянье 0:4 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 1:1 Хэнань Цзянье - Шэньчжэнь 3:0 Хэнань Цзянье - Шанхай Шеньхуа 0:3 Шицзячжуан - Хэнань Цзянье 1:1 Тянцзинь Тэда - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ченду Беттер Сити 0:1 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3 Гуанчжоу Эвергранд - Хэнань Цзянье 1:1 Хэнань Цзянье - Ухань Цзалл 3:0 Гуанси Пинггуо Халиао - Хэнань Цзянье 1:4

Результаты матчей

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

Точный счет

1:0
3 раза 50%
1:1
3 раза 50%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 100%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
9 раз 90%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Шанхай Шеньхуа
Хэнань Цзянье

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
9
1.5
Больше Меньше
1
9
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 9 7 2 0 16 - 7 23
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 9 5 2 2 16 - 12 17
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Шэньчжэнь
 10 3 2 5 12 - 18 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
5.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Чанчунь Ятай
 4 2 1 1 7 - 7 7
9.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 5 4 1 0 7 - 1 13
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Шэньчжэнь Ачеампонг Франк 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    84'
    Yihao Zhong получил желтую карточку от судьи
  • 82'
    Цао Юньдин сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    82'
    Г О О О О Л - Shenglong Jiang бьет в цель!
  • 80'
    Zhao Ke уходит с поля. Zhixuan Du выходит вместо него
  • 80'
    Songyi Li уходит с поля. Yixin Liu выходит вместо него
  • 73'
    Dilemet Tudi уходит с поля. Minjie Yang выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Haijian Wang получил желтую карточку от судьи
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