Тур: 10. Стадион: Changchun Stadium.
0:3
Второй тайм: 46'
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
45'
0:3
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 8
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
23
Yake
Wu
7
Yun
Liu
17
Hong
Li
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
37
Yongjing
Cao
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
7 Yun LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Yongjing CaoНападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
-
15 Yuda Tian
-
-
38 Ning Lu
-
25 Zhenyu He
-
-
36 Chao Fan
-
34 Yiran He
-
31 Lishan Shi
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|7
|0.7
|Тан Лонг
|3
|0.3
|Chengjian Liao
|2
|0.2
|Сержиньо Солер
|2
|0.2
|Цуль Петер
|1
|0.1
|Yongjing Cao
|1
|0.1
|Jinxian Wang
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.7
|Шэньчао Ван
|3
|0.3
|Паулиньо Пауло
|3
|0.3
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.2
|Пинк Маркус
|1
|0.1
|Браунинг Тайас
|1
|0.1
|Каллон Исса
|1
|0.1
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.1
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ли Шуай I
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
0
Чанчунь Ятай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шанхай СИПГ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
9
Чанчунь Ятай
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Шанхай СИПГ
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
7
1
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
5
56%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
16
16
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
4
25%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
2
13%
3
19%
61-75
7
44%
4
25%
76-90
Пропущено
12
7
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
4
57%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:4
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:2
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
54
63
27
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|10
|8
|2
|0
|19 - 7
|26
|2.
|10
|5
|5
|0
|18 - 12
|20
|3.
|10
|5
|4
|1
|12 - 7
|19
|4.
|10
|4
|6
|0
|13 - 8
|18
|5.
|0:3
|10
|5
|2
|3
|16 - 15
|17
|6.
|10
|3
|5
|2
|17 - 11
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|15 - 12
|14
|8.
|10
|3
|5
|2
|14 - 11
|14
|9.
|10
|3
|2
|5
|12 - 16
|11
|10.
|10
|3
|2
|5
|12 - 18
|11
|11.
|10
|2
|4
|4
|12 - 18
|10
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 16
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|11 - 15
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 10
|8
|15.
|10
|1
|3
|6
|8 - 13
|6
|16.
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|2
|0
|12 - 8
|14
|2.
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|3.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|9 - 6
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|9 - 11
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|0:3
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|11.
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|6
|5
|1
|0
|10 - 1
|16
|2.
|6
|3
|2
|1
|13 - 5
|11
|3.
|0:3
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|6 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|8 - 9
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|5
|0
|2
|3
|3 - 6
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|4 - 8
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|3 - 7
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шэньчжэнь
|Ачеампонг Франк
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2