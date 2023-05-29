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Китай: Суперлига
2023

Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jing Wang
Чанчунь Ятай
0:3
Конец матча
Шанхай СИПГ
0'
0:1
11' Гол
Каллон Исса
0:2
18' Гол
Паулиньо Пауло
0:3
45' Гол
Оскар дос Сантос
48' Желтая карточка
Hong Li
72' Желтая карточка
Чжэнь Вэй
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Каллон Исса
18'
0:2
Паулиньо Пауло
45'
0:3
Оскар дос Сантос
48'
Hong Li
 
55'
 
Чжэнь Вэй
Мирахметджан Музеппер
69'
Abduhamit Abdugheni
Yongjing Cao
 
72'
 
Чжэнь Вэй
73'
 
Варгас Матиас
Каллон Исса
80'
 
Ли Шуай I
Хуэй-Кан Цай
80'
 
Ян Шиюань
Паулиньо Пауло
85'
Chao Fan
Jinxian Wang
 
85'
Shuaihang Feng
Sabit Abdusalam
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 8
  • 3 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 422 Количество передач 403
  • 52 Владение мячом, % 48
23
Yake
Wu
7
Yun
Liu
3
Jinhao
Bi
4
Окоре
Жорес
17
Hong
Li
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
11
Sabit
Abdusalam
8
Jinxian
Wang
9
Леонардо
Родригес
37
Yongjing
Cao
1
Цзюнь-Лин
Янь
4
Шэньчао
Ван
3
Браунинг
Тайас
5
Линьпэн
Чжан
11
Вэньцзюнь
Люй
25
Мирахметджан
Музеппер
6
Хуэй-Кан
Цай
8
Оскар
дос
Сантос
34
Каллон
Исса
9
Паулиньо
Пауло
7
Лэй
У
Чанчунь Ятай
4-4-2
Шанхай СИПГ
4-3-3

История личных встреч

Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

С
4:0
С
1:4
С
2:1
С
0:0
К
0:4
С
3:1
С
2:1
С
4:2
С
5:1
С
1:1
С
1:3
С
0:2
С
5:3
С
1:2
С
1:0
С
0:0
С
2:0
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

1.38
1.2

Среднее время на гол

65
75

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

2.5
1.88

Среднее время на гол

36
48

Всего голов

36
27

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Чанчунь Ятай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 7 0.7
Тан Лонг 3 0.3
Chengjian Liao 2 0.2
Сержиньо Солер 2 0.2
Цуль Петер 1 0.1
Yongjing Cao 1 0.1
Jinxian Wang 0 0
Hong Li 0 0
Qi Cui 0 0
Шанхай СИПГ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 7 0.7
Шэньчао Ван 3 0.3
Паулиньо Пауло 3 0.3
Оскар дос Сантос 2 (1) 0.2
Пинк Маркус 1 0.1
Браунинг Тайас 1 0.1
Каллон Исса 1 0.1
Вэньцзюнь Люй 1 0.1
Мирахметджан Музеппер 0 0

Карточки

Чанчунь Ятай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Цуль Петер 2 0
Йи Тенг 2 0
Chengjian Liao 2 0
Леонардо Родригес 1 0
Тан Лонг 1 0
Yake Wu 1 0
Sabit Abdusalam 1 0
Abduhamit Abdugheni 1 0
Yufeng Zhang 1 0
Yun Liu 1 0
Qi Cui 1 0
Hong Li 1 0
Шанхай СИПГ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браунинг Тайас 1 1
Линьпэн Чжан 2 0
Цзюнь-Лин Янь 1 0
Шэньчао Ван 1 0
Хуэй-Кан Цай 1 0
Ли Шуай I 1 0
Мирахметджан Музеппер 1 0
Цзин Фэн 1 0
Чжэнь Вэй 1 0

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
0
Чанчунь Ятай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шанхай СИПГ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

9
9
Чанчунь Ятай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шанхай СИПГ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
5
56%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
7
44%
4
21%
76-90

Пропущено

15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
57%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3

Результаты матчей

Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
7
3
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 10 8 2 0 19 - 7 26
2.
Ченду Беттер Сити
 10 5 5 0 18 - 12 20
3.
Шанхай Шеньхуа
 10 5 4 1 12 - 7 19
4.
Тянцзинь Тэда
 10 4 6 0 13 - 8 18
5.
Чанчунь Ятай
 10 5 2 3 16 - 15 17
6.
Ухань Три Таунс
 10 3 5 2 17 - 11 14
7.
Бэйцзин Гоань
 10 3 5 2 15 - 12 14
8.
Шаньдун Тайшань
 10 3 5 2 14 - 11 14
9.
Чжэцзян Профессионал
 10 3 2 5 12 - 16 11
10.
Шэньчжэнь
 10 3 2 5 12 - 18 11
11.
Шицзячжуан
 10 2 4 4 12 - 18 10
12.
Мэйчжоу Хакка
 10 2 3 5 12 - 16 9
13.
Циндао Чжуннэн
 10 2 2 6 11 - 15 8
14.
Хэнань Цзянье
 10 1 5 4 7 - 10 8
15.
Далянь Ифан
 10 1 3 6 8 - 13 6
16.
Наньтун Чжиюнь
 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ченду Беттер Сити
 6 4 2 0 12 - 8 14
2.
Шанхай Шеньхуа
 6 3 3 0 6 - 3 12
3.
Шанхай СИПГ
 4 3 1 0 9 - 6 10
4.
Шэньчжэнь
 7 3 1 3 9 - 11 10
5.
Бэйцзин Гоань
 5 2 3 0 9 - 4 9
6.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 7 - 5 9
7.
Шаньдун Тайшань
 3 2 1 0 6 - 2 7
8.
Циндао Чжуннэн
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Чанчунь Ятай
 5 2 1 2 7 - 10 7
10.
Хэнань Цзянье
 5 1 3 1 3 - 3 6
11.
Далянь Ифан
 6 1 3 2 5 - 6 6
12.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 8 5
13.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 1 3 4 - 7 4
14.
Наньтун Чжиюнь
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Чжэцзян Профессионал
 4 1 0 3 4 - 8 3
16.
Ухань Три Таунс
 4 0 3 1 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шанхай СИПГ
 6 5 1 0 10 - 1 16
2.
Ухань Три Таунс
 6 3 2 1 13 - 5 11
3.
Чанчунь Ятай
 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Тянцзинь Тэда
 5 2 3 0 6 - 3 9
5.
Чжэцзян Профессионал
 6 2 2 2 8 - 8 8
6.
Шанхай Шеньхуа
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Шаньдун Тайшань
 7 1 4 2 8 - 9 7
8.
Ченду Беттер Сити
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Мэйчжоу Хакка
 5 1 2 2 8 - 9 5
10.
Бэйцзин Гоань
 5 1 2 2 6 - 8 5
11.
Шицзячжуан
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Наньтун Чжиюнь
 5 0 2 3 3 - 6 2
13.
Хэнань Цзянье
 5 0 2 3 4 - 7 2
14.
Шэньчжэнь
 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Циндао Чжуннэн
 5 0 1 4 4 - 8 1
16.
Далянь Ифан
 4 0 0 4 3 - 7 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Чанчунь Ятай Леонардо Родригес 7 (2)
Шанхай СИПГ Лэй У 7 (2)
Чжэцзян Профессионал Мушекви Няша 5 (1)
Шанхай Шеньхуа Малеле Сефас 4 (2)
Шэньчжэнь Ачеампонг Франк 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шанхай Шеньхуа Shenglong Jiang 5
Хэнань Цзянье Пина Томас 1 3
Шэньчжэнь Haofeng Xu 1 3
Чжэцзян Профессионал Лён Нок-Хан 1 2
Тянцзинь Тэда Мин Тянь 1 2
Весь список
  • 55'
    Мирахметджан Музеппер уходит с поля. Чжэнь Вэй выходит вместо него
  • Желтая карточка
    48'
    Hong Li получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Оскар дос Сантос бьет в цель!
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Паулиньо Пауло бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Каллон Исса бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Чанчунь Ятай 0:3 Шанхай СИПГ онлайн

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