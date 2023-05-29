Тур: 10. Стадион: Changchun Stadium. Главный судья: Jing Wang
0:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолКаллон Исса
0:2
18' ГолПаулиньо Пауло
0:3
45' ГолОскар дос Сантос
48' Желтая карточкаHong Li
72' Желтая карточкаЧжэнь Вэй
90'+4
Ход матча
11'
0:1
18'
0:2
45'
0:3
48'
72'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 10
-
4 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
422 Количество передач 403
-
52 Владение мячом, % 48
23
Yake
Wu
7
Yun
Liu
17
Hong
Li
29
Тан
Лонг
20
Yufeng
Zhang
37
Yongjing
Cao
- Основной состав
-
23 Yake WuВратарь
-
7 Yun LiuЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hong LiЗащитник
-
29 Тан ЛонгПолузащитник
-
20 Yufeng ZhangПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Yongjing CaoНападающий
- Запасные игроки
-
5 Jie SunЗащитник
-
16 Zhiyun ZhengНападающий
-
13 Чанчэн ЧэнНападающий
-
-
15 Yuda Tian
-
-
38 Ning Lu
-
25 Zhenyu He
-
-
36 Chao Fan
-
34 Yiran He
-
31 Lishan Shi
-
Главный тренер: Yang Chen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Каллон ИссаНападающий
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хай ЮйЗащитник
-
27 Цзин ФэнЗащитник
-
28 Guan HeЗащитник
-
13 Чжэнь ВэйЗащитник
-
32 Ли Шуай IЗащитник
-
16 Xin XuПолузащитник
-
20 Ян ШиюаньПолузащитник
- Нападающий
-
10 Пинк МаркусНападающий
-
12 Чэнь2 Вэй
-
15 Ли Шеньюань
-
45 Xiaolong Liu
-
Главный тренер: Javier Pereira
История личных встреч
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
100%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
22.2%
16.7%
61.1%
4 победы 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
1.38
1.2
Среднее время на гол
65
75
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
2.5
1.88
Среднее время на гол
36
48
Всего голов
36
27
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
12
Больше 67%
Меньше 33%
6
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|7
|0.7
|Тан Лонг
|3
|0.3
|Chengjian Liao
|2
|0.2
|Сержиньо Солер
|2
|0.2
|Цуль Петер
|1
|0.1
|Yongjing Cao
|1
|0.1
|Jinxian Wang
|0
|0
|Hong Li
|0
|0
|Qi Cui
|0
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|7
|0.7
|Шэньчао Ван
|3
|0.3
|Паулиньо Пауло
|3
|0.3
|Оскар дос Сантос
|2 (1)
|0.2
|Пинк Маркус
|1
|0.1
|Браунинг Тайас
|1
|0.1
|Каллон Исса
|1
|0.1
|Вэньцзюнь Люй
|1
|0.1
|Мирахметджан Музеппер
|0
|0
Карточки
Чанчунь Ятай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цуль Петер
|2
|0
|Йи Тенг
|2
|0
|Chengjian Liao
|2
|0
|Леонардо Родригес
|1
|0
|Тан Лонг
|1
|0
|Yake Wu
|1
|0
|Sabit Abdusalam
|1
|0
|Abduhamit Abdugheni
|1
|0
|Yufeng Zhang
|1
|0
|Yun Liu
|1
|0
|Qi Cui
|1
|0
|Hong Li
|1
|0
Шанхай СИПГ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браунинг Тайас
|1
|1
|Линьпэн Чжан
|2
|0
|Цзюнь-Лин Янь
|1
|0
|Шэньчао Ван
|1
|0
|Хуэй-Кан Цай
|1
|0
|Ли Шуай I
|1
|0
|Мирахметджан Музеппер
|1
|0
|Цзин Фэн
|1
|0
|Чжэнь Вэй
|1
|0
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Шанхай СИПГ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
0
Чанчунь Ятай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Шанхай СИПГ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
9
9
Чанчунь Ятай
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Шанхай СИПГ
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
7
10
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
14%
1
10%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
10
1
5 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
100%
76-90
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
5
56%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
4
67%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Забито
16
19
6 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
6%
1
5%
1-15
3
19%
5
26%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
7
44%
4
21%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 5
5
33%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
4
57%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Чанчунь Ятай
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Чанчунь Ятай - Циндао Чжуннэн 1:0 Шицзячжуан - Чанчунь Ятай 2:4 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 2:2 Чанчунь Ятай - Мэйчжоу Хакка 2:4
Наньтун Чжиюнь - Чанчунь Ятай 0:1 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 1:1 Шанхай Шеньхуа - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Далянь Ифан 3:2 Чжэцзян Профессионал - Чанчунь Ятай 0:2 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Гуанчжоу Эвергранд - Чанчунь Ятай 1:4 Мэйчжоу Хакка - Чанчунь Ятай 1:0 Бэйцзин Гоань - Чанчунь Ятай 3:0 Шэньчжэнь - Чанчунь Ятай 0:2 Ухань Цзалл - Чанчунь Ятай 1:1 Ухань Три Таунс - Чанчунь Ятай 2:3 Чанчунь Ятай - Шицзячжуан 0:2 Чанчунь Ятай - Хэбей Форчун 4:1 Чжинань Синьчжоу - Чанчунь Ятай 1:0 Чанчунь Ятай - Тянцзинь Тэда 2:3
Шанхай СИПГ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 3:2 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Циндао Чжуннэн 2:1
Тянцзинь Тэда - Шанхай СИПГ 0:0 Шанхай СИПГ - Шанхай Шеньхуа 1:1 Шицзячжуан - Шанхай СИПГ 0:1 Шанхай СИПГ - Шэньчжэнь 3:2 Ухань Три Таунс - Шанхай СИПГ 0:2 Чжэцзян Профессионал - Шанхай СИПГ 0:0 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:4 Шанхай СИПГ - Ченду Беттер Сити 4:0 Шанхай СИПГ - Чанчунь Ятай 4:0 Бэйцзин Гоань - Шанхай СИПГ 0:3 Шанхай СИПГ - Шаньдун Тайшань 2:0 Шанхай СИПГ - Сучжоу Донву 3:0 Мэйчжоу Хакка - Шанхай СИПГ 0:1 Ченду Беттер Сити - Шанхай СИПГ 0:0 Гуанчжоу Фули - Шанхай СИПГ 1:2 Шанхай СИПГ - Хэнань Цзянье 1:3
Результаты матчей
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
Точный счет
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
3:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чанчунь Ятай
Шанхай СИПГ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
73
28
37
19
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов АФК
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов АФК
- — Вылет в Первую лигу
|Чанчунь Ятай
|Леонардо Родригес
|7 (2)
|Шанхай СИПГ
|Лэй У
|7 (2)
|Чжэцзян Профессионал
|Мушекви Няша
|5 (1)
|Шанхай Шеньхуа
|Малеле Сефас
|4 (2)
|Шэньчжэнь
|Ачеампонг Франк
|4 (2)
|Шанхай Шеньхуа
|Shenglong Jiang
|5
|Хэнань Цзянье
|Пина Томас
|1 3
|Шэньчжэнь
|Haofeng Xu
|1 3
|Чжэцзян Профессионал
|Лён Нок-Хан
|1 2
|Тянцзинь Тэда
|Мин Тянь
|1 2