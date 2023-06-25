Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
2:0
Второй тайм: 53'
0'
27' Желтая карточкаГутман Эндрю
1:0
32' ГолЭдельман Даниэль
37' Желтая карточкаКассерес Кристиан
2:0
45' ГолКассерес Кристиан
Ход матча
27'
32'
45'
2:0
15
Нилис
Шон
16
Йервуд
Дрю
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
11
Леннон
Брукс
15
Гутман
Эндрю
28
Вольф
Тайлер
26
Уили
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
11 Elias ManoelНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Вольф ТайлерНападающий
- Нападающий
-
26 Уили КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Сейдич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Берри МигельНападающий
-
30 Чол МачопНападающий
-
-
24 Noah Cobb
-
Главный тренер: Gonzalo Pineda
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
15 матчей
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
10
1
Голов в среднем за матч
1.11
0.17
Среднее время на гол
81
540
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.07
0.87
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
84
103
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барлоу Том
|2
|0.11
|Рейес Андрес
|2
|0.11
|Ванзейр Данте
|2
|0.11
|Бёрк Кори
|2
|0.11
|Фернандес Омир
|2
|0.11
|Харпер Кэмерон
|1
|0.05
|Кассерес Кристиан
|1
|0.05
|Elias Manoel
|1
|0.05
|Лима Лукас II
|1
|0.05
|Эдельман Даниэль
|1
|0.05
|Толкин Джон
|0
|0
|Нилис Шон
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|10
|0.5
|Альмада Тьяго
|7 (1)
|0.35
|Вольф Тайлер
|4
|0.2
|Гутман Эндрю
|3
|0.15
|Уили Калеб
|3
|0.15
|Араужо Луис
|3
|0.15
|Леннон Брукс
|1
|0.05
|Россетто Матеус
|1
|0.05
|Фирмино Николас
|1
|0.05
|Пурата Хуан Хосе
|1
|0.05
|Берри Мигель
|1
|0.05
|Чол Мачоп
|1
|0.05
|Этьенн Дерик
|0
|0
|Робинсон Майлз
|0
|0
|Фортьюн Аджани
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейес Андрес
|7
|1
|Кассерес Кристиан
|7
|0
|Данкан Кайл
|6
|0
|Нилис Шон
|6
|0
|Харпер Кэмерон
|3
|1
|Бёрк Кори
|3
|0
|Барлоу Том
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Йервуд Дрю
|2
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Elias Manoel
|2
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Ндам Хассан
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Peter Stroud
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ибарра Франко
|7
|1
|Якумакис Георгиос
|5
|0
|Гутман Эндрю
|3
|1
|Пурата Хуан Хосе
|4
|0
|Араужо Луис
|2
|1
|Россетто Матеус
|3
|0
|Леннон Брукс
|3
|0
|Альмада Тьяго
|2
|0
|Соса Сантьяго
|2
|0
|Вольф Тайлер
|2
|0
|Фортьюн Аджани
|2
|0
|Гузан Брэд
|1
|0
|Эрнандес Рональд
|1
|0
|Этьенн Дерик
|1
|0
|Диоп Клемент
|1
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Сейдич Амар
|1
|0
|Берри Мигель
|1
|0
|Чол Мачоп
|1
|0
|Уили Калеб
|1
|0
|Noah Cobb
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Атланта Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
11
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атланта Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
5
22
Нью-Йорк Ред Буллз
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Атланта Юнайтед
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
47% (9)
42% (8)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
9
33
Голы по времени матча
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 11
0
0%
3
21%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
1
11%
2
14%
31-45
3
33%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
44%
3
21%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
10%
1
6%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
5
29%
29%
46-60
2
20%
4
24%
61-75
1
10%
4
24%
76-90
Забито
6
23
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
0
0%
4
17%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
1
17%
1
4%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
9
39%
76-90
Пропущено
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
29%
76-90
Забито
15
37
4 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 24
5 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
0
0%
7
19%
1-15
2
13%
3
8%
16-30
2
13%
3
8%
31-45
5
33%
5
14%
46-60
1
7%
7
19%
61-75
5
33%
12
32%
76-90
Пропущено
16
31
10 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 21
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
13%
4
13%
1-15
5
31%
3
10%
16-30
3
19%
3
10%
31-45
2
13%
9
29%
29%
46-60
2
13%
4
13%
61-75
2
13%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:1
5 раз 28%
1:0
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
2:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
2
3 раза 17%
1
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
81
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
181
315
109
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 15
|35
|3.
|3:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|4.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 23
|34
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|0:2 Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 33
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|3:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|2:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 28
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|1:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|18 - 25
|20
|15.
|0:3 Заявка
|18
|5
|0
|13
|16 - 27
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 10
|23
|3.
|3:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|6.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|0:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|0:2 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 15
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6