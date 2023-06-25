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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
4:0
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Гутман Эндрю
1:0
32' Гол
Эдельман Даниэль
37' Желтая карточка
Кассерес Кристиан
2:0
45' Гол
Кассерес Кристиан
54' Желтая карточка
Эдельман Даниэль
3:0
78' Гол
Амайя Фрэнки
82' Желтая карточка
Чол Мачоп
4:0
90' Гол
Амайя Фрэнки
90'+3
1
Карлос
Мигел
Коронел
17
Харпер
Кэмерон
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
6
Данкан
Кайл
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
16
Йервуд
Дрю
82
Лима
Лукас
II
74
Барлоу
Том
11
Elias
Manoel
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
22
Пурата
Хуан
Хосе
4
Абрам
Луис
15
Гутман
Эндрю
20
Россетто
Матеус
23
Альмада
Тьяго
14
Ибарра
Франко
28
Вольф
Тайлер
7
Якумакис
Георгиос
26
Уили
Калеб
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-2-2
Атланта Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

15 матчей

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

46.7%
40%
13.3%
7 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
1:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
М
0:0
М
0:1
М
0:1
М
3:3
М
1:0
М
1:0
М
3:0
М
2:0
М
1:3
М
0:0
М
1:2

Голы

Всего голов

6
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

10
1

Голов в среднем за матч

1.11
0.17

Среднее время на гол

81
540

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.07
0.87

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
7
Больше 47%
Меньше 53%
8
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

84
103

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барлоу Том 2 0.11
Фернандес Омир 2 0.11
Рейес Андрес 2 0.11
Ванзейр Данте 2 0.11
Бёрк Кори 2 0.11
Амайя Фрэнки 2 0.11
Харпер Кэмерон 1 0.05
Кассерес Кристиан 1 0.05
Elias Manoel 1 0.05
Лима Лукас II 1 0.05
Эдельман Даниэль 1 0.05
Толкин Джон 0 0
Нилис Шон 0 0
Ronald Donkor 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 10 0.5
Альмада Тьяго 7 (1) 0.35
Вольф Тайлер 4 0.2
Гутман Эндрю 3 0.15
Уили Калеб 3 0.15
Араужо Луис 3 0.15
Леннон Брукс 1 0.05
Россетто Матеус 1 0.05
Фирмино Николас 1 0.05
Пурата Хуан Хосе 1 0.05
Берри Мигель 1 0.05
Чол Мачоп 1 0.05
Этьенн Дерик 0 0
Робинсон Майлз 0 0
Фортьюн Аджани 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейес Андрес 7 1
Кассерес Кристиан 7 0
Данкан Кайл 6 0
Нилис Шон 6 0
Харпер Кэмерон 3 1
Бёрк Кори 3 0
Барлоу Том 3 0
Толкин Джон 3 0
Йервуд Дрю 2 0
Фернандес Омир 2 0
Эдельман Даниэль 2 0
Elias Manoel 2 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Ванзейр Данте 1 0
Ндам Хассан 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Peter Stroud 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ибарра Франко 7 1
Якумакис Георгиос 5 0
Гутман Эндрю 3 1
Пурата Хуан Хосе 4 0
Араужо Луис 2 1
Россетто Матеус 3 0
Леннон Брукс 3 0
Альмада Тьяго 2 0
Соса Сантьяго 2 0
Вольф Тайлер 2 0
Фортьюн Аджани 2 0
Чол Мачоп 2 0
Гузан Брэд 1 0
Эрнандес Рональд 1 0
Этьенн Дерик 1 0
Диоп Клемент 1 0
Робинсон Майлз 1 0
Сейдич Амар 1 0
Берри Мигель 1 0
Уили Калеб 1 0
Noah Cobb 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Атланта Юнайтед
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
11
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Атланта Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

5
22
Нью-Йорк Ред Буллз
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Атланта Юнайтед
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (4)
40% (8)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

9
33

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
23%
2
14%
31-45
3
23%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
6
46%
3
21%
76-90

Пропущено

10
21
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
10%
1
5%
1-15
3
30%
1
5%
16-30
2
20%
4
19%
31-45
1
10%
5
24%
46-60
2
20%
4
19%
61-75
1
10%
6
29%
76-90

Забито

6
23
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 16
3 Забивали первыми 5
14 Не забивали 10
0
0%
4
17%
1-15
1
17%
2
9%
16-30
1
17%
1
4%
31-45
2
33%
4
17%
46-60
1
17%
3
13%
61-75
1
17%
9
39%
76-90

Пропущено

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
1
17%
3
21%
1-15
2
33%
2
14%
16-30
1
17%
1
7%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
4
29%
76-90

Забито

19
37
6 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 24
6 Забивали первыми 9
7 Не забивали 2
0
0%
7
19%
1-15
2
11%
3
8%
16-30
4
21%
3
8%
31-45
5
26%
5
14%
46-60
1
5%
7
19%
61-75
7
37%
12
32%
76-90

Пропущено

16
35
10 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 16
2
13%
4
11%
1-15
5
31%
3
9%
16-30
3
19%
5
14%
31-45
2
13%
9
26%
46-60
2
13%
4
11%
61-75
2
13%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Орландо Сити 0:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Орландо Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 3:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Атланта Юнайтед - Мемфис-901 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
4 раза 44%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 42%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
4
1 раз 5%
1
8 раз 40%
2
4 раза 20%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
7
3
1
9
2.5
4
6
1
9
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
8
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
8
0.5
Больше Меньше
18
2
4
15
1.5
10
10
1
18
2.5
6
14
1
18
3.5
2
18

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    93'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Фернандес Омир сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!
  • Желтая карточка
    82'
    Мачоп Чол получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Ronald Donkor сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    78'
    Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!
  • 77'
    Лима Лукас II уходит с поля. Фрэнки Амайя выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Кассерес Кристиан уходит с поля. Peter Stroud выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Барлоу Том сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      45'
      Г О О О О Л - Кассерес Кристиан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      Кассерес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Кэмерон Харпер сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Daniel Edelman бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Гутман Эндрю получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 4:0 Атланта Юнайтед онлайн

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