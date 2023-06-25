Второй тайм

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

90' Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!

82' Мачоп Чол получил желтую карточку от судьи

78' Г О О О О Л - Фрэнки Амайя бьет в цель!