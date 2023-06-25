Тур: 1. Стадион: Джилетт.
2:1
Второй тайм: 55'
Ход матча
11'
33'
1:1
52'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Бай
Брэндон
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
-
44 Свит БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Болма ДжошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Нападающий
-
20 Акинола АйоНападающий
-
-
-
90 Luka Gavran
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед
35 матчей
37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед
Первый тайм
37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
24
Голов в среднем за матч
1.47
1.5
Среднее время на гол
61
60
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
0.95
Среднее время на гол
53
95
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.57
1.2
Тотал матчей
2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
Среднее время на гол
57
75
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|7
|0.37
|Хиль Карлес
|7 (2)
|0.37
|Боу Густаво
|3
|0.16
|Вриони Джакомо
|3
|0.16
|Боатенг Эммануль II
|2
|0.11
|Бак Ноуэл
|2
|0.11
|Борреро Дилан
|2
|0.11
|Джонс Дехуан
|1
|0.05
|Полстер Мэтт
|1
|0.05
|Бай Брэндон
|1
|0.05
|Алтидор Жози
|1
|0.05
|Кесслер Генри
|1
|0.05
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Макоун Кристиан
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
|Ромни Дейв
|0
|0
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Инсинье Лоренцо
|3
|0.15
|Бернардески Федерико
|3 (1)
|0.15
|Deandre Kerr
|3
|0.15
|Ларьи Ричи
|2
|0.1
|Кэй Марк-Энтони
|2
|0.1
|Осорио Джонатан
|1
|0.05
|Брэдли Майкл
|1
|0.05
|Сервания Брандон
|1
|0.05
|Сапонг Чарльз
|1
|0.05
|Kosi Thompson
|1
|0.05
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
|Петретта Рауль
|0
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бак Ноуэл
|4
|0
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Блессинг Латиф
|3
|0
|Борреро Дилан
|1
|1
|Вуд Бобби
|2
|0
|Хиль Карлес
|2
|0
|Джонс Дехуан
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Эдвардс Эрл
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Ромни Дейв
|1
|0
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бернардески Федерико
|5
|0
|Кэй Марк-Энтони
|4
|0
|Ларьи Ричи
|4
|0
|Маршалл-Ратти Джакил
|2
|1
|Хеджес Мэтт
|3
|0
|Петретта Рауль
|2
|0
|Сервания Брандон
|2
|0
|Kobe Franklin
|2
|0
|Брэдли Майкл
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Джонсон Шон
|1
|0
|Осорио Джонатан
|1
|0
|Рустед Сигурд
|1
|0
|Мабика Айме
|1
|0
|Alonso Coello Camarero
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
6
7
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торонто
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
8
11
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Торонто
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
2
Волевые поражения
14
18
Голы по времени матча
Забито
22
7
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
3
14%
2
29%
76-90
Пропущено
7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
57%
4
29%
76-90
Забито
9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
5
33%
2
22%
76-90
Забито
31
18
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
1
3%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
9
29%
29%
3
17%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
6
19%
3
17%
76-90
Пропущено
22
23
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
9
41%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Точный счет
1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Торонто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
46
54
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
118
99
613
612
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 15
|35
|3.
|3:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|4.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 23
|34
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|0:2 Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 33
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|3:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|2:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 28
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|1:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|18 - 25
|20
|15.
|0:3 Заявка
|18
|5
|0
|13
|16 - 27
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 10
|23
|3.
|3:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|6.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|0:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|0:2 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 15
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6