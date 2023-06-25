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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Второй тайм: 55'
Торонто
0'
0:1
11' Гол
Deandre Kerr
1:1
33' Гол
Вуд Бобби
2:1
52' Гол
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
18
Боатенг
Эммануль
II
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
17
Вуд
Бобби
18
Ранджитсингх
Грег
7
Маршалл-Ратти
Джакил
2
Хеджес
Мэтт
6
Мабика
Айме
3
Гутьеррес
Кристиан
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
29
Deandre
Kerr
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
9
Сапонг
Чарльз
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1
Торонто
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
95

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 7 0.37
Хиль Карлес 7 (2) 0.37
Боу Густаво 3 0.16
Вриони Джакомо 3 0.16
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Бак Ноуэл 2 0.11
Борреро Дилан 2 0.11
Джонс Дехуан 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Бай Брэндон 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Кесслер Генри 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.15
Бернардески Федерико 3 (1) 0.15
Deandre Kerr 3 0.15
Ларьи Ричи 2 0.1
Кэй Марк-Энтони 2 0.1
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бак Ноуэл 4 0
Полстер Мэтт 3 0
Блессинг Латиф 3 0
Борреро Дилан 1 1
Вуд Бобби 2 0
Хиль Карлес 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 2 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Мабика Айме 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

6
7
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торонто
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

8
11
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Торонто
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
58% (11)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
2

Волевые поражения

14
18

Голы по времени матча

Забито

22
7
11 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 3
9 Не забивали 15
0
0%
0
0%
1-15
3
14%
1
14%
16-30
8
36%
0
0%
31-45
5
23%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
3
14%
2
29%
76-90

Пропущено

7
14
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
14%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
4
29%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
4
57%
4
29%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 12
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Забито

31
18
15 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 9
4 Не забивали 8
1
3%
2
11%
1-15
5
16%
2
11%
16-30
9
29%
29%
3
17%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
5
16%
4
22%
61-75
6
19%
3
17%
76-90

Пропущено

22
23
6 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 13
3
14%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
14%
2
9%
31-45
4
18%
5
22%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
9
41%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Точный счет

1:1
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 33%
3
5 раз 28%
0
3 раза 17%
2
3 раза 17%
4
1 раз 6%
0
8 раз 42%
2
6 раз 32%
1
5 раз 26%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
1.5
Больше Меньше
4
6
5
4
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
11
8
9
9
1.5
6
13
6
12
2.5
1
17
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 21 5 7 9 23 - 29 22
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 20 10 5 5 28 - 15 35
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 19 10 4 5 33 - 19 34
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 19 9 7 3 32 - 23 34
5.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 20 7 8 5 37 - 33 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 19 5 8 6 15 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 19 4 9 6 24 - 28 21
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 1:1 Заявка 20 3 11 6 18 - 25 20
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 18 5 0 13 16 - 27 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 10 7 2 1 26 - 10 23
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 6 4 0 22 - 9 22
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 0:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 1:1 Заявка 10 0 5 5 7 - 16 5
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 1 0 8 4 - 15 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Нью-Инглэнд Революшн
Ничья
Торонто
2.45
6.50
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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