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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
2:1
Конец матча
Торонто
0'
0:1
11' Гол
Deandre Kerr
1:1
33' Гол
Вуд Бобби
2:1
52' Гол
Вриони Джакомо
90'+4
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
Ромни
Дейв
34
Ryan
Spaulding
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
18
Боатенг
Эммануль
II
10
Хиль
Карлес
7
Боу
Густаво
17
Вуд
Бобби
18
Ранджитсингх
Грег
7
Маршалл-Ратти
Джакил
2
Хеджес
Мэтт
6
Мабика
Айме
3
Гутьеррес
Кристиан
23
Сервания
Брандон
14
Кэй
Марк-Энтони
29
Deandre
Kerr
10
Бернардески
Федерико
24
Инсинье
Лоренцо
9
Сапонг
Чарльз
Нью-Инглэнд Революшн
4-3-2-1
Торонто
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
50%
5%
9 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 9 побед

35 матчей

37.1%
34.3%
28.6%
13 побед 12 ничьих 10 побед

Первый тайм

37.1%
37.1%
25.8%
13 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.7%
48.6%
25.7%
9 побед 17 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:2
М
2:2
М
0:0
М
1:2
М
2:3
М
0:1
М
0:0
М
1:1
М
3:2
М
4:1
М
3:2
М
2:1
М
2:0
М
3:0
М
4:1
М
1:1
М
1:3
М
3:1
М
1:1
М
1:0
М
0:3
М
1:2
М
1:1
М
0:1
М
2:0
М
0:1
М
2:2
М
2:2
М
0:0
М
1:0
М
4:1
М
1:1
М
3:1
М
2:1
М
2:2

Голы

Всего голов

28
24

Голов в среднем за матч

1.47
1.5

Среднее время на гол

61
60

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
0.95

Среднее время на гол

53
95

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.57
1.2

Тотал матчей

2.5
32
Больше 91%
Меньше 9%
3
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
6
Больше 17%
Меньше 83%
29

Среднее время на гол

57
75

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 7 0.37
Хиль Карлес 7 (2) 0.37
Вриони Джакомо 4 0.21
Боу Густаво 3 0.16
Боатенг Эммануль II 2 0.11
Бак Ноуэл 2 0.11
Борреро Дилан 2 0.11
Джонс Дехуан 1 0.05
Полстер Мэтт 1 0.05
Бай Брэндон 1 0.05
Алтидор Жози 1 0.05
Кесслер Генри 1 0.05
Блессинг Латиф 0 0
Макоун Кристиан 0 0
Петрович Джордже 0 0
Ромни Дейв 0 0
Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Инсинье Лоренцо 3 0.15
Бернардески Федерико 3 (1) 0.15
Deandre Kerr 3 0.15
Ларьи Ричи 2 0.1
Кэй Марк-Энтони 2 0.1
Осорио Джонатан 1 0.05
Брэдли Майкл 1 0.05
Сервания Брандон 1 0.05
Сапонг Чарльз 1 0.05
Kosi Thompson 1 0.05
Гутьеррес Кристиан 0 0
Петретта Рауль 0 0
Маршалл-Ратти Джакил 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бак Ноуэл 4 0
Полстер Мэтт 3 0
Блессинг Латиф 3 0
Борреро Дилан 1 1
Вуд Бобби 2 0
Хиль Карлес 2 0
Джонс Дехуан 2 0
Алтидор Жози 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Эдвардс Эрл 1 0
Бай Брэндон 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Кесслер Генри 1 0
Ромни Дейв 1 0
Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бернардески Федерико 5 0
Кэй Марк-Энтони 4 0
Ларьи Ричи 4 0
Маршалл-Ратти Джакил 2 1
Хеджес Мэтт 3 0
Петретта Рауль 2 0
Сервания Брандон 2 0
Kobe Franklin 2 0
Брэдли Майкл 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Джонсон Шон 1 0
Осорио Джонатан 1 0
Рустед Сигурд 1 0
Мабика Айме 1 0
Alonso Coello Camarero 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Торонто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
8
Нью-Инглэнд Революшн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Торонто
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

8
11
Нью-Инглэнд Революшн
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
37% (7)
21% (4)
Торонто
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
5% (1)
60% (12)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
2

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

24
8
12 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 15
0
0%
1
13%
1-15
3
13%
1
13%
16-30
9
38%
0
0%
31-45
6
25%
2
25%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
3
13%
2
25%
76-90

Пропущено

8
16
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
4
50%
4
25%
76-90

Забито

9
11
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 6
14 Не забивали 13
1
11%
2
18%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
2
13%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
5
33%
2
22%
76-90

Забито

33
19
16 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 10
4 Не забивали 8
1
3%
3
16%
1-15
5
15%
2
11%
16-30
10
30%
3
16%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
5
15%
4
21%
61-75
6
18%
3
16%
76-90

Пропущено

23
25
7 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 14
4
17%
2
8%
1-15
0
0%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
4
17%
6
24%
46-60
3
13%
6
24%
61-75
9
39%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 3:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:3
Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1
Торонто
(20 матчей)
15%
50%
35%
3 победы 10 ничьих 7 поражений
Цинциннати - Торонто 3:0 Торонто - Нэшвилл 1:1 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Чикаго Файр 0:0
Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Остин - Торонто 1:0 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Торонто - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Торонто 0:0 Торонто - Шарлотт 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Торонто 0:0 Торонто - Интер Майами 2:0 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Ди Си Юнайтед - Торонто 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Торонто 2:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
0:0
4 раза 20%
1:1
4 раза 20%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
3
5 раз 26%
2
4 раза 21%
0
3 раза 16%
4
1 раз 5%
0
8 раз 40%
1
6 раз 30%
2
6 раз 30%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Торонто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
1.5
Больше Меньше
4
6
5
5
2.5
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
5
3
6
1.5
2
8
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
3
0.5
Больше Меньше
12
8
10
9
1.5
6
14
6
13
2.5
1
18
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Вуд Бобби бьет в цель!
  • 11'
    Гутьеррес Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Торонто онлайн

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