Мэттью Реал в перерыве вышел на замену в составе "Филадельфии Юнион" вместо Кая Вагнера.

Хозяева подали угловой с левого фланга, навес пошёл на ближнюю штангу, и Дрейк Коллендер удачно сыграл на выходе, смахнув мяч.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-! 3:1! Роберт Тейлор! Получив поперечную передачу от партнёра с правой стороны, Роберт Тейлор с левого полуфланга с подступов к штрафной площади отправил мяч в левую часть створа через рикошет от Якоба Глеснеса.

По правому флангу проходил Дэвид Руис, однако Джек Эллиотт классно сыграл в защите, отрикошетив мяч за лицевую от своего соперника.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Леон Флэк! После прострела Даниэля Газдага с правого фланга и скидки ногой от Алехандро Бедойи на подступы к штрафной площади Леон Флэк послал мяч низом точно в левый угол.

Звучит свисток на перерыв. С крупным счётом выигрывает "Филадельфия Юнион" у "Интер Майами" по итогам первых 45 минут встречи.

Возможно, даже носилки потребуются для Франко Негри.

Носилки всё-таки не понадобились, однако замена вынужденная произойдёт.

Робби Роббинсон появился на замену в составе "Интер Майами" вместо травмированного Франко Негри.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Хулиан Карранса! Подача последовала справа у хозяев на ближнюю штангу, Микаэль Уре сделал короткую скидку ногой партнёру, и Хулиан Карранса переправил мяч в дальний угол.

Хоть и был долгий отрезок без мяча у "Филадельфии Юнион", как видим, сумела она в конце первого тайма удвоить своё преимущество в счёте.

Бенджа Кремаски осуществил прострел с правого фланга, а Хосеф Мартинес примерно на линии вратарской площади проскользнул мимо мяча, а то ведь мог замкнуть его в сетку.

С правой стороны гости внедрялись в чужую штрафную площадь, однако не создали там ничего опасного, защитник "Филадельфии Юнион" нормально сбросил мяч своему голкиперу.

35' Франко Негри получил повреждение в предыдущем эпизоде, и теперь появилась медицинская бригада на футбольном поле.

34' Арбитр зафиксировал, что Хулиан Карранса сфолил в чужой штрафной площади против Франко Негри, ударив того по ногам после подачи штрафного удара хозяевами.

33' В центре поля заработала штрафной удар "Филадельфия Юнион". Это Бенджа Кремаски сфолил против Даниэля Газдага. Скорее всего, будет подача вперёд, а не розыгрыш.

32' Высокий прессинг устроили футболисты "Филадельфии Юнион", однако не смогли отобрать мяч у защитников "Интера Майами".

31' Хосеф Мартинс не смог подцепить мяч перед чужой штрафной площадью, когда передачу ему справа низом по диагонали делал Диксон Арройо.

30' Темп игры остаётся невысоким. Одна команда (хозяева) позиционно обороняется и не слишком часто выбегает в контратаки.

29' Кай Вагнер в середине поля на правом фланге затолкал на газон Роберта Тейлора, но обошёлся без жёлтой карточки.

27' Микаэль Уре вырывался практически один на один с Дрейком Коллендером, однако Ян Фрэй успел в последний момент совершить чистый подкат и предотвратить опасный момент у своих ворот.

26' Совсем, кажется, оказалась от своих атак "Филадельфия Юнион". Как бы не пожалеть ей потом от такой стратегии.