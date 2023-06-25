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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Филадельфия Юнион
3:0
Второй тайм: 48'
Интер Майами
0'
1:0
14' Гол
Глеснес Якоб
15' Желтая карточка
Уре Микаэль
24' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
2:0
39' Гол
Карранса Хулиан
3:0
45' Гол
Флэк Леон

Ход матча

14'
Глеснес Якоб
(Вагнер Кай)
1:0
15'
Уре Микаэль
 
24'
Мартинес Хосе Андрес
 
38'
 
Робинсон Робби
Негри Франко
39'
Карранса Хулиан
(Уре Микаэль)
2:0
45'
Флэк Леон
(Бедойя Алехандро)
3:0
Прогнозы 112
Филадельфия Юнион 57.1% (64)
X 11.6% (13)
Интер Майами 31.3% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
5.50
6.00
9.90
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
9
Карранса
Хулиан
7
Уре
Микаэль
1
Коллендер
Дрейк
24
Фрэй
Ян
4
Маквей
Кристофер
32
Аллен
Ноа
16
Тейлор
Роберт
33
Негри
Франко
41
Руис
Дэвид
3
Арройо
Диксон
30
Кремаски
Бенджа
20
Писарро
Родольфо
17
Мартинес
Хосеф
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2
Интер Майами
3-4-2-1

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Интер Майами

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 10 0.53
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.37
Уре Микаэль 6 0.32
Вагнер Кай 1 0.05
Торрес Хоакин 1 0.05
Мартинес Хосе Андрес 1 0.05
Флэк Леон 1 0.05
Глеснес Якоб 1 0.05
Лоу Дэмион 1 0.05
Перея Андрес 1 0.05
МакГлинн Джек 1 0.05
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Донован Крис 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 4 (2) 0.22
Кампана Леонардо 3 0.17
Тейлор Роберт 1 0.06
Негри Франко 1 0.06
Руис Дэвид 1 0.06
Кривцов Сергей 1 0.06
Арройо Диксон 1 0.06
Жан Корентен 1 0.06
Стефанелли Николас 1 0.06
Боргелин Шанидер 1 0.06
Фрэй Ян 1 0.06
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Кремаски Бенджа 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Хосе Андрес 6 0
Карранса Хулиан 4 1
Флэк Леон 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Буэно Хесус 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Вагнер Кай 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0
Харриэль Натан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Руис Дэвид 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Аллен Ноа 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
3
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Интер Майами
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

11
8
Филадельфия Юнион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Интер Майами
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

30
17
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
3%
2
12%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
9
30%
2
12%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
4
13%
6
35%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
6
11
5
13
2.5
2
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 21 5 7 9 23 - 29 22
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 20 10 5 5 28 - 15 35
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 19 10 4 5 33 - 19 34
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 19 9 7 3 32 - 23 34
5.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 20 7 8 5 37 - 33 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 19 5 8 6 15 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 19 4 9 6 24 - 28 21
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 1:1 Заявка 20 3 11 6 18 - 25 20
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 18 5 0 13 16 - 27 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 10 7 2 1 26 - 10 23
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 6 4 0 22 - 9 22
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 0:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 1:1 Заявка 10 0 5 5 7 - 16 5
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 1 0 8 4 - 15 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-! 3:1! Роберт Тейлор! 
    Получив поперечную передачу от партнёра с правой стороны, Роберт Тейлор с левого полуфланга с подступов к штрафной площади отправил мяч в левую часть створа через рикошет от Якоба Глеснеса.
  • Угловой
    48'
    Хозяева подали угловой с левого фланга, навес пошёл на ближнюю штангу, и Дрейк Коллендер удачно сыграл на выходе, смахнув мяч.
  • Замена
    47'
    Мэттью Реал в перерыве вышел на замену в составе "Филадельфии Юнион" вместо Кая Вагнера.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. С крупным счётом выигрывает "Филадельфия Юнион" у "Интер Майами" по итогам первых 45 минут встречи.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Леон Флэк!
    После прострела Даниэля Газдага с правого фланга и скидки ногой от Алехандро Бедойи на подступы к штрафной площади Леон Флэк послал мяч низом точно в левый угол.
  • 45'
    По правому флангу проходил Дэвид Руис, однако Джек Эллиотт классно сыграл в защите, отрикошетив мяч за лицевую от своего соперника.
  • Дополнительное время
    45'
    5 минут добавлено к первому тайму. 
  • 43'
    С правой стороны гости внедрялись в чужую штрафную площадь, однако не создали там ничего опасного, защитник "Филадельфии Юнион" нормально сбросил мяч своему голкиперу.
  • Опасный момент
    42'
    Бенджа Кремаски осуществил прострел с правого фланга, а Хосеф Мартинес примерно на линии вратарской площади проскользнул мимо мяча, а то ведь мог замкнуть его в сетку.  
  • 40'
    Хоть и был долгий отрезок без мяча у "Филадельфии Юнион", как видим, сумела она в конце первого тайма удвоить своё преимущество в счёте.
  • Описание гола
    39'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2:0! Хулиан Карранса!
    Подача последовала справа у хозяев на ближнюю штангу, Микаэль Уре сделал короткую скидку ногой партнёру, и Хулиан Карранса переправил мяч в дальний угол.
  • Замена
    38'
    Робби Роббинсон появился на замену в составе "Интер Майами" вместо травмированного Франко Негри.
  • 37'
    Носилки всё-таки не понадобились, однако замена вынужденная произойдёт.
  • 36'
    Возможно, даже носилки потребуются для Франко Негри. 
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    • Травма, повреждение
      35'
      Франко Негри получил повреждение в предыдущем эпизоде, и теперь появилась медицинская бригада на футбольном поле.
    • Фол, нарушение
      34'
      Арбитр зафиксировал, что Хулиан Карранса сфолил в чужой штрафной площади против Франко Негри, ударив того по ногам после подачи штрафного удара хозяевами.
    • Фол, нарушение
      33'
      В центре поля заработала штрафной удар "Филадельфия Юнион". Это Бенджа Кремаски сфолил против Даниэля Газдага. Скорее всего, будет подача вперёд, а не розыгрыш.
    • 32'
      Высокий прессинг устроили футболисты "Филадельфии Юнион", однако не смогли отобрать мяч у защитников "Интера Майами".
    • 31'
      Хосеф Мартинс не смог подцепить мяч перед чужой штрафной площадью, когда передачу ему справа низом по диагонали делал Диксон Арройо.
    • 30'
      Темп игры остаётся невысоким. Одна команда (хозяева) позиционно обороняется и не слишком часто выбегает в контратаки.
    • Фол, нарушение
      29'
      Кай Вагнер в середине поля на правом фланге затолкал на газон Роберта Тейлора, но обошёлся без жёлтой карточки.
    • 27'
      Микаэль Уре вырывался практически один на один с Дрейком Коллендером, однако Ян Фрэй успел в последний момент совершить чистый подкат и предотвратить опасный момент у своих ворот.
    • 26'
      Совсем, кажется, оказалась от своих атак "Филадельфия Юнион". Как бы не пожалеть ей потом от такой стратегии.
    • Опасный момент
      25'
      Долго готовили гости исполнение своего штрафного, а потом Хосеф Мартинс приложился напрямую со стандартного положения и направил мяч немного левее створа.
    • Желтая карточка
      23'
      Хосе Андрес Мартинес сфолил перед своей штрафной площадью на Бендже Кремаски и получил жёлтую карточку.
    • 22'
      "Филадельфия Юнион", поведя в счёте, отдала мяч своему сопернику. Не рановато ли?
    • Опасный момент
      21'
      Опасно! Бенджа Кремаски на левой штанге откликнулся на подачу штрафного с правого края и головой пробил рядом с ближним углом створа.
    • Фол, нарушение
      20'
      Кай Вагнер на левом фланге обороны толкнул в спину Родольфо Писарро. "Интер Майами" поэтому исполнит перспективный штрафной удар.
    • 19'
      Сейчас "Интер Майами" тихо держит мяч на левом фланге, не рискуя доставлять его в штрафную. Хотят визитёры всё разыграть до верного.
    • 18'
      Продолжаются со стороны гостей попытки продавливания обороны хозяев, однако все они нейтрализуются командой "Филадельфия Юнион".
    • 17'
      В центре поля было свободное пространство у "интеристов", и решили они далее развить свою контратаку левым флангом, но достаточно быстро потеряли мяч.
    • Желтая карточка
      16'
      Микаэль Уре на половине поля соперника сфолил на левом фланге, уронив соперника и сорвав атаку. Арбитр показал нарушителю жёлтую карточку.
    • 15'
      В принципе, ничего неожиданного не произошло, ведь гол забила команда, идущая на 4-м месте в своей конференции, тогда как "Интер Майами" занимает последнюю сточку.
    • Описание гола
      14'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Якоб Глеснес!
      Подал Кай Вагнер угловой с правого края, и Якоб Глеснес головой переправил мяч в левый угол.
    • Угловой
      13'
      Угловой заработала "Филадельфия Юнион" на правом фланге. Посмотрим, что придумает команда хозяев на этом стандарте.
    • 12'
      Франко Негри с левого полуфланга безадресно прострелил с левого полуфланга и отправил мяч за лицевую линию.
    • 11'
      Хозяева пытались слева войти в штрафную площадь соперника, однако случилась у них потеря мяча как раз перед этим.
    • 10'
      Да, не балуют команды зрителей яркой игрой на первых минутах, пока всё достаточно спокойно.
    • 9'
      В данный момент футболисты "Интер Майами" держат мяч на половине соперника, однако хозяева все успели расставиться сзади.
    • 7'
      "Филадельфия Юнион" развила атаку правым флангом, однако застопорилась она перед входом в чужую штрафную площадь.
    • 6'
      Стоит отметить, что матч начался позже запланированного на восемь минут, в США нередки такие задержки.
    • 5'
      В обороне защитники гостей держат мяч, раскатывая его друг с другом под слабым прессингом со стороны соперников.
    • 4'
      Спокойно начинают матч обе команды, ещё не зафиксировано никаких опасных ситуаций.
    • 3'
      В центре поля катают мяч футболисты "Интер Майами", пока нет ничего особо интересного, команды не стартовали с места в карьер.
    • 2'
      "Интер Майами" играет сегодня в розовой форме, тогда как "Филадельфия Юнион" играет в чёрной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Второй тайм
    • Описание гола
      51'
      Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Флэк Леон бьет в цель!
    • 49'
      Бедойя Алехандро сделал результативную передачу.
    • 39'
      Уре Микаэль сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Карранса Хулиан бьет в цель!
    • 38'
      Негри Франко уходит с поля. Робби Робинсон выходит вместо него
    • Желтая карточка
      24'
      Мартинес Хосе Андрес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Уре Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Вагнер Кай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Глеснес Якоб бьет в цель!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами

    Исход игры
    Филадельфия Юнион
    57.1% (64)
    Ничья
    11.6% (13)
    Интер Майами
    31.3% (35)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.88% (62)
    Меньше
    43.12% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    66.97% (73)
    Нет
    33.03% (36)
    Популярный счёт
    2:1 Филадельфия Юнион
    27.7% (31)
    1:2 Интер Майами
    18.8% (21)
    2:0 Филадельфия Юнион
    16.1% (18)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    1:0 Филадельфия Юнион
    8% (9)
    0:1 Интер Майами
    5.4% (6)
    3:1 Филадельфия Юнион
    3.6% (4)
    0:2 Интер Майами
    1.8% (2)
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    Филадельфия Юнион
    Интер Майами
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