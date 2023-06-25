Тур: 1. Стадион: Субару Парк.
3:0
Второй тайм: 48'
0'
1:0
14' ГолГлеснес Якоб
15' Желтая карточкаУре Микаэль
24' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
2:0
39' ГолКарранса Хулиан
3:0
45' ГолФлэк Леон
Ход матча
14'
1:0
15'
39'
2:0
45'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бендик
Джо
15
Мбезо
Оливье
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
24
Фрэй
Ян
32
Аллен
Ноа
33
Негри
Франко
41
Руис
Дэвид
- Основной состав
-
12 Бендик ДжоВратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Трент ХолденВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Jim Curtin
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фрэй ЯнЗащитник
- Защитник
-
32 Аллен НоаЗащитник
- Защитник
-
33 Негри ФранкоЗащитник
-
41 Руис ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Невилл ХарвиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
55 Tyler Hall
-
Главный тренер: Хавьер Демиан Моралес
История личных встреч
Филадельфия Юнион
Интер Майами
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карранса Хулиан
|10
|0.53
|Газдаг Даниэль
|7 (6)
|0.37
|Уре Микаэль
|6
|0.32
|Вагнер Кай
|1
|0.05
|Торрес Хоакин
|1
|0.05
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0.05
|Флэк Леон
|1
|0.05
|Глеснес Якоб
|1
|0.05
|Лоу Дэмион
|1
|0.05
|Перея Андрес
|1
|0.05
|МакГлинн Джек
|1
|0.05
|Бедойя Алехандро
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Реал Мэттью
|0
|0
|Мбезо Оливье
|0
|0
|Донован Крис
|0
|0
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|4 (2)
|0.22
|Кампана Леонардо
|3
|0.17
|Тейлор Роберт
|1
|0.06
|Негри Франко
|1
|0.06
|Руис Дэвид
|1
|0.06
|Кривцов Сергей
|1
|0.06
|Арройо Диксон
|1
|0.06
|Жан Корентен
|1
|0.06
|Стефанелли Николас
|1
|0.06
|Боргелин Шанидер
|1
|0.06
|Фрэй Ян
|1
|0.06
|Мота Жеан
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Кремаски Бенджа
|0
|0
Карточки
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|0
|Карранса Хулиан
|4
|1
|Флэк Леон
|5
|0
|Бедойя Алехандро
|4
|0
|Глеснес Якоб
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Буэно Хесус
|1
|1
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|Мбезо Оливье
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Лоу Дэмион
|1
|0
|Реал Мэттью
|1
|0
|Харриэль Натан
|1
|0
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йедлин Деандре
|5
|0
|Негри Франко
|3
|1
|Руис Дэвид
|3
|1
|Кривцов Сергей
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Маквей Кристофер
|3
|0
|Кампана Леонардо
|3
|0
|Фрэй Ян
|3
|0
|Кремаски Бенджа
|3
|0
|Миллер Камаль
|1
|1
|Жан Корентен
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Мота Жеан
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Аллен Ноа
|1
|0
|Невилл Харви
|1
|0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
1
3
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Интер Майами
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
8
10
Волевые поражения
11
8
Филадельфия Юнион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Интер Майами
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
11
Волевые поражения
12
11
Голы по времени матча
Забито
16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
4
33%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90
Забито
30
17
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
3%
2
12%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
9
30%
2
12%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
4
13%
6
35%
76-90
Пропущено
19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2
Интер Майами
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0
Результаты матчей
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
Тоталы голов в матче
Филадельфия Юнион
Интер Майами
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
54
45
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
35
54
17
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
107
99
611
513
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 15
|35
|3.
|3:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|4.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 23
|34
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|0:2 Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 33
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|3:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|2:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 28
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|1:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|18 - 25
|20
|15.
|0:3 Заявка
|18
|5
|0
|13
|16 - 27
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 10
|23
|3.
|3:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|6.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|0:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|0:2 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 15
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Филадельфия Юнион 3:0 Интер Майами
Исход игры
Филадельфия Юнион
57.1% (64)
Ничья
11.6% (13)
Интер Майами
31.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
56.88% (62)
Меньше
43.12% (47)
Обе команды забьют
Да
66.97% (73)
Нет
33.03% (36)
Популярный счёт
2:1 Филадельфия Юнион
27.7% (31)
1:2 Интер Майами
18.8% (21)
2:0 Филадельфия Юнион
16.1% (18)
1:1 Ничья
10.7% (12)
1:0 Филадельфия Юнион
8% (9)
0:1 Интер Майами
5.4% (6)
3:1 Филадельфия Юнион
3.6% (4)
0:2 Интер Майами
1.8% (2)
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