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  4. МЛС 2023

США: МЛС
2023

Стадион: .
Филадельфия Юнион
 
Позже
Интер Майами
Прогнозы 51
Филадельфия Юнион 47.1% (24)
X 3.9% (2)
Интер Майами 49% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
4.80
5.00
6.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Филадельфия Юнион
Интер Майами

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
2:0
М
1:2
М
0:0
М
1:1
М
1:2
М
3:0
М
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карранса Хулиан 9 0.5
Газдаг Даниэль 7 (6) 0.39
Уре Микаэль 6 0.33
Торрес Хоакин 1 0.06
Мартинес Хосе Андрес 1 0.06
Вагнер Кай 1 0.06
Лоу Дэмион 1 0.06
Перея Андрес 1 0.06
МакГлинн Джек 1 0.06
Бедойя Алехандро 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Реал Мэттью 0 0
Мбезо Оливье 0 0
Флэк Леон 0 0
Chris Donovan 0 0
Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 4 (2) 0.24
Кампана Леонардо 3 0.18
Тейлор Роберт 1 0.06
Негри Франко 1 0.06
Руис Дэвид 1 0.06
Кривцов Сергей 1 0.06
Арройо Диксон 1 0.06
Жан Корентен 1 0.06
Стефанелли Николас 1 0.06
Боргелин Шанидер 1 0.06
Фрэй Ян 1 0.06
Мота Жеан 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Кремаски Бенджа 0 0

Карточки

Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 4 1
Мартинес Хосе Андрес 5 0
Флэк Леон 5 0
Бедойя Алехандро 4 0
Глеснес Якоб 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Jesus Bueno 1 1
Газдаг Даниэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Вагнер Кай 2 0
Мбезо Оливье 2 0
Салливан Куинн 2 0
Блэйк Андре 1 0
Уре Микаэль 1 0
Лоу Дэмион 1 0
Реал Мэттью 1 0
Харриэль Натан 1 0
Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йедлин Деандре 5 0
Негри Франко 3 1
Руис Дэвид 3 1
Кривцов Сергей 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Маквей Кристофер 3 0
Кампана Леонардо 3 0
Фрэй Ян 3 0
Кремаски Бенджа 3 0
Миллер Камаль 1 1
Жан Корентен 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Мота Жеан 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Аллен Ноа 1 0
Невилл Харви 1 0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Интер Майами
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

1
3
Филадельфия Юнион
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Интер Майами
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

8
10

Волевые поражения

11
8
Филадельфия Юнион
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
28% (5)
28% (5)
Интер Майами
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
11

Волевые поражения

12
11

Голы по времени матча

Забито

16
5
7 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
1
6%
1
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
2
40%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
3
19%
2
40%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
4
36%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
6
43%
2
17%
46-60
2
14%
1
8%
61-75
1
7%
4
33%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
4
33%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
3
23%
5
42%
76-90

Забито

30
17
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
1
3%
2
12%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
7
23%
6
35%
31-45
9
30%
2
12%
46-60
5
17%
1
6%
61-75
4
13%
6
35%
76-90

Пропущено

19
23
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
5
26%
1
4%
1-15
3
16%
5
22%
16-30
2
11%
4
17%
31-45
2
11%
5
22%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Филадельфия Юнион - Торонто 4:2 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Атлас - Филадельфия Юнион 2:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Филадельфия Юнион - Атлас 1:0 Филадельфия Юнион - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Филадельфия Юнион - Альянса Сан-Сальвадор 4:0
Интер Майами
(20 матчей)
40%
60%
8 побед 0 ничьих 12 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 3:1 Бирмингем Легион - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 1:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Интер Майами - Чарльстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0

Результаты матчей

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
2:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 28%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
7 раз 41%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%

Тоталы голов в матче

Филадельфия Юнион
Интер Майами

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
5
4
4
5
2.5
2
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
5
5
4
1.5
1
7
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
10
7
9
9
1.5
6
11
5
13
2.5
2
16
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
11.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 20 5 6 9 23 - 29 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 18 13 4 1 30 - 16 43
2.
Нэшвилл
 Заявка 19 10 5 4 28 - 14 35
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 18 9 6 3 31 - 22 33
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 18 9 4 5 30 - 19 31
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 19 7 8 4 37 - 31 29
6.
Коламбус Кру
 Заявка 18 8 4 6 36 - 26 28
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 Заявка 18 8 1 9 20 - 27 25
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 19 6 5 8 26 - 26 23
10.
Шарлотт
 Заявка 19 6 5 8 27 - 35 23
11.
Чикаго Файр
 Заявка 18 4 8 6 24 - 28 20
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 18 4 8 6 13 - 18 20
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 Заявка 19 3 10 6 17 - 24 19
15.
Интер Майами
 Заявка 17 5 0 12 16 - 24 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 9 4 1 4 15 - 12 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
3.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 6 3 0 21 - 8 21
5.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
6.
Коламбус Кру
 Заявка 9 6 2 1 25 - 10 20
7.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
9.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
10.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 4 2 9 - 10 13
11.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
12.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
13.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
14.
Шарлотт
 Заявка 9 3 3 3 13 - 15 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 Заявка 8 3 4 1 11 - 11 13
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 3 3 9 - 8 12
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 2 5 10 - 15 8
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 9 1 5 3 13 - 18 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 Заявка 9 0 4 5 6 - 15 4
14.
ФК Монреаль
 Заявка 10 1 1 8 5 - 24 4
15.
Интер Майами
 Заявка 8 1 0 7 4 - 12 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Цинциннати Акоста Лусиано 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В очередном матче Восточной конференции регулярного сезона МЛС "Интер Майами", с которым недавно подписал контракт Лионель Месси, сыграет на выезде против команды "Филадельфия Юнион". Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Филадельфия Юнион - Интер Майами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 июня 2023, осталось 2 дня 17 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.4% пользователей.
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Прогнозы 51
Филадельфия Юнион 47.1% (24)
X 3.9% (2)
Интер Майами 49% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Филадельфия Юнион
Ничья
Интер Майами
4.80
5.00
6.71
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Филадельфия Юнион - Интер Майами онлайн

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Прогнозы на матч Филадельфия Юнион - Интер Майами

Исход игры
Филадельфия Юнион
47.1% (24)
Ничья
3.9% (2)
Интер Майами
49% (25)
Тотал 2.5
Больше
66% (33)
Меньше
34% (17)
Обе команды забьют
Да
70% (35)
Нет
30% (15)
Популярный счёт
1:2 Интер Майами
29.4% (15)
2:1 Филадельфия Юнион
25.5% (13)
2:0 Филадельфия Юнион
9.8% (5)
0:1 Интер Майами
9.8% (5)
1:0 Филадельфия Юнион
7.8% (4)
1:1 Ничья
3.9% (2)
1:3 Интер Майами
3.9% (2)
3:1 Филадельфия Юнион
3.9% (2)
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