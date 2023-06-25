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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Второй тайм: 54'
ФК Монреаль
0'
30' Желтая карточка
Свидерски Кароль
50' Желтая карточка

Ход матча

30'
Свидерски Кароль
 
50'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
ФК Монреаль
4.80
4.20
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кахлина
Кристиян
6
Туилома
Билл
4
Guzman
Corujo
20
Джонс
Деррик
24
Линдси
Джейлин
11
Свидерски
Кароль
8
Вествуд
Эшли
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
9
Enzo
Copetti
22
Мерам
Джастин
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
17
Jojea
Kwizera
11
Ласситер
Ариэль
19
Салиба
Натан
4
Камашо
Руди
10
Дюк
Брайс
14
Ibrahim
Sunusi
9
Оффор
Чинонсо
Шарлотт
4-3-3
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлотт
ФК Монреаль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.25
Enzo Copetti 4 0.2
Мерам Джастин 3 0.15
Ben Bender 3 0.15
Юзвяк Камиль 2 0.1
Kerwin Vargas 2 0.1
Brandon Cambridge 2 0.1
Вествуд Эшли 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.16
Киото Ромель 3 (1) 0.16
Шуэньер Матьё 2 0.11
Дюк Брайс 2 0.11
Тойе Мейсон 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.05
Ibrahim Sunusi 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Бро-Гийяр Закари 1 0.05
Уотерман Джоэл 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 5 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Kerwin Vargas 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Guzman Corujo 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 4 1
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ФК Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
4
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
ФК Монреаль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
13
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (9)
21% (4)
32% (6)
ФК Монреаль
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
22% (4)
67% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 14
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
29%
29%
9
39%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
1
6%
3
23%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
6
33%
3
60%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
4 Не забивали 7
3
11%
4
21%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
22%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
2
7%
6
32%
76-90

Пропущено

35
28
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
14%
1
4%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
9
26%
9
32%
31-45
8
23%
7
25%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
5
14%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0 Тампа Бэй - ФК Монреаль 1:2 Интер Майами - ФК Монреаль 1:2

Результаты матчей

Шарлотт
ФК Монреаль

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

2:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 28%
1:0
3 раза 17%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 32%
1
6 раз 32%
0
4 раза 21%
3
3 раза 16%
0
8 раз 44%
2
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
7
5
5
1.5
2
8
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
10
8
9
10
1.5
7
11
3
16
2.5
2
16

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 21 5 7 9 23 - 29 22
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 20 10 5 5 28 - 15 35
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 19 10 4 5 33 - 19 34
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 19 9 7 3 32 - 23 34
5.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 20 7 8 5 37 - 33 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 19 5 8 6 15 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 19 4 9 6 24 - 28 21
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 1:1 Заявка 20 3 11 6 18 - 25 20
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 18 5 0 13 16 - 27 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 10 7 2 1 26 - 10 23
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 6 4 0 22 - 9 22
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 0:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 1:1 Заявка 10 0 5 5 7 - 16 5
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 1 0 8 4 - 15 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    50'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шарлотт
Ничья
ФК Монреаль
4.80
4.20
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Шарлотт 0:0 ФК Монреаль онлайн

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ФК Монреаль
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