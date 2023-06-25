Тур: 1. Стадион: Bank of America Stadium.
0:0
Конец матча
0'
30' Желтая карточкаСвидерски Кароль
50' Желтая карточкаKerwin Vargas
58' Желтая карточкаEnzo Copetti
90'+5
Ход матча
30'
50'
58'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Джонс
Деррик
15
Ben
Bender
19
Салиба
Натан
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Джонс ДеррикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ben BenderПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Lattanzio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Салиба НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ри ШонПолузащитник
-
13 Тойе МейсонНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
История личных встреч
Шарлотт
ФК Монреаль
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свидерски Кароль
|5 (1)
|0.25
|Enzo Copetti
|4
|0.2
|Мерам Джастин
|3
|0.15
|Ben Bender
|3
|0.15
|Юзвяк Камиль
|2
|0.1
|Kerwin Vargas
|2
|0.1
|Brandon Cambridge
|2
|0.1
|Вествуд Эшли
|1
|0.05
|Линдси Джейлин
|1
|0.05
|Агьеманг Патрик
|1
|0.05
|Бронико Брандт
|1
|0.05
|Кахлина Кристиян
|0
|0
|Аффул Харрисон
|0
|0
|Бёрн Натан
|0
|0
|Orrin McKinze Gaines
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффор Чинонсо
|3
|0.16
|Киото Ромель
|3 (1)
|0.16
|Шуэньер Матьё
|2
|0.11
|Дюк Брайс
|2
|0.11
|Тойе Мейсон
|2
|0.11
|Ласситер Ариэль
|1
|0.05
|Ibrahim Sunusi
|1
|0.05
|Камашо Руди
|1
|0.05
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.05
|Бро-Гийяр Закари
|1
|0.05
|Уотерман Джоэл
|1
|0.05
|Эррера Аарон
|0
|0
|Кэмпбелл Джордж
|0
|0
|Корбо Габриэле
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джонс Деррик
|8
|0
|Бёрн Натан
|6
|0
|Enzo Copetti
|6
|0
|Аффул Харрисон
|3
|0
|Свидерски Кароль
|3
|0
|Бронико Брандт
|3
|0
|Orrin McKinze Gaines
|3
|0
|Собоциньский Ян
|3
|0
|Kerwin Vargas
|3
|0
|Вествуд Эшли
|2
|0
|Мерам Джастин
|2
|0
|Юзвяк Камиль
|2
|0
|Линдси Джейлин
|2
|0
|Маланда Адилсон
|2
|0
|Агьеманг Патрик
|1
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Guzman Corujo
|1
|0
|Сантуш Нуну III
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
|Chris Hegardt
|1
|0
|Ben Bender
|1
|0
|George Marks
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэл
|6
|0
|Камашо Руди
|4
|1
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Корбо Габриэле
|4
|0
|Ilias Iliadis
|2
|1
|Эррера Аарон
|3
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Шуэньер Матьё
|2
|0
|Кэмпбелл Джордж
|2
|0
|Торкельссон Роберт-Орри
|2
|0
|Дюк Брайс
|2
|0
|Салиба Натан
|2
|0
|Ри Шон
|2
|0
|Киото Ромель
|1
|0
|Пьетт Самюэль
|1
|0
|Matko Miljevic
|1
|0
|Хафиз Хуссейн Ахмед
|1
|0
|Миллер Камаль
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ФК Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
4
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
ФК Монреаль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
1
Волевые поражения
10
13
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ФК Монреаль
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
13
Волевые победы
16
1
Волевые поражения
16
17
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90
Пропущено
17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
29%
29%
9
39%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
6%
3
23%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90
Пропущено
18
5
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
6
33%
3
60%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Забито
27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
3
11%
4
21%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
22%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
2
7%
6
32%
76-90
Пропущено
35
28
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
14%
1
4%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
9
26%
9
32%
31-45
8
23%
7
25%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
5
14%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0 Тампа Бэй - ФК Монреаль 1:2 Интер Майами - ФК Монреаль 1:2
Результаты матчей
Шарлотт
ФК Монреаль
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
46
53
28
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
38
55
29
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
155
Больше Меньше
109
911
712
317
217
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 18
|32
|2.
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|36 - 23
|32
|3.
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|0:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 25
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|24 - 31
|26
|8.
|2:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 22
|25
|9.
|3:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 26
|24
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|2:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|2:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|13.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 14
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6