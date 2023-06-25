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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Конец матча
ФК Монреаль
0'
30' Желтая карточка
Свидерски Кароль
50' Желтая карточка
Kerwin Vargas
58' Желтая карточка
Enzo Copetti
90'+5
1
Кахлина
Кристиян
6
Туилома
Билл
4
Guzman
Corujo
20
Джонс
Деррик
24
Линдси
Джейлин
11
Свидерски
Кароль
8
Вествуд
Эшли
15
Ben
Bender
18
Kerwin
Vargas
9
Enzo
Copetti
22
Мерам
Джастин
40
Сируа
Жонатан
16
Уотерман
Джоэл
24
Кэмпбелл
Джордж
25
Корбо
Габриэле
17
Jojea
Kwizera
11
Ласситер
Ариэль
19
Салиба
Натан
4
Камашо
Руди
10
Дюк
Брайс
14
Ibrahim
Sunusi
9
Оффор
Чинонсо
Шарлотт
4-3-3
ФК Монреаль
3-4-1-2

История личных встреч

Шарлотт
ФК Монреаль

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свидерски Кароль 5 (1) 0.25
Enzo Copetti 4 0.2
Мерам Джастин 3 0.15
Ben Bender 3 0.15
Юзвяк Камиль 2 0.1
Kerwin Vargas 2 0.1
Brandon Cambridge 2 0.1
Вествуд Эшли 1 0.05
Линдси Джейлин 1 0.05
Агьеманг Патрик 1 0.05
Бронико Брандт 1 0.05
Кахлина Кристиян 0 0
Аффул Харрисон 0 0
Бёрн Натан 0 0
Orrin McKinze Gaines 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффор Чинонсо 3 0.16
Киото Ромель 3 (1) 0.16
Шуэньер Матьё 2 0.11
Дюк Брайс 2 0.11
Тойе Мейсон 2 0.11
Ласситер Ариэль 1 0.05
Ibrahim Sunusi 1 0.05
Камашо Руди 1 0.05
Лаппалайнен Ласси 1 0.05
Бро-Гийяр Закари 1 0.05
Уотерман Джоэл 1 0.05
Эррера Аарон 0 0
Кэмпбелл Джордж 0 0
Корбо Габриэле 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джонс Деррик 8 0
Бёрн Натан 6 0
Enzo Copetti 6 0
Аффул Харрисон 3 0
Свидерски Кароль 3 0
Бронико Брандт 3 0
Orrin McKinze Gaines 3 0
Собоциньский Ян 3 0
Kerwin Vargas 3 0
Вествуд Эшли 2 0
Мерам Джастин 2 0
Юзвяк Камиль 2 0
Линдси Джейлин 2 0
Маланда Адилсон 2 0
Агьеманг Патрик 1 0
Кахлина Кристиян 1 0
Guzman Corujo 1 0
Сантуш Нуну III 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Chris Hegardt 1 0
Ben Bender 1 0
George Marks 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэл 6 0
Камашо Руди 4 1
Ваньяма Виктор 5 0
Корбо Габриэле 4 0
Ilias Iliadis 2 1
Эррера Аарон 3 0
Ласситер Ариэль 2 0
Шуэньер Матьё 2 0
Кэмпбелл Джордж 2 0
Торкельссон Роберт-Орри 2 0
Дюк Брайс 2 0
Салиба Натан 2 0
Ри Шон 2 0
Киото Ромель 1 0
Пьетт Самюэль 1 0
Matko Miljevic 1 0
Хафиз Хуссейн Ахмед 1 0
Миллер Камаль 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Зухир Рида 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
ФК Монреаль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
4
Шарлотт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
ФК Монреаль
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

12
1

Волевые поражения

10
13
Шарлотт
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
ФК Монреаль
11.8%
88.2%
2 победы 15 поражений
Первый тайм
5% (1)
32% (6)
63% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
26% (5)
63% (12)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
13

Волевые победы

16
1

Волевые поражения

16
17

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 15
2
18%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
2
33%
76-90

Пропущено

17
23
9 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
3
18%
1
4%
1-15
1
6%
3
13%
16-30
5
29%
29%
9
39%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
2
9%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
11 Не забивали 12
1
6%
3
23%
1-15
5
31%
1
8%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
31%
3
23%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

18
5
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
2
11%
0
0%
1-15
1
6%
1
20%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
6
33%
3
60%
46-60
3
17%
1
20%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Забито

27
19
13 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
3
11%
4
21%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
4
15%
2
11%
31-45
6
22%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
2
7%
6
32%
76-90

Пропущено

35
28
16 В 1-м тайме 14
19 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 13
5
14%
1
4%
1-15
2
6%
4
14%
16-30
9
26%
9
32%
31-45
8
23%
7
25%
46-60
6
17%
3
11%
61-75
5
14%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Сиэтл Саундерс 3:3 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Филадельфия Юнион - Шарлотт 1:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Бирмингем Легион - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Шарлотт - Чикаго Файр 2:1 Атланта Юнайтед - Шарлотт 1:3 Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Шарлотт - Саут Джорджия Тормента 4:1 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Торонто - Шарлотт 2:2 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Шарлотт - Атланта Юнайтед 0:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Филадельфия Юнион - ФК Монреаль 3:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2
ФК Монреаль - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - ФК Монреаль 2:1 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 ФК Монреаль - Торонто 2:0 ФК Монреаль - Орландо Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - ФК Монреаль 0:2 ФК Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - ФК Монреаль 4:0 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 ФК Монреаль - Филадельфия Юнион 3:2 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0 Остин - ФК Монреаль 1:0 Интер Майами - ФК Монреаль 2:0 Тампа Бэй - ФК Монреаль 1:2 Интер Майами - ФК Монреаль 1:2

Результаты матчей

Шарлотт
ФК Монреаль

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
2:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
3:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
8 раз 73%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Точный счет

2:2
3 раза 15%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
3:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 30%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
3 раза 15%
0
9 раз 47%
2
5 раз 26%
1
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
6
1.5
5
3
2
8
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
3
8
5
5
1.5
2
9
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
5
0.5
Больше Меньше
10
9
9
11
1.5
7
12
3
17
2.5
2
17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Свидерски Кароль получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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