Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
1:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
20'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
26
Хакенсон
Люк
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Диас ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Max Arfsten
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мур ШакЗащитник
-
16 Уайк ЛоуренсЗащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
24 Грегуш ЯнПолузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Коламбус Кру
Нэшвилл
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
2
0.25
Среднее время на гол
45
360
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
180
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|8 (2)
|0.42
|Кристиан Рамирез
|7
|0.37
|Эрнандес Хуан
|4
|0.21
|Моррис Эйдан
|3
|0.16
|Max Arfsten
|2
|0.11
|Йебоа Яв
|2
|0.11
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.11
|Амундсен Мальте
|2
|0.11
|Sean Zawadzki
|2
|0.11
|Мэцан Александру
|1
|0.05
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|Медранда Джимми
|1
|0.05
|Philip Quinton
|1
|0.05
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|13 (4)
|0.65
|Пико Фабрис
|4
|0.2
|Шаффельбург Джейкоб
|3
|0.15
|Банбери Тил
|2
|0.1
|Циммерман Уокер
|1
|0.05
|Леаль Рэндэлл
|1
|0.05
|Мьюл Алекс
|1
|0.05
|Вашингтон Тейлор
|1
|0.05
|Lukas MacNaughton
|1
|0.05
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Мур Шак
|0
|0
|Маккарти Дакс
|0
|0
|Дэвис Шон II
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|4
|0
|Селараян Лукас
|3
|0
|Вальесилья Эксон
|3
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|2
|0
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Амундсен Мальте
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Кристиан Рамирез
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
|Sean Zawadzki
|1
|0
|Mohamed Farsi
|1
|0
|Patrick Schulte
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккарти Дакс
|4
|0
|Вашингтон Тейлор
|4
|0
|Банбери Тил
|3
|0
|Мур Шак
|3
|0
|Мьюл Алекс
|3
|0
|Годой Анибал
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Josh Bauer
|2
|0
|Грегуш Ян
|1
|0
|Мукхтар Хани
|1
|0
|Циммерман Уокер
|1
|0
|Зубак Итан
|1
|0
|Анунга Брайан
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
|Хакенсон Люк
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Нэшвилл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
5
3
Коламбус Кру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Нэшвилл
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
6
19
Коламбус Кру
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Нэшвилл
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
11% (2)
42% (8)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
26% (5)
37% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
19
4
Волевые поражения
11
22
Голы по времени матча
Забито
26
8
14 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
2
8%
1
13%
16-30
7
27%
1
13%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
3
38%
61-75
3
12%
3
38%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
22%
3
33%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 11
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
4
40%
3
16%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
6
32%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
6
35%
1
17%
76-90
Забито
36
27
18 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
17%
1
4%
1-15
2
6%
1
4%
16-30
10
28%
7
26%
31-45
9
25%
3
11%
46-60
5
14%
6
22%
61-75
4
11%
9
33%
76-90
Пропущено
26
15
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 13
2
8%
4
27%
1-15
4
15%
3
20%
16-30
3
12%
2
13%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
3
12%
1
7%
61-75
8
31%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0
Результаты матчей
Коламбус Кру
Нэшвилл
Точный счет
2:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 16%
3:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
6 раз 33%
4
2 раза 11%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
2
6 раз 32%
0
5 раз 26%
1
4 раза 21%
3
4 раза 21%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Нэшвилл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
73
45
46
36
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
36
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
145
108
109
414
415
315
117
117
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 15
|35
|3.
|3:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|4.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 23
|34
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|0:2 Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 33
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|3:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|2:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 28
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|1:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|18 - 25
|20
|15.
|0:3 Заявка
|18
|5
|0
|13
|16 - 27
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 10
|23
|3.
|3:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|6.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|0:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|0:2 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 15
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6