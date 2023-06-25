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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
2:0
Конец матча
Нэшвилл
0'
1:0
20' Гол
Кристиан Рамирез
59' Желтая карточка
Морейра Стивен
60' Желтая карточка
Мукхтар Хани
2:0
90' Гол в свои ворота
Махер Джек
90'+11
28
Patrick
Schulte
25
Sean
Zawadzki
31
Морейра
Стивен
18
Амундсен
Мальте
23
Mohamed
Farsi
14
Йебоа
Яв
6
Нэйджби
Дарлингтон
20
Мэцан
Александру
10
Селараян
Лукас
17
Кристиан
Рамирез
9
Эрнандес
Хуан
1
Уиллис
Джо
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
3
Lukas
MacNaughton
2
Ловитц
Дэниел
8
Леаль
Рэндэлл
6
Маккарти
Дакс
27
Анунга
Брайан
26
Хакенсон
Люк
19
Мьюл
Алекс
10
Мукхтар
Хани
Коламбус Кру
3-4-2-1
Нэшвилл
4-4-1-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Нэшвилл

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:1
М
0:1
М
1:1
М
0:0
М
2:0
М
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

2
0.25

Среднее время на гол

45
360

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
180

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 8 (2) 0.42
Кристиан Рамирез 7 0.37
Эрнандес Хуан 4 0.21
Моррис Эйдан 3 0.16
Max Arfsten 2 0.11
Йебоа Яв 2 0.11
Jacen Russell-Rowe 2 0.11
Амундсен Мальте 2 0.11
Sean Zawadzki 2 0.11
Мэцан Александру 1 0.05
Нэйджби Дарлингтон 1 0.05
Медранда Джимми 1 0.05
Philip Quinton 1 0.05
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 13 (4) 0.65
Пико Фабрис 4 0.2
Шаффельбург Джейкоб 3 0.15
Банбери Тил 2 0.1
Циммерман Уокер 1 0.05
Леаль Рэндэлл 1 0.05
Мьюл Алекс 1 0.05
Вашингтон Тейлор 1 0.05
Lukas MacNaughton 1 0.05
Ловитц Дэниел 0 0
Мур Шак 0 0
Маккарти Дакс 0 0
Дэвис Шон II 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 4 0
Селараян Лукас 3 0
Морейра Стивен 3 0
Вальесилья Эксон 3 0
Нэйджби Дарлингтон 2 0
Эрнандес Хуан 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Амундсен Мальте 2 0
Philip Quinton 2 0
Медранда Джимми 1 0
Кристиан Рамирез 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Sean Zawadzki 1 0
Mohamed Farsi 1 0
Patrick Schulte 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккарти Дакс 4 0
Вашингтон Тейлор 4 0
Банбери Тил 3 0
Мур Шак 3 0
Мьюл Алекс 3 0
Годой Анибал 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Пико Фабрис 2 0
Josh Bauer 2 0
Грегуш Ян 1 0
Циммерман Уокер 1 0
Зубак Итан 1 0
Анунга Брайан 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Махер Джек 1 0
Хакенсон Люк 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Нэшвилл
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

5
4
Коламбус Кру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Нэшвилл
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

6
19
Коламбус Кру
80%
20%
12 побед 3 поражения
Первый тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
Нэшвилл
26.7%
73.3%
4 победы 11 поражений
Первый тайм
10% (2)
40% (8)
50% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
25% (5)
40% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

20
4

Волевые поражения

11
23

Голы по времени матча

Забито

27
9
15 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 2
9 Не забивали 13
5
19%
0
0%
1-15
3
11%
1
11%
16-30
7
26%
1
11%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
3
33%
61-75
3
11%
4
44%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
2
20%
3
30%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
1
10%
1
10%
31-45
3
30%
1
10%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
10%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
1
10%
1
5%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
6
32%
31-45
4
40%
3
16%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
1
10%
6
32%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
24%
0
0%
16-30
2
12%
1
17%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
2
12%
1
17%
61-75
6
35%
1
17%
76-90

Забито

37
28
19 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 9
2 Не забивали 5
6
16%
1
4%
1-15
3
8%
1
4%
16-30
10
27%
7
25%
31-45
9
24%
3
11%
46-60
5
14%
6
21%
61-75
4
11%
10
36%
76-90

Пропущено

27
16
9 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 14
2
7%
4
25%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
3
11%
2
13%
31-45
6
22%
3
19%
46-60
3
11%
1
6%
61-75
9
33%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Шарлотт 4:2 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Питтсбург Риверхаундз - Коламбус Кру 1:0 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Коламбус Кру - Орландо Сити 2:2 Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0
Нэшвилл
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Монреаль - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - Сент-Луис Сити 3:1 Торонто - Нэшвилл 1:1 Даллас - Нэшвилл 1:2
Нэшвилл - Коламбус Кру 3:1 Интер Майами - Нэшвилл 2:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:1 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Даллас 2:0 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:1 Нэшвилл - Сан-Антонио 1:0 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нэшвилл - Торонто 0:0 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 2:0

Результаты матчей

Коламбус Кру
Нэшвилл

Точный счет

2:0
3 раза 30%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
3
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

1:1
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
2:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
7 раз 37%
4
2 раза 11%
0
1 раз 5%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
0
6 раз 30%
2
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Нэшвилл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
7
3
4
6
2.5
4
6
3
7
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
4
3
6
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
1
0.5
Больше Меньше
14
6
11
8
1.5
10
10
4
15
2.5
4
16
3
16
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Кристиан Рамирез бьет в цель!
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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