Тур: 1. Стадион: Audi Field.
3:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
10'
1:0
17'
2:0
43'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.35 Победа «Цинциннати»
-
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
-
14 Найяр ЭндиПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Грин ДжейкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Руни Уэйн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Malik Pinto
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
0.67
2.33
Среднее время на гол
135
38
Всего голов
10
15
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
81
54
Бомбардиры внутри турнира
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|8
|0.4
|Фунтас Таксиархис
|4 (1)
|0.2
|Theodore Ku-DiPietro
|3
|0.15
|Пинс Донован
|3
|0.15
|Клих Матеуш
|2
|0.1
|Дуркин Кристофер
|2
|0.1
|Дахоме Кристиан
|2
|0.1
|Сантуш Педру
|1
|0.05
|О'Брайен Льюис
|1
|0.05
|Уильямс Дэррик
|1
|0.05
|Бирнбом Стив
|1
|0.05
|Грин Джейкоб
|1
|0.05
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Палссон Виктор
|0
|0
|Каноуз Расселл
|0
|0
|Джазе Моханад
|0
|0
|Kristian Fletcher
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|9 (2)
|0.47
|Сантос Сержио II
|4
|0.21
|Васкес Брэндон
|4 (1)
|0.21
|Морено Хуниор
|3
|0.16
|Барреаль Альваро
|2
|0.11
|Баджи Доминик
|2
|0.11
|Москера Йерсон
|2
|0.11
|Нвободо Обинна
|1
|0.05
|Ариас Сантьяго
|1
|0.05
|Brenner da Silva
|1
|0.05
|Кубо Юя
|0
|0
|Миазга Мэтт
|0
|0
|Marco Angulo
|0
|0
Карточки
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентеке Кристиан
|5
|0
|Клих Матеуш
|5
|0
|Каноуз Расселл
|4
|0
|О'Брайен Льюис
|4
|0
|Пинс Донован
|4
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Бирнбом Стив
|1
|1
|Сантуш Педру
|2
|0
|Найяр Энди
|2
|0
|Палссон Виктор
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Дахоме Кристиан
|2
|0
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|Асад Ямиль
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Джазе Моханад
|1
|0
|Дуркин Кристофер
|1
|0
|Грин Джейкоб
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвободо Обинна
|6
|0
|Барреаль Альваро
|5
|0
|Москера Йерсон
|5
|0
|Миазга Мэтт
|4
|0
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Сантос Сержио II
|3
|0
|Гэддис Рэймон
|2
|0
|Васкес Брэндон
|2
|0
|Brenner da Silva
|2
|0
|Marco Angulo
|2
|0
|Хагглунд Ник
|0
|1
|Кубо Юя
|1
|0
|Хэлси Бретт
|1
|0
|Ian Murphy
|1
|0
|Roman Celentano
|1
|0
|Malik Pinto
|1
|0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Цинциннати
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
7
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
0
Волевые поражения
6
18
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Цинциннати
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
12
25
Голы по времени матча
Забито
15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90
Пропущено
12
10
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
50%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
5
45%
1
6%
76-90
Пропущено
14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90
Забито
26
30
6 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
8%
1
3%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
11
42%
4
13%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
15%
7
44%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0
Результаты матчей
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
Точный счет
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
9 раз 50%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Ди Си Юнайтед
Цинциннати
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
64
36
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
71
37
26
19
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
171
712
810
415
513
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|26 - 16
|32
|2.
|Заявка
|18
|9
|2
|7
|35 - 23
|29
|3.
|Заявка
|19
|8
|4
|7
|24 - 18
|28
|4.
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|24 - 22
|27
|5.
|Заявка
|19
|7
|6
|6
|22 - 24
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|23 - 29
|26
|8.
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|27 - 21
|22
|9.
|Заявка
|18
|6
|4
|8
|21 - 27
|22
|10.
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|23 - 29
|22
|11.
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|21 - 26
|21
|12.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|15 - 22
|20
|13.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|16 - 29
|14
|14.
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 27
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|0:1 Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 15
|35
|3.
|3:0 Заявка
|19
|10
|4
|5
|33 - 19
|34
|4.
|1:1 Заявка
|19
|9
|7
|3
|32 - 23
|34
|5.
|1:0 Заявка
|19
|9
|4
|6
|37 - 26
|31
|6.
|0:2 Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 33
|29
|7.
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|25 - 22
|27
|8.
|0:0 Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|3:0 Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|0:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|2:0 Заявка
|19
|5
|8
|6
|15 - 18
|23
|12.
|0:0 Заявка
|19
|4
|9
|6
|24 - 28
|21
|13.
|Заявка
|19
|4
|8
|7
|20 - 25
|20
|14.
|1:1 Заявка
|20
|3
|11
|6
|18 - 25
|20
|15.
|0:3 Заявка
|18
|5
|0
|13
|16 - 27
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|13 - 5
|21
|3.
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|16 - 6
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|7.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 5
|17
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 10
|15
|9.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|10.
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|11.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 9
|4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|1:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|26 - 10
|23
|3.
|3:0 Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 5
|23
|4.
|0:1 Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|5.
|1:1 Заявка
|10
|6
|4
|0
|22 - 9
|22
|6.
|0:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|0:2 Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|2:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|3:0 Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|1:1 Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|0:3 Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|0:0 Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|3.
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|9 - 16
|12
|4.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 13
|10
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|0:0 Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 16
|6
|12.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|13.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|7 - 19
|5
|14.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 12
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 11
|14
|2.
|0:3 Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|1:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|0:1 Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 9
|12
|5.
|3:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|3:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|8.
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|9.
|1:0 Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|0:2 Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 20
|8
|11.
|2:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 13
|5
|13.
|1:1 Заявка
|10
|0
|5
|5
|7 - 16
|5
|14.
|0:0 Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|15.
|0:3 Заявка
|9
|1
|0
|8
|4 - 15
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|10 (1)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6