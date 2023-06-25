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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Ди Си Юнайтед
3:0
Второй тайм: 53'
Цинциннати

Ход матча

10'
Сантуш Педру
(Клих Матеуш)
1:0
17'
Уильямс Дэррик
2:0
43'
Дахоме Кристиан
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Цинциннати
2.20
3.80
34.00
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Миллер
Тайлер
4
Хайнс-Айк
Брендан
3
Уильямс
Дэррик
23
Пинс
Донован
14
Найяр
Энди
43
Клих
Матеуш
8
Дуркин
Кристофер
17
О'Брайен
Льюис
7
Сантуш
Педру
20
Бентеке
Кристиан
12
Дахоме
Кристиан
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
13
Ариас
Сантьяго
31
Барреаль
Альваро
5
Нвободо
Обинна
8
Marco
Angulo
10
Акоста
Лусиано
29
Ордоньес
Аркимидес
14
Баджи
Доминик
Ди Си Юнайтед
3-5-2
Цинциннати
3-4-1-2

История личных встреч

Ди Си Юнайтед
Цинциннати

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:1
М
2:5
М
0:1
М
4:2
М
0:0
М
1:2
М
0:0
М
0:0
М
1:4

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

0.67
2.33

Среднее время на гол

135
38

Всего голов

10
15

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

81
54

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 8 0.4
Фунтас Таксиархис 4 (1) 0.2
Theodore Ku-DiPietro 3 0.15
Пинс Донован 3 0.15
Клих Матеуш 2 0.1
Дуркин Кристофер 2 0.1
Дахоме Кристиан 2 0.1
Сантуш Педру 1 0.05
О'Брайен Льюис 1 0.05
Уильямс Дэррик 1 0.05
Бирнбом Стив 1 0.05
Грин Джейкоб 1 0.05
Тейшейра Руан 0 0
Палссон Виктор 0 0
Каноуз Расселл 0 0
Джазе Моханад 0 0
Kristian Fletcher 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 9 (2) 0.47
Сантос Сержио II 4 0.21
Васкес Брэндон 4 (1) 0.21
Морено Хуниор 3 0.16
Барреаль Альваро 2 0.11
Баджи Доминик 2 0.11
Москера Йерсон 2 0.11
Нвободо Обинна 1 0.05
Ариас Сантьяго 1 0.05
Brenner da Silva 1 0.05
Кубо Юя 0 0
Миазга Мэтт 0 0
Marco Angulo 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентеке Кристиан 5 0
Клих Матеуш 5 0
Каноуз Расселл 4 0
О'Брайен Льюис 4 0
Пинс Донован 4 0
Уильямс Дэррик 3 0
Бирнбом Стив 1 1
Сантуш Педру 2 0
Найяр Энди 2 0
Палссон Виктор 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Дахоме Кристиан 2 0
Фунтас Таксиархис 1 0
Асад Ямиль 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Джазе Моханад 1 0
Дуркин Кристофер 1 0
Грин Джейкоб 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвободо Обинна 6 0
Барреаль Альваро 5 0
Москера Йерсон 5 0
Миазга Мэтт 4 0
Акоста Лусиано 4 0
Сантос Сержио II 3 0
Гэддис Рэймон 2 0
Васкес Брэндон 2 0
Brenner da Silva 2 0
Marco Angulo 2 0
Хагглунд Ник 0 1
Кубо Юя 1 0
Хэлси Бретт 1 0
Ian Murphy 1 0
Roman Celentano 1 0
Malik Pinto 1 0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Цинциннати
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
7
Ди Си Юнайтед
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
0

Волевые поражения

6
18
Ди Си Юнайтед
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Цинциннати
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

12
25

Голы по времени матча

Забито

15
12
4 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
1
7%
1
8%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
2
17%
61-75
6
40%
3
25%
76-90

Пропущено

12
10
2 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
50%
31-45
3
25%
2
20%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
4
33%
1
10%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 9
12 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
4
22%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
1
9%
6
33%
61-75
5
45%
1
6%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
3
21%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
2
33%
31-45
2
14%
2
33%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
1
17%
76-90

Забито

26
30
6 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 1
2
8%
1
3%
1-15
1
4%
4
13%
16-30
3
12%
6
20%
31-45
5
19%
7
23%
46-60
4
15%
8
27%
61-75
11
42%
4
13%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 10
3
12%
2
13%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
4
15%
7
44%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
6
23%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед - Некакса 0:1 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 1:2
Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 2:2 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Филадельфия Юнион - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Ди Си Юнайтед - Ричмонд Кикерс 1:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1
Цинциннати
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Цинциннати - Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 3:1 Цинциннати - Чикаго Файр 1:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Коламбус Кру 3:2 Цинциннати - ФК Монреаль 3:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Луисвилл Сити 1:0 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Филадельфия Юнион 1:0 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Нэшвилл - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Цинциннати - Сиэтл Саундерс 1:0

Результаты матчей

Ди Си Юнайтед
Цинциннати

Точный счет

1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
4 раза 40%
2:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
4 раза 21%
3
4 раза 21%
2
3 раза 16%
1
9 раз 50%
3
5 раз 28%
2
3 раза 17%
0
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Ди Си Юнайтед
Цинциннати

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
1.5
6
4
3
6
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
7
1.5
2
6
1
9
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
17
1
7
12
1.5
8
10
4
15
2.5
5
13

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 9 5 3 26 - 16 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 18 9 2 7 35 - 23 29
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 19 8 4 7 24 - 18 28
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 18 8 3 7 24 - 22 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 19 7 6 6 22 - 24 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 19 7 5 7 23 - 29 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 5 7 5 27 - 21 22
9.
Остин
 Заявка 18 6 4 8 21 - 27 22
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 21 5 7 9 23 - 29 22
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 19 5 6 8 21 - 26 21
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 5 5 7 15 - 22 20
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 3 5 9 16 - 29 14
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 18 2 7 9 14 - 27 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 20 10 5 5 28 - 15 35
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 19 10 4 5 33 - 19 34
4.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 19 9 7 3 32 - 23 34
5.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 19 9 4 6 37 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 20 7 8 5 37 - 33 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 18 7 6 5 25 - 22 27
8.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 0:0 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 19 5 8 6 15 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 19 4 9 6 24 - 28 21
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 19 4 8 7 20 - 25 20
14.
Торонто
 1:1 Заявка 20 3 11 6 18 - 25 20
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 18 5 0 13 16 - 27 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 9 6 3 0 13 - 5 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 9 6 2 1 16 - 6 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 10 5 2 3 13 - 5 17
8.
Остин
 Заявка 10 4 3 3 13 - 10 15
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 9 4 2 3 13 - 9 14
10.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 10 4 2 4 15 - 12 14
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 9 2 3 4 9 - 14 9
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 0 4 4 5 - 9 4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:3 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 10 7 2 1 26 - 10 23
3.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 10 7 2 1 20 - 5 23
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
5.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 10 6 4 0 22 - 9 22
6.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 10 4 4 2 11 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 1:1 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 10 4 0 6 9 - 16 12
4.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
5.
Сент-Луис Сити
 Заявка 8 3 1 4 11 - 13 10
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 1 3 5 5 - 16 6
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
13.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 1 2 6 7 - 19 5
14.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 0 3 4 6 - 12 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 8 4 2 2 14 - 11 14
2.
Цинциннати
 0:3 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:1 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 0:1 Заявка 10 3 3 4 9 - 9 12
5.
Филадельфия Юнион
 3:0 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 3:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Шарлотт
 0:0 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
8.
Чикаго Файр
 0:0 Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
9.
Коламбус Кру
 1:0 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 0:2 Заявка 10 1 5 4 13 - 20 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2:0 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 10 0 5 5 7 - 13 5
13.
Торонто
 1:1 Заявка 10 0 5 5 7 - 16 5
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
15.
Интер Майами
 0:3 Заявка 9 1 0 8 4 - 15 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Лос-Анджелес Буанга Денис 10 (1)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ди Си Юнайтед
Ничья
Цинциннати
2.20
3.80
34.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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