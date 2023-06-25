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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Остин
3:0
Второй тайм: 90+'
Хьюстон Динамо
0'
1:0
22' Гол
Финлей Итан
31' Желтая карточка
Святченко Эрик
2:0
32' Гол
Зардес Гьяси
39' Желтая карточка
Галлахер Джон
45' Желтая карточка
Вольфф Оуэн
45' Желтая карточка
Artur Moraes III
3:0
50' Гол
Касканте Хулио
68' Желтая карточка
Даниэль Перейра
75' Желтая карточка
Лима Ник
77' Желтая карточка
Эррера Эктор
77' Желтая карточка
Касканте Хулио
1
Стувер
Брэд
24
Лима
Ник
18
Касканте
Хулио
66
Радованович
Александар
17
Галлахер
Джон
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
6
Даниэль
Перейра
14
Фагундес
Диего
9
Зардес
Гьяси
10
Дриусси
Себастьян
12
Кларк
Стив
2
Эскобар
Франко
28
Святченко
Эрик
31
Micael
5
Стирс
Дэниэл
6
Artur
Moraes
III
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
8
Басси
Амине
21
Nelson
Quinones
18
Алию
Ибрахим
Остин
4-4-2
Хьюстон Динамо
4-2-3-1

История личных встреч

Остин
Хьюстон Динамо

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

М
2:1
М
2:0
М
3:1
М
1:2
М
2:1
М
3:0
М
3:2

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2.67
0.75

Среднее время на гол

33
120

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.29
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зардес Гьяси 5 0.26
Галлахер Джон 5 0.26
Дриусси Себастьян 4 0.21
Финлей Итан 3 0.16
Касканте Хулио 2 0.11
Ригони Эмилиано 1 0.05
Гэвин Вулфф 1 0.05
Фагундес Диего 1 0.05
Брюин Уилл 1 0.05
Урути Максимилиано 1 0.05
Даниэль Перейра 0 0
Лундквист Адам 0 0
Лима Ник 0 0
Вяйсянен Лео 0 0
Редес Родни 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Басси Амине 8 (5) 0.42
Эррера Эктор 3 0.16
Бэрд Кори 3 0.16
Thor Ulfarsson 3 0.16
Стирс Дэниэл 1 0.05
Карраскилья Адальберто 1 0.05
Ivan Franco 1 0.05
Nelson Quinones 1 0.05
Micael 1 0.05
Эскобар Франко 1 0.05
Шмитт Тейт 1 0.05
Дорси Гриффин 0 0
Алию Ибрахим 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 5 0
Ринг Александр 3 0
Вяйсянен Лео 3 0
Лима Ник 3 0
Галлахер Джон 3 0
Редес Родни 1 1
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Брюин Уилл 1 0
Фагундес Диего 1 0
Финлей Итан 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Дриусси Себастьян 1 0
Ригони Эмилиано 1 0
Лундквист Адам 1 0
Jhojan Valencia 1 0
Гэвин Вулфф 1 0
Sofiane Djeffal 1 0
Вольфф Оуэн 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Эктор 3 2
Эскобар Франко 5 0
Artur Moraes III 5 0
Кларк Стив 4 0
Карраскилья Адальберто 4 0
Nelson Quinones 2 1
Святченко Эрик 3 0
Micael 3 0
Luis Caicedo III 3 0
Бартлоу Итан 3 0
Басси Амине 1 1
Ivan Franco 2 0
Бэрд Кори 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Шмитт Тейт 1 0

Результаты матчей

Остин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
6
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

13
1

Волевые поражения

6
17
Остин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Хьюстон Динамо
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

14
1

Волевые поражения

12
23

Голы по времени матча

Забито

13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
4
21%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
4
21%
76-90

Забито

8
17
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

17
3
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
3
18%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
33%
76-90

Забито

21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
29%
6
25%
76-90

Пропущено

27
22
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
9
33%
5
23%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0

Результаты матчей

Остин
Хьюстон Динамо

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Точный счет

1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Остин
Хьюстон Динамо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
5
4
1
9
2.5
3
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
5
1.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
13
5
7
11
1.5
6
12
1
17
2.5
3
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Бэрд Кори уходит с поля. Thor Ulfarsson выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      50'
      Артур получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      45'
      Вольфф Оуэн получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      39'
      Джон Галлахер получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Дриусси Себастьян сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Зардес Гьяси бьет в цель!
    • Желтая карточка
      31'
      Святченко Эрик получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Финлей Итан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Остин
    Ничья
    Хьюстон Динамо
    3.70
    3.64
    22.00
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