Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
3:0
Второй тайм: 90+'
0'
1:0
22' ГолФинлей Итан
31' Желтая карточкаСвятченко Эрик
2:0
32' ГолЗардес Гьяси
39' Желтая карточкаГаллахер Джон
45' Желтая карточкаВольфф Оуэн
45' Желтая карточкаArtur Moraes III
3:0
50' ГолКасканте Хулио
68' Желтая карточкаДаниэль Перейра
75' Желтая карточкаЛима Ник
77' Желтая карточкаЭррера Эктор
77' Желтая карточкаКасканте Хулио
Ход матча
22'
1:0
31'
32'
39'
45'
45'
50'
68'
75'
77'
77'
Прогноз на матч от Liveresult
24
Лима
Ник
13
Финлей
Итан
33
Вольфф
Оуэн
12
Кларк
Стив
31
Micael
16
Эррера
Эктор
11
Бэрд
Кори
18
Алию
Ибрахим
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Берсано МэттВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Брюин УиллНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 MicaelЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ben Olsen
История личных встреч
Остин
Хьюстон Динамо
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2.67
0.75
Среднее время на гол
33
120
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.29
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зардес Гьяси
|5
|0.26
|Галлахер Джон
|5
|0.26
|Дриусси Себастьян
|4
|0.21
|Финлей Итан
|3
|0.16
|Касканте Хулио
|2
|0.11
|Ригони Эмилиано
|1
|0.05
|Гэвин Вулфф
|1
|0.05
|Фагундес Диего
|1
|0.05
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|Урути Максимилиано
|1
|0.05
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Редес Родни
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Басси Амине
|8 (5)
|0.42
|Эррера Эктор
|3
|0.16
|Бэрд Кори
|3
|0.16
|Thor Ulfarsson
|3
|0.16
|Стирс Дэниэл
|1
|0.05
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.05
|Ivan Franco
|1
|0.05
|Nelson Quinones
|1
|0.05
|Micael
|1
|0.05
|Эскобар Франко
|1
|0.05
|Шмитт Тейт
|1
|0.05
|Дорси Гриффин
|0
|0
|Алию Ибрахим
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|5
|0
|Ринг Александр
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|3
|0
|Лима Ник
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Редес Родни
|1
|1
|Касканте Хулио
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Финлей Итан
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Дриусси Себастьян
|1
|0
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Jhojan Valencia
|1
|0
|Гэвин Вулфф
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
|Вольфф Оуэн
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Эктор
|3
|2
|Эскобар Франко
|5
|0
|Artur Moraes III
|5
|0
|Кларк Стив
|4
|0
|Карраскилья Адальберто
|4
|0
|Nelson Quinones
|2
|1
|Святченко Эрик
|3
|0
|Micael
|3
|0
|Luis Caicedo III
|3
|0
|Бартлоу Итан
|3
|0
|Басси Амине
|1
|1
|Ivan Franco
|2
|0
|Бэрд Кори
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
Результаты матчей
Остин
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Хьюстон Динамо
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
6
Остин
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хьюстон Динамо
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
13
1
Волевые поражения
6
17
Остин
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
56% (10)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Хьюстон Динамо
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
28% (5)
67% (12)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
14
1
Волевые поражения
12
23
Голы по времени матча
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
8%
1
14%
1-15
2
15%
2
29%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
5
38%
1
14%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
1
10%
4
21%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
0
0%
6
32%
46-60
1
10%
2
11%
61-75
5
50%
4
21%
76-90
Забито
8
17
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
13%
3
18%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
12%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
5
29%
29%
61-75
1
13%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
17
3
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
12%
1
33%
16-30
3
18%
1
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
4
24%
1
33%
76-90
Забито
21
24
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
5 Не забивали 5
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
5
24%
4
17%
31-45
3
14%
2
8%
46-60
2
10%
6
25%
61-75
6
29%
6
25%
76-90
Пропущено
27
22
9 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 11
1
4%
4
18%
1-15
5
19%
3
14%
16-30
3
11%
2
9%
31-45
4
15%
6
27%
46-60
5
19%
2
9%
61-75
9
33%
5
23%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Остин - Даллас 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Остин 4:1 Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1
Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Остин - Чикаго Файр 0:2 Остин - Торонто 1:0 Сиэтл Саундерс - Остин 1:2 Остин - Даллас 0:1 Остин - Нью-Мехико Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Остин 2:0 Остин - Виолет 2:0 Реал Солт-Лейк - Остин 1:2 Виолет - Остин 3:0
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 1:4
Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Хьюстон Динамо - Остин 2:1 Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Даллас - Хьюстон Динамо 1:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Тампа Бэй - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Остин 2:0
Результаты матчей
Остин
Хьюстон Динамо
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Остин
Хьюстон Динамо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
72
46
54
19
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
63
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
135
711
612
117
315
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 18
|32
|2.
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|36 - 23
|32
|3.
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|0:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 25
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|24 - 31
|26
|8.
|2:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 22
|25
|9.
|3:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 26
|24
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|2:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|2:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|13.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 14
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6