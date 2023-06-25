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Золотой кубок КОНКАКАФ
2023

Тур: 1. Стадион: .
США
FIFA #13
0:1
Второй тайм: 71'
Ямайка
FIFA #63
0'
3' Желтая карточка
Лоу Дэмион
0:1
13' Гол
Лоу Дэмион
0:1
29' Не забитый пенальти
Бэйли Леон

Ход матча

3'
 
Лоу Дэмион
13'
0:1
Лоу Дэмион
29'
0:1
Бэйли Леон
46'
Нил Джален
Лонг Аарон
 
55'
Кауэлл Кейд
Моррис Джордан
 
65'
 
Лоуренс Кемар
Бэлл Амари
65'
Ролдан Кристиан
Соньора Алан
 
66'
Михайлович Джордже
Сендехас Алекс
 
Прогнозы 119
США 96.6% (115)
X 0% (0)
Ямайка 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Ямайка
3.70
4.10
5.80
Все Коэффициенты
1
Тёрнер
Мэтт
2
Йедлин
Деандре
4
Миазга
Мэтт
3
Лонг
Аарон
21
Толкин
Джон
16
Моррис
Эйдан
8
Сэндс
Джеймс
17
Сендехас
Алекс
7
Соньора
Алан
13
Моррис
Джордан
9
Феррейра
Хесус
1
Блэйк
Андре
2
Лембикиса
Декстер
17
Лоу
Дэмион
19
Мариаппа
Эдриан
4
Бэлл
Амари
10
Рид
Бобби
3
Ламберт
Кевон
15
Латибодьер
Жоэль
12
Грэй
Демарай
7
Бэйли
Леон
18
Антонио
Майкл
США
4-2-3-1
Ямайка
4-4-2

История личных встреч

США
Ямайка

10 матчей

100%
10 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ОМЧСА
1:1
ОМЧСА
2:0
ЗКК
1:0
ТМС
4:1
ЗКК
1:3
ТМС
0:1
ЗКК
2:1
ТМС
1:0
ЗКК
1:2
ЧМОМ
2:0
ЧМОМ
1:2
ММ
1:0
ММ
2:1
К
0:2

Голы

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.56
1.8

Среднее время на гол

57
50

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

19
14

Голов в среднем за матч

1.36
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

66
90

Бомбардиры внутри турнира

США
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ямайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лоу Дэмион 1 1

Карточки

США
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ямайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоу Дэмион 1 0

Результаты последних матчей

США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0
Ямайка
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1 Сальвадор - Ямайка 1:1

Группа A

Команда И В Н П Г О
1.
Ямайка
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Сент-Китс и Невис
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Никарагуа
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Тринидад и Тобаго
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
США
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Ямайка Лоу Дэмион 1
Весь список

Топ нарушителей
Ямайка Лоу Дэмион 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    28'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Бэйли Леон пробил пенальти, но не смог забить!
  • 14'
    Грэй Демарай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Лоу Дэмион бьет в цель!
  • Желтая карточка
    3'
    Лоу Дэмион получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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Прогнозы 119
США 96.6% (115)
X 0% (0)
Ямайка 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
США
Ничья
Ямайка
3.70
4.10
5.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч США 0:1 Ямайка онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч США 0:1 Ямайка

Исход игры
США
96.6% (115)
Ничья
0% (0)
Ямайка
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
33.33% (38)
Нет
66.67% (76)
Популярный счёт
2:0 США
37% (44)
2:1 США
22.7% (27)
3:0 США
15.1% (18)
1:0 США
9.2% (11)
3:1 США
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3:2 США
1.7% (2)
1:2 Ямайка
1.7% (2)
4:0 США
1.7% (2)
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США
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