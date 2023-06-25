Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
Ход матча
3'
13'
0:1
29'
0:1
46'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Толкин
Джон
16
Моррис
Эйдан
17
Лоу
Дэмион
10
Рид
Бобби
12
Грэй
Демарай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Толкин ДжонЗащитник
-
16 Моррис ЭйданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Джонсон ШонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Джонс ДехуанЗащитник
-
20 Нил ДжаленЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кауэлл КейдНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каллахан Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Лоу ДэмионЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Грэй ДемарайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Халлгримссон Хеймир
История личных встреч
США
Ямайка
10 матчей
100%
10 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
71.4%
7.1%
21.5%
10 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.56
1.8
Среднее время на гол
57
50
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.36
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
66
90
Бомбардиры внутри турнира
США
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ямайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лоу Дэмион
|1
|1
Карточки
США
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Ямайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоу Дэмион
|1
|0
Результаты последних матчей
США
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Канада - США 0:2 США - Мексика 3:0 США - Мексика 1:1 США - Сальвадор 1:0
Гренада - США 1:7 США - Колумбия 0:0 США - Сербия 1:2 Нидерланды - США 3:1 Иран - США 0:1 Англия - США 0:0 США - Уэльс 1:1 Саудовская Аравия - США 0:0 Япония - США 2:0 Сальвадор - США 1:1 США - Гренада 5:0 США - Уругвай 0:0 США - Марокко 3:0 Коста-Рика - США 2:0 США - Панама 5:1 Мексика - США 0:0
Ямайка
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Ямайка - Иордания 1:2 Ямайка - Катар 1:2 Мексика - Ямайка 2:2 Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:0
Ямайка - Тринидад и Тобаго 0:1 Камерун - Ямайка 1:1 Аргентина - Ямайка 3:0 Катар - Ямайка 1:1 Ямайка - Мексика 1:1 Ямайка - Суринам 3:1 Суринам - Ямайка 1:1 Ямайка - Гондурас 2:1 Канада - Ямайка 4:0 Ямайка - Сальвадор 1:1 Ямайка - Коста-Рика 0:1 Панама - Ямайка 3:2 Ямайка - Мексика 1:2 Перу - Ямайка 3:0 Ямайка - США 1:1 Сальвадор - Ямайка 1:1
Группа A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в 1/4 финала
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
|Ямайка
|Лоу Дэмион
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч США 0:1 Ямайка
Исход игры
США
96.6% (115)
Ничья
0% (0)
Ямайка
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
51.75% (59)
Меньше
48.25% (55)
Обе команды забьют
Да
33.33% (38)
Нет
66.67% (76)
Популярный счёт
2:0 США
37% (44)
2:1 США
22.7% (27)
3:0 США
15.1% (18)
1:0 США
9.2% (11)
3:1 США
5% (6)
3:2 США
1.7% (2)
1:2 Ямайка
1.7% (2)
4:0 США
1.7% (2)
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