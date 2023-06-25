Тур: 1. Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк.
0:0
Конец матча
0'
74' Желтая карточкаБассетт Коул
76' Желтая карточкаРозенберри Киган
80' Желтая карточкаПуч Рикард
90'+5
Ход матча
74'
76'
80'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Ронен
Коннор
28
Николсон
Сэм
23
Бассетт
Коул
91
Кабрал
Кевин
2
Calegari
17
Мавинга
Крис
31
Preston
Judd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ронен КоннорПолузащитник
-
28 Николсон СэмПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бассетт КоулПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Кабрал КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лейва ДэнниПолузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Япи ДарренНападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
-
2 CalegariЗащитник
- Защитник
-
17 Мавинга КрисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Preston JuddНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Коста ДугласНападающий
-
11 Бойд ТайлерНападающий
-
-
73 Aaron Bibout
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
31.6%
5.2%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
36.8%
14 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед
37 матчей
43.2%
18.9%
37.9%
16 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
32.4%
43.2%
24.4%
12 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
37.8%
35.1%
27.1%
14 побед 13 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
26
Голов в среднем за матч
1.5
1.24
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
34
19
Голов в среднем за матч
1.62
1.19
Среднее время на гол
55
75
Всего голов
58
45
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Тотал матчей
2.5
36
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 73%
Меньше 27%
10
18
Больше 49%
Меньше 51%
19
13
Больше 35%
Меньше 65%
24
6
Больше 16%
Меньше 84%
31
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
57
74
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барриос Майкл
|2
|0.11
|Абубакар Лалас
|2
|0.11
|Бассетт Коул
|2
|0.11
|Кабрал Кевин
|2
|0.11
|Ронен Коннор
|1 (1)
|0.05
|Рубио Диего
|1
|0.05
|Уилсон Дэнни
|1
|0.05
|Николсон Сэм
|1
|0.05
|Льюис Джонатан
|1
|0.05
|Max Alves
|1
|0.05
|Харрис Кельвин
|0
|0
|Япи Даррен
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|2
|0.11
|Касерес Мартин
|2
|0.11
|Бойд Тайлер
|2
|0.11
|Preston Judd
|2
|0.11
|Пуч Рикард
|1
|0.06
|Леердам Келвин
|1
|0.06
|Чичарито
|1
|0.06
|Дельгадо Марко
|1
|0.06
|Родригес Мемо
|1
|0.06
|Бругман Гастон
|1 (1)
|0.06
|Нил Джален
|1
|0.06
|Daniel Aguirre
|1
|0.06
|Коста Дуглас
|0
|0
|Calegari
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кабрал Кевин
|7
|0
|Абубакар Лалас
|5
|1
|Николсон Сэм
|5
|0
|Акоста Бриан
|5
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|4
|0
|Moise Bombito
|2
|1
|Гальван Бриан
|0
|2
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Max Alves
|3
|0
|Барриос Майкл
|2
|0
|Бассетт Коул
|2
|0
|Япи Даррен
|2
|0
|Рубио Диего
|1
|0
|Прайс Джек
|1
|0
|Махсо Андреас
|1
|0
|Розенберри Киган
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пуч Рикард
|6
|0
|Чичарито
|3
|1
|Дельгадо Марко
|4
|0
|Касерес Мартин
|2
|1
|Бругман Гастон
|3
|0
|Эдвардс Рахим
|3
|0
|Нил Джален
|3
|0
|Julian Aude
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Родригес Мемо
|2
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Daniel Aguirre
|2
|0
|Коста Дуглас
|0
|1
|Леердам Келвин
|1
|0
|Завалета Эрик
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Preston Judd
|1
|0
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
2
Колорадо Рэпидс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Лос-Анджелес Гэлакси
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
9
Волевые поражения
7
7
Колорадо Рэпидс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
67% (12)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Лос-Анджелес Гэлакси
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
18% (3)
65% (11)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
14
11
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
9
16
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
3
33%
3
19%
46-60
0
0%
7
44%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 2
13 Не забивали 10
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
3
27%
61-75
4
44%
3
27%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
3
23%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
1
8%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
4
31%
61-75
7
39%
3
23%
76-90
Забито
14
16
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
14%
4
25%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
3
21%
5
31%
61-75
5
36%
4
25%
76-90
Пропущено
27
29
10 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 14
2
7%
3
10%
1-15
3
11%
3
10%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
5
19%
3
10%
46-60
4
15%
11
38%
61-75
8
30%
30%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:0 Колорадо Рэпидс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Коламбус Кру - Колорадо Рэпидс 3:2 Колорадо Рэпидс - Цинциннати 0:1
Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Атланта Юнайтед - Колорадо Рэпидс 4:0 Колорадо Рэпидс - Филадельфия Юнион 1:2 Сакраменто Репаблик - Колорадо Рэпидс 2:4 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Колорадо Рэпидс - Нортерн Колорадо Хейлсторм 3:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1 Шарлотт - Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 0:0 Остин - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3
Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Ди Си Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Коламбус Кру - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Колорадо Рэпидс 1:3 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Даллас - Лос-Анджелес Гэлакси 3:1
Результаты матчей
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
Точный счет
4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
3:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
0
7 раз 41%
1
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Колорадо Рэпидс
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
71
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
36
37
18
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
107
414
512
117
116
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 18
|32
|2.
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|36 - 23
|32
|3.
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|0:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 25
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|24 - 31
|26
|8.
|2:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 22
|25
|9.
|3:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 26
|24
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|2:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|2:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|13.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 14
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6