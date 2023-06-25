Тур: 1. Стадион: America First Field.
2:2
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
27' ГолДотсон Хассани
0:2
39' ГолEmanuel Reynoso2
58' Желтая карточкаСильва Марсело
1:2
78' ГолМусовски Дэниел
90' Желтая карточкаИрвин Клинт
2:2
90' ГолГлэд Джастин
Ход матча
27'
0:1
39'
0:2
58'
78'
1:2
90'
90'
2:2
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
20
Трапп
Уилл
11
Чжон
Сан
Бин
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
19 Дэвис БодеЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Carlos GomezПолузащитник
-
26 Луна ДиегоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Emeka Eneli
-
23 Ilijah Paul
-
-
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Чжон Сан БинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед
14 матчей
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.17
1.25
Среднее время на гол
77
72
Всего голов
19
3
Голов в среднем за матч
2.38
0.5
Среднее время на гол
37
180
Всего голов
26
13
Голов в среднем за матч
1.86
0.93
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
48
96
Бомбардиры внутри турнира
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусовски Дэниел
|4
|0.2
|Саварино Джефферсон
|4
|0.2
|Крейлах Дамир
|4
|0.2
|Руис Пабло
|4
|0.2
|Рубин Рубио
|2
|0.1
|Глэд Джастин
|2
|0.1
|Carlos Gomez
|1
|0.05
|Jasper Loeffelsend
|1
|0.05
|Джулио Андерсон
|1
|0.05
|Луна Диего
|1
|0.05
|Чанг Майкель
|0
|0
|Броди Эндрю
|0
|0
|Овьедо Брайан
|0
|0
|Мерам Джастин
|0
|0
|Tomas Gomez
|0
|0
|Дэвис Боде
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хлонгвейн Бонгокуле
|4
|0.22
|Ариага Кервин
|2
|0.11
|Mender Garcia
|2
|0.11
|Амарилья Луис
|2 (2)
|0.11
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|Чжон Сан Бин
|1
|0.06
|Боксолл Михаэл
|1
|0.06
|Miguel Tapias
|1
|0.06
|Росалес Джозеф
|1
|0.06
|Emanuel Reynoso2
|1
|0.06
|Валентин Зарек
|0
|0
|Лод Робин
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Карточки
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глэд Джастин
|7
|0
|Руис Пабло
|5
|1
|Охеда Брайан
|5
|0
|Вера Брайан
|4
|0
|Emeka Eneli
|4
|0
|Овьедо Брайан
|3
|0
|Крейлах Дамир
|2
|0
|Рубин Рубио
|2
|0
|Мусовски Дэниел
|2
|0
|Дэвис Боде
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Пабло Мастроени
|1
|0
|Сильва Марсело
|1
|0
|Carlos Gomez
|1
|0
|Мерам Джастин
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Gavin Beavers
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|Трапп Уилл
|4
|0
|Ариага Кервин
|4
|0
|Miguel Tapias
|3
|0
|Фрагапане Франко
|2
|0
|Амарилья Луис
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|2
|0
|Чжон Сан Бин
|2
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Zaydan Bello
|1
|0
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
4
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
14
4
Реал Солт-Лейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Миннесота Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
65% (11)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
24% (4)
29% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Волевые поражения
17
8
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
4
44%
3
33%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
2
14%
3
19%
1-15
1
7%
4
25%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
2
14%
4
25%
76-90
Забито
15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Пропущено
14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90
Забито
24
14
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
3
13%
2
14%
16-30
4
17%
2
14%
31-45
6
25%
4
29%
46-60
6
25%
1
7%
61-75
2
8%
4
29%
76-90
Пропущено
28
23
13 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
4
14%
3
13%
1-15
3
11%
5
22%
16-30
6
21%
2
9%
31-45
5
18%
6
26%
46-60
5
18%
1
4%
61-75
5
18%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1
Результаты матчей
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
Точный счет
0:0
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:2
4 раза 21%
2:3
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 24%
0:1
3 раза 18%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 42%
2
4 раза 21%
3
4 раза 21%
1
3 раза 16%
1
11 раз 65%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
61
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
118
Больше Меньше
134
811
215
415
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 18
|32
|2.
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|36 - 23
|32
|3.
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|0:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 25
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|24 - 31
|26
|8.
|2:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 22
|25
|9.
|3:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 26
|24
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|2:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|2:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|13.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 14
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6