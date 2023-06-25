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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Реал Солт-Лейк
2:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
27' Гол
Дотсон Хассани
0:2
39' Гол
Emanuel Reynoso2
58' Желтая карточка
Сильва Марсело
1:2
79' Гол
Мусовски Дэниел
90' Желтая карточка
Ирвин Клинт
2:2
90' Гол
Глэд Джастин
90'+10
18
Макмат
Зак
19
Дэвис
Боде
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
3
Овьедо
Брайан
16
Чанг
Майкель
6
Охеда
Брайан
7
Barrero
Pablo
Ruiz
11
Carlos
Gomez
26
Луна
Диего
29
Джулио
Андерсон
1
Ирвин
Клинт
3
Валентин
Зарек
15
Боксолл
Михаэл
4
Miguel
Tapias
27
Тейлор
Ди
Джей
20
Трапп
Уилл
31
Дотсон
Хассани
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
11
Чжон
Сан
Бин
28
Mender
Garcia
Реал Солт-Лейк
4-4-2
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 7 побед

14 матчей

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
64.3%
7.1%
4 победы 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
3:2
М
1:1
М
1:2
М
0:0
М
4:0
М
0:0
М
3:1
М
1:1
М
1:1
М
3:2
М
1:0
М
4:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

19
3

Голов в среднем за матч

2.38
0.5

Среднее время на гол

37
180

Всего голов

26
13

Голов в среднем за матч

1.86
0.93

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

48
96

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусовски Дэниел 4 0.2
Саварино Джефферсон 4 0.2
Крейлах Дамир 4 0.2
Руис Пабло 4 0.2
Глэд Джастин 3 0.15
Рубин Рубио 2 0.1
Carlos Gomez 1 0.05
Луна Диего 1 0.05
Jasper Loeffelsend 1 0.05
Джулио Андерсон 1 0.05
Чанг Майкель 0 0
Броди Эндрю 0 0
Barrero Pablo Ruiz 0 0
Овьедо Брайан 0 0
Мерам Джастин 0 0
Tomas Gomez 0 0
Дэвис Боде 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хлонгвейн Бонгокуле 4 0.22
Ариага Кервин 2 0.11
Mender Garcia 2 0.11
Амарилья Луис 2 (2) 0.11
Дотсон Хассани 1 0.06
Чжон Сан Бин 1 0.06
Боксолл Михаэл 1 0.06
Miguel Tapias 1 0.06
Росалес Джозеф 1 0.06
Emanuel Reynoso2 1 0.06
Валентин Зарек 0 0
Лод Робин 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глэд Джастин 7 0
Руис Пабло 5 1
Охеда Брайан 5 0
Вера Брайан 4 0
Emeka Eneli 4 0
Овьедо Брайан 3 0
Крейлах Дамир 2 0
Рубин Рубио 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Дэвис Боде 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Пабло Мастроени 1 0
Сильва Марсело 1 0
Carlos Gomez 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Саварино Джефферсон 1 0
Броди Эндрю 1 0
Gavin Beavers 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боксолл Михаэл 4 0
Трапп Уилл 4 0
Ариага Кервин 4 0
Miguel Tapias 3 0
Фрагапане Франко 2 0
Амарилья Луис 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Хлонгвейн Бонгокуле 2 0
Чжон Сан Бин 2 0
Ирвин Клинт 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Zaydan Bello 1 0

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Миннесота Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

5
6
Реал Солт-Лейк
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Миннесота Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

14
4
Реал Солт-Лейк
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
25% (5)
35% (7)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
50% (10)
20% (4)
Миннесота Юнайтед
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
6% (1)
61% (11)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Волевые поражения

19
10

Голы по времени матча

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
4
36%
3
27%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
3
27%
76-90

Пропущено

16
18
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
2
13%
3
17%
1-15
2
13%
4
22%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
2
13%
4
22%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
6
33%
76-90

Забито

15
5
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 13
3
20%
1
20%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
3
20%
1
20%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Пропущено

14
7
7 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
3
21%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
3
21%
2
29%
76-90

Забито

26
16
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 8
8 Не забивали 5
3
12%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
6
23%
4
25%
46-60
6
23%
1
6%
61-75
4
15%
4
25%
76-90

Пропущено

30
25
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
4
13%
3
12%
1-15
4
13%
5
20%
16-30
7
23%
2
8%
31-45
5
17%
6
24%
46-60
5
17%
1
4%
61-75
5
17%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:3 Ди Си Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2
Остин - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 0:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 0:0 Лас-Вегас Лайтс - Реал Солт-Лейк 1:3 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 2:1 Реал Солт-Лейк - Шарлотт 3:1 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 4:0 Миннесота Юнайтед - Торонто 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1
Хьюстон Динамо - Миннесота Юнайтед 4:0 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:0 Миннесота Юнайтед - Филадельфия Юнион 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Миннесота Юнайтед - Даллас 0:0 Детройт Сити - Миннесота Юнайтед 1:3 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Колорадо Рэпидс - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:1

Результаты матчей

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

Точный счет

0:0
3 раза 30%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:2
4 раза 20%
2:3
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
1
3 раза 15%
1
11 раз 61%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Тоталы голов в матче

Реал Солт-Лейк
Миннесота Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
1
4
6
1.5
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
5
1.5
3
8
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
14
4
9
11
1.5
3
15
4
16
2.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 9 5 4 28 - 19 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 10 2 7 37 - 24 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 7 6 7 25 - 31 27
7.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 6 7 5 30 - 23 25
9.
Остин
 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 5 7 8 22 - 27 22
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 4 9 7 21 - 26 21
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 0 6 5 8 - 14 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Чжон Сан Бин сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Эмануэль Рейносо бьет в цель!
    • Описание гола
      27'
      Г О О О О Л - Дотсон Хассани бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 2:2 Миннесота Юнайтед онлайн

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