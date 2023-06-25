Тур: 1. Стадион: Провиденс.
1:0
Перерыв
Ход матча
38'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
31
Ивачич
Альяз
29
Москера
Хуан
21
Чара
Диего
44
Лориа
Марвин
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
29 Москера ХуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинЗащитник
-
35 Иленчич МитяПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
-
30 Овусу СэмюэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.25
0.75
Среднее время на гол
360
120
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.88
1.13
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
102
80
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Эвандер
|5 (1)
|0.25
|Боли Франк
|5
|0.25
|Москера Хуан
|2
|0.1
|Асприлья Дайрон
|2
|0.1
|Чара Йимми
|1
|0.05
|Паредес Кристиан
|1
|0.05
|Браво Клаудио III
|1
|0.05
|Nathan Fogaca
|1
|0.05
|Жупарич Дарио
|1
|0.05
|Незгода Ярослав
|1
|0.05
|Макгро Зак
|1
|0.05
|Tega Ikoba
|1
|0.05
|Santiago Moreno
|0
|0
|Diego Gutierrez
|0
|0
|Уильямсон Эрик
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перейра Габриэл
|6
|0.3
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.2
|Talles Magno
|3
|0.15
|Gabriel Segal
|2
|0.1
|Куфре Бриан
|1
|0.05
|Паркс Китон
|1
|0.05
|Хавьер Тиаго
|1
|0.05
|Шано Максим
|1
|0.05
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макгро Зак
|7
|0
|Жупарич Дарио
|6
|0
|Браво Клаудио III
|6
|0
|Чара Диего
|4
|0
|Santiago Moreno
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|2
|0
|Боли Франк
|2
|0
|Асприлья Дайрон
|2
|0
|Паредес Кристиан
|2
|0
|Лориа Марвин
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Nathan Fogaca
|2
|0
|Миллер Эрик
|1
|0
|Москера Хуан
|1
|0
|Бонилья Пабло
|1
|0
|David Ayala
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куфре Бриан
|5
|1
|Шано Максим
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|5
|0
|Пеллегрини Матиас
|5
|0
|Паркс Китон
|4
|0
|Грей Тэйвон
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Перейра Габриэл
|2
|0
|Моралес Альфредо
|2
|0
|Альфаро Тони
|2
|0
|Барраса Луис
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Kevin O`Toole
|1
|0
|Сэндс Джеймс
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Nick Cushing
|1
|0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
8
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
14
6
Волевые поражения
3
10
Портленд Тимберс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
63% (12)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Нью-Йорк Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
15
6
Волевые поражения
7
18
Голы по времени матча
Забито
14
8
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
21%
1
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
2
14%
1
13%
61-75
3
21%
2
25%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Забито
9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90
Пропущено
16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90
Забито
23
20
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
3
15%
16-30
2
9%
4
20%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
5
22%
3
15%
61-75
7
30%
4
20%
76-90
Пропущено
24
25
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 17
1
4%
3
12%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
21%
6
24%
31-45
5
21%
6
24%
46-60
5
21%
4
16%
61-75
6
25%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0
Результаты матчей
Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:0
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
4:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
5 раз 26%
1:0
4 раза 21%
0:0
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
36
27
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
28
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
136
514
514
217
217
118
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|18
|9
|5
|4
|27 - 18
|32
|2.
|1:0 Заявка
|19
|10
|2
|7
|36 - 23
|32
|3.
|0:0 Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|0:3 Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|0:1 Заявка
|20
|7
|6
|7
|22 - 25
|27
|6.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|7.
|1:2 Заявка
|20
|7
|5
|8
|24 - 31
|26
|8.
|2:1 Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 22
|25
|9.
|3:0 Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|1:0 Заявка
|20
|6
|6
|8
|22 - 26
|24
|11.
|2:1 Заявка
|18
|6
|5
|7
|17 - 23
|23
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|0:0 Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|0:1 Заявка
|20
|4
|8
|8
|20 - 26
|20
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:3 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|0:1 Заявка
|10
|6
|3
|1
|13 - 6
|21
|3.
|1:2 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 8
|20
|4.
|1:0 Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|2:1 Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|3:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|1:0 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 9
|17
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|1:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 16
|9
|12.
|2:1 Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|0:1 Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|0:0 Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|2:1 Заявка
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|3.
|1:0 Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 13
|13
|4.
|1:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|3:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|1:0 Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|2:1 Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|13.
|0:1 Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|0:3 Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|13.
|0:1 Заявка
|11
|0
|5
|6
|7 - 14
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6