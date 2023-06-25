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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Портленд Тимберс
1:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
1:0
38' Гол
Феррейра Эвандер
50' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
1:1
51' Гол
Паркс Китон
70' Желтая карточка
Браво Клаудио
90' Желтая карточка
Stephen Turnbull
90' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
90'+6
31
Ивачич
Альяз
29
Москера
Хуан
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
5
Браво
Клаудио
III
21
Чара
Диего
22
Паредес
Кристиан
30
Santiago
Moreno
7
Боли
Франк
44
Лориа
Марвин
20
Феррейра
Эвандер
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
4
Шано
Максим
80
Хаак
Джастин
35
Иленчич
Митя
55
Паркс
Китон
7
Моралес
Альфредо
22
Kevin
O`Toole
11
Перейра
Габриэл
10
Родригес
Сантьяго
43
Talles
Magno
Портленд Тимберс
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:0
М
1:1
ЧМ
1:3
М
0:1
М
3:0
М
0:1
М
1:2
М
0:1

Голы

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.25
0.75

Среднее время на гол

360
120

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.88
1.13

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

102
80

Бомбардиры внутри турнира

Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Эвандер 5 (1) 0.25
Боли Франк 5 0.25
Москера Хуан 2 0.1
Асприлья Дайрон 2 0.1
Чара Йимми 1 0.05
Паредес Кристиан 1 0.05
Браво Клаудио III 1 0.05
Nathan Fogaca 1 0.05
Жупарич Дарио 1 0.05
Незгода Ярослав 1 0.05
Макгро Зак 1 0.05
Tega Ikoba 1 0.05
Santiago Moreno 0 0
Diego Gutierrez 0 0
Лориа Марвин 0 0
Уильямсон Эрик 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перейра Габриэл 6 0.3
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.2
Talles Magno 3 0.15
Паркс Китон 2 0.1
Gabriel Segal 2 0.1
Куфре Бриан 1 0.05
Хавьер Тиаго 1 0.05
Шано Максим 1 0.05
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Пеллегрини Матиас 0 0

Карточки

Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браво Клаудио III 7 0
Макгро Зак 7 0
Жупарич Дарио 6 0
Чара Диего 4 0
Мабьяла Ларрис 3 0
Феррейра Эвандер 3 0
Santiago Moreno 3 0
Боли Франк 2 0
Асприлья Дайрон 2 0
Паредес Кристиан 2 0
Лориа Марвин 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Nathan Fogaca 2 0
Миллер Эрик 1 0
Москера Хуан 1 0
Бонилья Пабло 1 0
David Ayala 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куфре Бриан 5 1
Шано Максим 5 0
Родригес Сантьяго 5 0
Пеллегрини Матиас 5 0
Паркс Китон 4 0
Грей Тэйвон 4 0
Иленчич Митя 4 0
Перейра Габриэл 2 0
Моралес Альфредо 2 0
Альфаро Тони 2 0
Барраса Луис 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Stephen Turnbull 1 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Kevin O`Toole 1 0
Сэндс Джеймс 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Хаак Джастин 1 0
Talles Magno 1 0
Nick Cushing 1 0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Нью-Йорк Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9
Портленд Тимберс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

14
6

Волевые поражения

3
10
Портленд Тимберс
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (8)
60% (12)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
40% (8)
35% (7)
Нью-Йорк Сити
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
45% (9)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
40% (8)
30% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

15
6

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

15
9
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
12 Не забивали 14
3
20%
1
11%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
2
22%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
2
15%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Забито

9
12
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
14 Не забивали 13
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
4
44%
2
17%
76-90

Пропущено

16
13
6 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
3
19%
4
31%
46-60
4
25%
2
15%
61-75
3
19%
3
23%
76-90

Забито

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
6 Не забивали 7
4
17%
2
10%
1-15
3
13%
3
14%
16-30
3
13%
4
19%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
7
29%
29%
4
19%
76-90

Пропущено

25
26
8 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 18
1
4%
3
12%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
20%
7
27%
31-45
6
24%
6
23%
46-60
5
20%
4
15%
61-75
6
24%
6
23%
76-90

Результаты последних матчей

Портленд Тимберс
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Даллас 1:0 Сиэтл Саундерс - Портленд Тимберс 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 0:0 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 3:4 Портленд Тимберс - Остин 2:2 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Оранж Каунти 3:1 Цинциннати - Портленд Тимберс 2:1 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 4:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Даллас - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Атланта Юнайтед - Портленд Тимберс 5:1 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 1:1 Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 0:0
Нью-Йорк Сити - Цинциннати 1:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Орландо Сити - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Йорк Сити 1:0 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1 Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0

Результаты матчей

Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
1:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Точный счет

0:0
4 раза 20%
1:0
3 раза 15%
1:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:1
6 раз 30%
1:0
4 раза 20%
0:0
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
9 раз 45%
0
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Портленд Тимберс
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
7
1.5
3
6
2
8
2.5
2
7
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
5
2
8
1.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
14
6
5
15
1.5
5
15
2
18
2.5
2
18
1
19
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 18 9 5 4 28 - 19 32
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 19 10 2 7 37 - 24 32
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 20 7 6 7 23 - 26 27
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 20 7 6 7 25 - 31 27
7.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 18 6 7 5 30 - 23 25
9.
Остин
 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 20 5 7 8 22 - 27 22
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 18 5 6 7 17 - 24 21
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 20 4 9 7 21 - 26 21
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 6 3 1 14 - 7 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 10 6 2 2 18 - 9 20
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 4 3 3 14 - 10 15
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 2 4 4 11 - 16 10
12.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Сент-Луис Сити
 Заявка 9 4 1 4 13 - 14 13
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 4 1 6 11 - 18 13
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 11 0 6 5 8 - 14 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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