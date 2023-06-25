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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Лос-Анджелес
1:2
Перерыв
Ванкувер Уайткэпс
0'
0:1
2' Гол
Веселинович Ранко
0:2
23' Гол
Уайт Брайан
25' Желтая карточка
Крисостомо Даниэль
32' Желтая карточка
Рапосо Райан
1:2
45' Гол
Буанга Денис

Ход матча

2'
0:1
Веселинович Ранко
(Голд Райан)
23'
0:2
Уайт Брайан
(Голд Райан)
25'
Крисостомо Даниэль
 
32'
 
Рапосо Райан
45'
Буанга Денис
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
4.70
5.70
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
77
Маккарти
Джон
24
Холлингсхед
Райан
2
Мальдонадо
Дениль
6
Санчес
Илье
12
Паласиос
Диего
20
Сифуэнтес
Хосе
17
Крисостомо
Даниэль
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
7
Бюк
Стипе
18
Такаока
Ёхеи
2
Mathias
Laborda
4
Веселинович
Ранко
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
8
Шёпф
Алессандро
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
9
Кордова
Серхио
Лос-Анджелес
4-3-3
Ванкувер Уайткэпс
3-1-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

3.29
1.17

Среднее время на гол

27
77

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

29
14

Голов в среднем за матч

2.23
1.08

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

40
83

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 11 (1) 0.61
Вела Карлос 5 (3) 0.28
Опоку Квадво 2 0.11
Бюк Стипе 2 0.11
Богуш Матеуш 2 (1) 0.11
Тильман Тимоти 2 0.11
Кьеллини Джорджо 1 0.06
Холлингсхед Райан 1 0.06
Мальдонадо Дениль 1 0.06
Сифуэнтес Хосе 0 0
Санчес Илье 0 0
Лонг Аарон 0 0
Паленсия Серги 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 7 0.39
Simon Becher 4 0.22
Грессель Юлиан 3 0.17
Голд Райан 3 (2) 0.17
Pedro Vite 3 0.17
Ali Ahmed 1 0.06
Браун Джавейн 1 0.06
Веселинович Ранко 1 0.06
Берхальтер Себастьян 1 0.06
Шёпф Алессандро 1 0.06
Блэкмон Тристан 1 0.06
Кубас Андрес 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паласиос Диего 4 0
Санчес Илье 3 0
Холлингсхед Райан 3 0
Мальдонадо Дениль 3 0
Мурильо Хесус 3 0
Сифуэнтес Хосе 3 0
Опоку Квадво 1 1
Акоста Келлин 2 0
Лонг Аарон 2 0
Тильман Тимоти 2 0
Богуш Матеуш 2 0
Крисостомо Даниэль 2 0
Бюк Стипе 2 0
Буанга Денис 1 0
Паленсия Серги 1 0
Дуэньяс Эрик 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 4 0
Уайт Брайан 4 0
Mathias Laborda 4 0
Голд Райан 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Рапосо Райан 3 0
Грессель Юлиан 2 0
Шёпф Алессандро 2 0
Кордова Серхио 2 0
Ali Ahmed 2 0
Браун Джавейн 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Pedro Vite 2 0
Берхальтер Себастьян 2 0
Мартинш Луиш 1 0
Vanni Sartini 1 0

Результаты матчей

Лос-Анджелес
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

1
6
Лос-Анджелес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ванкувер Уайткэпс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Волевые поражения

9
18
Лос-Анджелес
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (9)
35% (6)
12% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Ванкувер Уайткэпс
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
12% (2)
53% (9)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

10
2

Волевые поражения

10
24

Голы по времени матча

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 12
5
31%
1
17%
1-15
1
6%
2
33%
16-30
2
13%
1
17%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

6
12
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
33%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
1
8%
61-75
1
17%
2
17%
76-90

Забито

10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
2
20%
4
21%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90

Забито

26
25
12 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
5 Не забивали 4
6
23%
2
8%
1-15
3
12%
5
20%
16-30
3
12%
5
20%
31-45
4
15%
6
24%
46-60
4
15%
1
4%
61-75
6
23%
6
24%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 13
2
13%
4
17%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
2
13%
5
22%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
3
19%
4
17%
61-75
4
25%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1

Результаты матчей

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 86%
0
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 18%
0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
2
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
11 раз 65%
0
2 раза 12%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
4
1.5
4
6
3
6
2.5
3
7
1
8
3.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
2
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
5
0.5
Больше Меньше
15
2
8
9
1.5
4
13
5
12
2.5
3
14
1
16
3.5
2
15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 18 9 5 4 27 - 18 32
2.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 19 10 2 7 36 - 23 32
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 20 8 5 7 24 - 18 29
4.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 19 8 3 8 24 - 25 27
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 20 7 6 7 22 - 25 27
6.
Даллас
 Заявка 19 7 5 7 21 - 22 26
7.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 20 7 5 8 24 - 31 26
8.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 18 6 7 5 29 - 22 25
9.
Остин
 3:0 Заявка 19 7 4 8 24 - 27 25
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 20 6 6 8 22 - 26 24
11.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 18 6 5 7 17 - 23 23
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 21 5 6 10 23 - 30 21
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 18 3 6 9 16 - 29 15
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 19 2 8 9 14 - 27 14

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 19 13 4 2 30 - 19 43
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 19 10 6 3 33 - 23 36
3.
Нэшвилл
 Заявка 20 10 5 5 28 - 16 35
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 19 10 4 5 34 - 20 34
5.
Коламбус Кру
 Заявка 19 9 4 6 38 - 26 31
6.
Атланта Юнайтед
 Заявка 20 7 8 5 37 - 35 29
7.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 19 7 7 5 25 - 22 28
8.
ФК Монреаль
 Заявка 19 8 2 9 20 - 27 26
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 20 7 5 8 29 - 26 26
10.
Шарлотт
 Заявка 20 6 6 8 27 - 35 24
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 19 5 8 6 17 - 18 23
12.
Чикаго Файр
 Заявка 19 5 8 6 25 - 28 23
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 20 4 8 8 20 - 26 20
14.
Торонто
 Заявка 20 3 10 7 18 - 26 19
15.
Интер Майами
 Заявка 18 5 0 13 17 - 28 15

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 9 7 1 1 17 - 3 22
2.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 6 3 1 13 - 6 21
3.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 10 6 2 2 17 - 8 20
4.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 10 6 1 3 24 - 10 19
5.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 10 5 4 1 21 - 9 19
6.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 5 18
7.
Остин
 3:0 Заявка 11 5 3 3 16 - 10 18
8.
Даллас
 Заявка 9 5 2 2 14 - 9 17
9.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 9 17
10.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 10 4 1 5 15 - 13 13
11.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 2 3 5 10 - 16 9
12.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 7 1 5 1 6 - 6 8
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 9 0 5 4 5 - 9 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 10 10 0 0 19 - 5 30
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 10 7 3 0 23 - 9 24
3.
Коламбус Кру
 Заявка 10 7 2 1 27 - 10 23
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 10 7 2 1 21 - 6 23
5.
Нэшвилл
 Заявка 10 7 2 1 19 - 6 23
6.
ФК Монреаль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
7.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 6 3 1 24 - 13 21
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 10 4 4 2 13 - 10 16
9.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 9 4 3 2 13 - 12 15
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 4 3 3 18 - 12 15
11.
Торонто
 Заявка 10 3 6 1 11 - 9 15
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 10 3 4 3 11 - 11 13
13.
Шарлотт
 Заявка 10 3 4 3 13 - 15 13
14.
Интер Майами
 Заявка 9 4 0 5 12 - 12 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 9 2 6 1 14 - 13 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 1:2 Заявка 10 5 2 3 14 - 15 17
2.
Миннесота Юнайтед
 2:1 Заявка 11 5 0 6 11 - 17 15
3.
Сент-Луис Сити
 1:0 Заявка 9 4 1 4 12 - 13 13
4.
Лос-Анджелес
 1:2 Заявка 8 3 3 2 10 - 10 12
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
6.
Даллас
 Заявка 10 2 3 5 7 - 13 9
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 10 2 3 5 9 - 18 9
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 11 1 5 5 8 - 17 8
9.
Остин
 3:0 Заявка 8 2 1 5 8 - 17 7
10.
Портленд Тимберс
 1:0 Заявка 10 1 4 5 8 - 17 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 10 1 4 5 5 - 16 7
12.
Ванкувер Уайткэпс
 2:1 Заявка 8 1 3 4 8 - 13 6
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:1 Заявка 10 1 3 6 9 - 19 6
14.
Хьюстон Динамо
 0:3 Заявка 10 1 2 7 7 - 22 5

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 11 15
2.
Цинциннати
 Заявка 9 3 4 2 11 - 14 13
3.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 9 3 3 3 10 - 14 12
4.
Нэшвилл
 Заявка 10 3 3 4 9 - 10 12
5.
Филадельфия Юнион
 Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
6.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 10 3 2 5 11 - 14 11
7.
Чикаго Файр
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
8.
Шарлотт
 Заявка 10 3 2 5 14 - 20 11
9.
Коламбус Кру
 Заявка 9 2 2 5 11 - 16 8
10.
Атланта Юнайтед
 Заявка 10 1 5 4 13 - 22 8
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 1 4 4 4 - 8 7
12.
ФК Монреаль
 Заявка 11 1 2 8 5 - 24 5
13.
Нью-Йорк Сити
 0:1 Заявка 11 0 5 6 7 - 14 5
14.
Торонто
 Заявка 10 0 4 6 7 - 17 4
15.
Интер Майами
 Заявка 9 1 0 8 5 - 16 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Нэшвилл Мукхтар Хани 13 (6)
Лос-Анджелес Буанга Денис 11 (1)
Филадельфия Юнион Карранса Хулиан 10 (2)
Атланта Юнайтед Якумакис Георгиос 10
Даллас Феррейра Хесус 10
Весь список

Топ нарушителей
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 1 7
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 7
Шарлотт Джонс Деррик 8
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 1 6
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 6
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Буанга Денис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    32'
    Райан Рапосо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Крисостомо Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Голд Райан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Уайт Брайан бьет в цель!
  • 2'
    Голд Райан сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Ванкувер Уайткэпс
4.70
5.70
5.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Лос-Анджелес 1:2 Ванкувер Уайткэпс онлайн

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