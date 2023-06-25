Тур: 1. Стадион: BMO Stadium.
2:3
Конец матча
0'
0:1
2' ГолВеселинович Ранко
0:2
23' ГолУайт Брайан
25' Желтая карточкаКрисостомо Даниэль
32' Желтая карточкаРапосо Райан
1:2
45' ГолБуанга Денис
1:3
63' ГолГолд Райан
2:3
68' ГолВела Карлос
85' Желтая карточкаPedro Vite
86' Желтая карточкаХоллингсхед Райан
90' Желтая карточкаМартинш Луиш
90'+5
Ход матча
2'
0:1
23'
0:2
32'
45'
1:2
63'
1:3
68'
2:3
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Богуш
Матеуш
10
Вела
Карлос
99
Буанга
Денис
18
Такаока
Ёхеи
14
Мартинш
Луиш
20
Кубас
Андрес
27
Рапосо
Райан
45
Pedro
Vite
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Богуш МатеушПолузащитник
-
10 Вела КарлосНападающий
-
99 Буанга ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
22 Опоку КвадвоНападающий
-
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
- Основной состав
-
18 Такаока ЁхеиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Pedro ViteПолузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Яо КарифаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Simon Becher
-
26 J.C. Ngando
-
-
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
3.29
1.17
Среднее время на гол
27
77
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
29
14
Голов в среднем за матч
2.23
1.08
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
40
83
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|11 (1)
|0.61
|Вела Карлос
|6 (3)
|0.33
|Опоку Квадво
|2
|0.11
|Богуш Матеуш
|2 (1)
|0.11
|Бюк Стипе
|2
|0.11
|Тильман Тимоти
|2
|0.11
|Кьеллини Джорджо
|1
|0.06
|Холлингсхед Райан
|1
|0.06
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.06
|Сифуэнтес Хосе
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Лонг Аарон
|0
|0
|Паленсия Серги
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|7
|0.39
|Голд Райан
|4 (2)
|0.22
|Simon Becher
|4
|0.22
|Грессель Юлиан
|3
|0.17
|Pedro Vite
|3
|0.17
|Ali Ahmed
|1
|0.06
|Браун Джавейн
|1
|0.06
|Веселинович Ранко
|1
|0.06
|Берхальтер Себастьян
|1
|0.06
|Шёпф Алессандро
|1
|0.06
|Блэкмон Тристан
|1
|0.06
|Кубас Андрес
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Паласиос Диего
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Мальдонадо Дениль
|3
|0
|Мурильо Хесус
|3
|0
|Сифуэнтес Хосе
|3
|0
|Опоку Квадво
|1
|1
|Акоста Келлин
|2
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Тильман Тимоти
|2
|0
|Богуш Матеуш
|2
|0
|Крисостомо Даниэль
|2
|0
|Бюк Стипе
|2
|0
|Буанга Денис
|1
|0
|Паленсия Серги
|1
|0
|Дуэньяс Эрик
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|4
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Mathias Laborda
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Pedro Vite
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Мартинш Луиш
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Шёпф Алессандро
|2
|0
|Кордова Серхио
|2
|0
|Ali Ahmed
|2
|0
|Браун Джавейн
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Берхальтер Себастьян
|2
|0
|Vanni Sartini
|1
|0
Результаты матчей
Лос-Анджелес
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Ванкувер Уайткэпс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
3
6
Лос-Анджелес
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Ванкувер Уайткэпс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
2
Волевые поражения
9
18
Лос-Анджелес
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
33% (6)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Ванкувер Уайткэпс
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
39% (7)
50% (9)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
12
24
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
5
28%
2
22%
1-15
1
6%
3
33%
16-30
3
17%
1
11%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
3
17%
1
11%
61-75
4
22%
2
22%
76-90
Пропущено
9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
1
11%
2
14%
1-15
3
33%
2
14%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
2
14%
61-75
1
11%
2
14%
76-90
Забито
10
19
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 10
1
10%
1
5%
1-15
2
20%
3
16%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
2
20%
1
5%
61-75
2
20%
4
21%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
2
20%
2
18%
1-15
1
10%
2
18%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
3
30%
1
9%
76-90
Забито
28
28
13 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 10
5 Не забивали 4
6
21%
3
11%
1-15
3
11%
6
21%
16-30
4
14%
5
18%
31-45
4
14%
6
21%
46-60
5
18%
2
7%
61-75
6
21%
6
21%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 14
3
16%
4
16%
1-15
4
21%
4
16%
16-30
2
11%
6
24%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
4
21%
5
20%
61-75
4
21%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 4:0
Лос-Анджелес - Атланта Юнайтед 0:0 Лос-Анджелес - Леон 0:1 Леон - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес 0:3 Монтерей Бей - Лос-Анджелес 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 3:0 Филадельфия Юнион - Лос-Анджелес 1:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:3 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Лос-Анджелес - Остин 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Цинциннати 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 6:2 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1
Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 2:0 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Колорадо Рэпидс 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:3 Ванкувер Уайткэпс - ФК Монреаль 5:0 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Реал Эспанья - Ванкувер Уайткэпс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Реал Эспанья 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 2:1
Результаты матчей
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
6 раз 75%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 17%
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
4 раза 22%
4
1 раз 6%
1
11 раз 61%
0
2 раза 11%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
64
46
37
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
35
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
162
99
513
513
414
117
216
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|18
|9
|5
|4
|28 - 19
|32
|2.
|Заявка
|19
|10
|2
|7
|37 - 24
|32
|3.
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|24 - 18
|29
|4.
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|24 - 25
|27
|5.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|23 - 26
|27
|6.
|Заявка
|20
|7
|6
|7
|25 - 31
|27
|7.
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|21 - 22
|26
|8.
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|30 - 23
|25
|9.
|Заявка
|19
|7
|4
|8
|24 - 27
|25
|10.
|Заявка
|20
|5
|7
|8
|22 - 27
|22
|11.
|Заявка
|18
|5
|6
|7
|17 - 24
|21
|12.
|Заявка
|21
|5
|6
|10
|23 - 30
|21
|13.
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|16 - 29
|15
|14.
|Заявка
|19
|2
|8
|9
|14 - 27
|14
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|19
|13
|4
|2
|30 - 19
|43
|2.
|Заявка
|19
|10
|6
|3
|33 - 23
|36
|3.
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|28 - 16
|35
|4.
|Заявка
|19
|10
|4
|5
|34 - 20
|34
|5.
|Заявка
|19
|9
|4
|6
|38 - 26
|31
|6.
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|37 - 35
|29
|7.
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|25 - 22
|28
|8.
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|20 - 27
|26
|9.
|Заявка
|20
|7
|5
|8
|29 - 26
|26
|10.
|Заявка
|20
|6
|6
|8
|27 - 35
|24
|11.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|17 - 18
|23
|12.
|Заявка
|19
|5
|8
|6
|25 - 28
|23
|13.
|Заявка
|20
|4
|9
|7
|21 - 26
|21
|14.
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 26
|19
|15.
|Заявка
|18
|5
|0
|13
|17 - 28
|15
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 3
|22
|2.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|4.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|24 - 10
|19
|5.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|21 - 9
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 5
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|16 - 10
|18
|8.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 9
|17
|9.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 10
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 13
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|11 - 16
|10
|12.
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|6 - 6
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|5 - 9
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|19 - 5
|30
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|23 - 9
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|27 - 10
|23
|4.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|19 - 6
|23
|6.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 13
|21
|8.
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|13 - 10
|16
|9.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 12
|15
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|11.
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 9
|15
|12.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 11
|13
|13.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|13 - 15
|13
|14.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|15.
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 13
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 15
|17
|2.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|3.
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|11 - 18
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|6.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|7 - 13
|9
|7.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|9 - 18
|9
|8.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|8 - 17
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 17
|7
|10.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|8 - 17
|7
|11.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|5 - 16
|7
|12.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|13.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 19
|6
|14.
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|7 - 22
|5
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|2.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 14
|13
|3.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 14
|12
|4.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 10
|12
|5.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|6.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 14
|11
|7.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|8.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 20
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|11 - 16
|8
|10.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|13 - 22
|8
|11.
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|4 - 8
|7
|12.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|8 - 14
|6
|13.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|5 - 24
|5
|14.
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|7 - 17
|4
|15.
|Заявка
|9
|1
|0
|8
|5 - 16
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|13 (6)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|11 (1)
|Филадельфия Юнион
|Карранса Хулиан
|10 (2)
|Атланта Юнайтед
|Якумакис Георгиос
|10
|Даллас
|Феррейра Хесус
|10
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|1 7
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 7
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|8
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|1 6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 6