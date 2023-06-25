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  4. Первый дивизион 2023

Норвегия: Первый дивизион
2023

Тур: 13. Стадион: .
Рёуфосс
1:0
Первый тайм: 45+'
Скейд
0'
13' Желтая карточка
Видтун-Нильсен Симен
1:0
14' Пенальти
Loris Mettler

Ход матча

13'
 
Видтун-Нильсен Симен
14'
Loris Mettler
1:0
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Скейд
1.99
5.60
9.90
Все Коэффициенты
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
25
Erik
Froeysa
14
Jamal
Deen
Haruna
11
Nicolai
Fremstad
20
Gard
Simenstad
22
Adrian
Olsen
Teigen
6
Haakon
Butli
Hammer
10
Loris
Mettler
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
9
Хельмерсен
Андреас
7
Andreas
Osterud
12
Видтун-Нильсен
Симен
14
Henning
Toensberg
Andresen
4
Стейринг
Пер-Магнус
17
Hayder
Altai
24
Tage
Johansen
22
Аас
Сайвер
39
Bendik
Rise
2
Torje
Naustdal
11
David
Hickson
8
Мельхиор
Маркус
27
Kristoffer
Hoven
Рёуфосс
3-5-2
Скейд
3-5-1-1

История личных встреч

Рёуфосс
Скейд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
3:0
ПД
2:2
ПД
1:0
ПД
4:5
ПД
2:3
ВД
1:1
ВД
2:1

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.67
1.5

Среднее время на гол

54
60

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

2.14
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

42
52

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Loris Mettler 3 (1) 0.23
Хельмерсен Андреас 2 0.15
Gard Simenstad 1 0.08
Haakon Butli Hammer 1 0.08
Nicolai Fremstad 1 0.08
Arnar Thor Gudjonsson 1 0.08
Браттбакк Филип 1 0.08
Andreas Osterud 1 0.08
Simen Hagboe 0 0
Скейд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kristoffer Hoven 5 0.38
Будусон Джонни 3 (1) 0.23
Мельхиор Маркус 2 0.15
Стейринг Пер-Магнус 1 0.08
David Hickson 1 0.08
Erik Nordengen 1 0.08
Эффьом Максвелл 1 0.08
Ulrich Ness 1 0.08
Фло Фредрик 0 0
Henning Toensberg Andresen 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolai Fremstad 3 0
Magnus Fagernes 3 0
Arnar Thor Gudjonsson 2 0
Andreas Osterud 2 0
Haakon Butli Hammer 2 0
Loris Mettler 2 0
Jamal Deen Haruna 2 0
Gard Simenstad 1 0
Adrian Olsen Teigen 1 0
Simen Hagboe 1 0
Erik Froeysa 1 0
Браттбакк Филип 1 0
Kodjo Somesi 1 0
Скейд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henning Toensberg Andresen 3 0
Видтун-Нильсен Симен 3 0
Torje Naustdal 1 1
Стейринг Пер-Магнус 1 0
Ulrich Ness 1 0
Фло Фредрик 1 0
Будусон Джонни 1 0
Erik Nordengen 1 0
Мельхиор Маркус 1 0
Лёкай Флёринд 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Скейд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
5
Рёуфосс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Скейд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

3
5
Рёуфосс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Скейд
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
10

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
17%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
2
33%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
14
0 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
4
29%
61-75
2
67%
4
29%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Пропущено

8
13
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
23%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
2
25%
5
38%
76-90

Забито

11
15
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
1
9%
3
20%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
3
27%
2
13%
46-60
2
18%
3
20%
61-75
3
27%
3
20%
76-90

Пропущено

11
27
4 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
2
7%
1-15
2
18%
5
19%
16-30
2
18%
4
15%
31-45
1
9%
1
4%
46-60
2
18%
6
22%
61-75
4
36%
9
33%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Дьерв - Рёуфосс 1:0 Мьёндален - Рёуфосс 0:4 Рёуфосс - Фредрикстад 1:1 Гроруд - Рёуфосс 1:2
Мосс - Рёуфосс 1:0 Брумунддал - Рёуфосс 1:4 Рёуфосс - Конгсвингер 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 3:0 Рёуфосс - Ранхейм 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Осане 0:0 ИК Старт - Рёуфосс 1:3 Санднес - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - КФУМ 4:0 Хёдд - Рёуфосс 1:0 Рёуфосс - Браттвог 2:1 Согндаль - Рёуфосс 0:0 Рёуфосс - Хам-Кам 3:0 Рёуфосс - Полесье 1:2 Рёуфосс - Берум 2:2
Скейд
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Скейд - КФУМ 0:4 Скейд - Брюне 2:0 Берум - Скейд 3:0 ФК Кристиансунн - Скейд 2:2
Хольмлиа - Скейд 0:2 Скейд - Мьёндален 0:2 Конгсвингер - Скейд 5:0 Скейд - ИК Старт 1:4 Фредрикстад - Скейд 0:0 Скейд - Мосс 2:2 Ранхейм - Скейд 0:4 Дьерв - Скейд 3:2 Скейд - Хёдд 1:1 Санднес - Скейд 4:1 Скейд - Строммен 2:1 Фредрикстад - Скейд 1:0 Скейд - Люн 2:4 Скейд - Арендал 5:0 Скейд - Молде 1:3 Хьельсос - Скейд 0:0

Результаты матчей

Рёуфосс
Скейд

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:2
2 раза 17%
0:4
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Скейд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
3
3
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
8
4
2
10
1.5
5
7
2
10
2.5
1
11
1
11
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 1:0 13 9 0 4 21 - 13 27
2.
Фредрикстад
 13 6 7 0 13 - 6 25
3.
ФК Кристиансунн
 2:0 13 7 3 3 23 - 17 24
4.
КФУМ
 3:0 13 6 4 3 22 - 14 22
5.
Согндаль
 13 6 3 4 15 - 14 21
6.
Ранхейм
 13 6 2 5 17 - 20 20
7.
ИК Старт
 13 5 5 3 28 - 22 20
8.
Мьёндален
 13 5 3 5 18 - 18 18
9.
Дьерв
 13 5 3 5 19 - 19 18
10.
Мосс
 0:1 13 4 4 5 14 - 18 16
11.
Хёдд
 13 3 5 5 15 - 15 14
12.
Рёуфосс
 1:0 13 3 4 6 11 - 12 13
13.
Санднес
 0:3 13 3 4 6 17 - 19 13
14.
Брюне
 13 3 4 6 12 - 18 13
15.
Скейд
 0:1 13 2 4 7 15 - 28 10
16.
Осане
 0:2 13 1 5 7 13 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Кристиансунн
 2:0 7 5 1 1 16 - 8 16
2.
Конгсвингер
 1:0 6 5 0 1 13 - 4 15
3.
КФУМ
 3:0 7 4 2 1 14 - 6 14
4.
ИК Старт
 6 4 1 1 16 - 10 13
5.
Согндаль
 6 4 1 1 8 - 5 13
6.
Мосс
 0:1 7 4 1 2 6 - 4 13
7.
Ранхейм
 6 4 0 2 11 - 11 12
8.
Фредрикстад
 6 3 3 0 7 - 3 12
9.
Дьерв
 7 3 2 2 11 - 10 11
10.
Рёуфосс
 1:0 6 2 3 1 7 - 3 9
11.
Брюне
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
Санднес
 0:3 7 2 2 3 11 - 10 8
13.
Хёдд
 7 1 4 2 5 - 6 7
14.
Мьёндален
 7 1 3 3 7 - 9 6
15.
Скейд
 0:1 6 1 2 3 6 - 13 5
16.
Осане
 0:2 6 0 2 4 7 - 12 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 7 3 4 0 6 - 3 13
2.
Мьёндален
 6 4 0 2 11 - 9 12
3.
Конгсвингер
 1:0 7 4 0 3 8 - 9 12
4.
КФУМ
 3:0 6 2 2 2 8 - 8 8
5.
ФК Кристиансунн
 2:0 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Согндаль
 7 2 2 3 7 - 9 8
7.
Ранхейм
 7 2 2 3 6 - 9 8
8.
Хёдд
 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Дьерв
 6 2 1 3 8 - 9 7
10.
ИК Старт
 7 1 4 2 12 - 12 7
11.
Осане
 0:2 7 1 3 3 6 - 8 6
12.
Санднес
 0:3 6 1 2 3 6 - 9 5
13.
Скейд
 0:1 7 1 2 4 9 - 15 5
14.
Брюне
 6 1 1 4 5 - 11 4
15.
Рёуфосс
 1:0 7 1 1 5 4 - 9 4
16.
Мосс
 0:1 6 0 3 3 8 - 14 3
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион

Топ бомбардиров
Конгсвингер Joacim Holtan 9 (1)
Мьёндален Kristian Lien 9
ФК Кристиансунн Стокке Беньямин 8
Дьерв Педру Самуэл 6 (2)
ИК Старт Скогволд Хенрик 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Осане Martin Ueland 6
Мосс Странде Кристиан 5
ФК Кристиансунн Нилсен Снорре 1 3
ИК Старт Вормгор Вито 4
Конгсвингер Harald Holter 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Loris Mettler из команды Рёуфосс забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Видтун-Нильсен Симен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Рёуфосс
Ничья
Скейд
1.99
5.60
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рёуфосс 1:0 Скейд онлайн

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Рёуфосс
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